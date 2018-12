Programación Viernes 7 de Diciembre

00.00

Trasnoche Jazz

Chuck Owen and the Jazz Surge

Surge

A glimmer of hope

Philip Catherine

Misty cliffs

Seven teas

Denzal Sinclaire

Happier Than The Morning Sun

Follow You Follow Me

———

Isaac Albéniz

Sonata para piano Nº4 en La mayor, op.72

Albert Guinovart, piano

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Giuseppe Verdi

El otoño, del ballet Las cuatro estaciones

Orquesta del Teatro Comunal de Bologna / Riccardo Chailly

Louis Spohr

Potpurrí para clarinete y orquesta en Fa mayor, op.80

Ernst Ottensamer, clarinete

Orquesta Sinfónica de la Radio Eslovaca / Johannes Wildner

Wolfgang Amadeus Mozart

Trío en Do mayor, K.548

Trío Beaux Arts

Robert Schumann

Manfredo, obertura op.115

Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart / Neville Marriner

08.00

Carl Philipp Emanuel Bach

Doble concierto para clave, fortepiano y orquesta en Mi bemol mayor

Martin Haselböck, clave

Richard Fuller, fortepiano

Academia de Viena / Martin Haselböck

Joseph Haydn

Sinfonía Nº104 en Re mayor, Hob.1, Nº104, “Londres”

Orquesta Estatal de Hungría / Hikmet Simsek

Bedrich Smetana

Recuerdos de Bohemia en forma de polca, op.12, Nº2

Antonín Kubalek, piano

09.00

Compartimos el recital que ofreció el viernes 23 de noviembre en nuestro auditorio, el dúo de guitarras conformado por Marcela Sfriso y Walter Ujaldón, interpretando obras de Antoine de Lhoyer, Mertz, Sergio Assad y Piazzolla, en el noveno y último concierto de la Temporada 2018 del ciclo Los Conciertos de la 96.7.

10.10

Max Reger

Quinteto con clarinete en La mayor, op.146

Sabine Meyer, clarinete

Erich Höbarth y Peter Matzka, violines

Thomas Riebl, viola

Rudolf Leopold, chelo

Joseph Joachim Raff

“Romeo y Julieta”, obertura sobre temas de Shakespeare

Orquesta Filarmónica Estatal Eslovaca / Urs Schneider

11.00

La gran aldea (Inglaterra)

Alice Mary Smith

Sinfonía en la menor

London Mozart Players / Howard Shelley

Arthur Bliss

Sonata para viola y piano

Martin Outram, viola

Julian Rolton, piano

Edward Elgar

La lluvia, op.70, Nº1

Estudio Coral Buenos Aires / Carlos López Puccio

12.00

Clásicos a la carta

Nicolò Paganini

Concierto para violín y orquesta Nº3 en Mi mayor

Salvatore Accardo, violín

Orquesta Filarmónica de Londres / Charles Dutoit

Georg Friedrich Handel

“Scherza infida!”, de la ópera Ariodante

Lorraine Hunt, mezzosoprano

Orquesta Barroca de Friburgo / Nicholas McGegan

Erik Satie

Tres Gymnopédies

Aldo Ciccolini, piano

13.00

La música del fauno

Carl Reinecke

Suite de la ópera cómica Rey Manfredo, op.93

Orquesta Filarmónica de Renania / Alfred Walter

Arnold Bax

Trío para piano, violín y clarinete

Benjamin Frith, piano

Lucy Gould, violín

Robert Plane, clarinete

Friedrich Kuhlau

Sonatina para piano en La mayor, op.60, Nº2

Erik Fessel, piano

14.00

Karol Szymanowski

Sinfonía Nº4, para piano y orquesta, op.60

Piotr Paleczny, piano

Orquesta Filarmonía de Varsovia / Kazimierz Kord

Domenico Scarlatti

Piangete, occhi dolenti, cantata de cámara para soprano, dos violines y bajo continuo

Patrizia Ciofi, soprano

Il Complesso Barocco / Alan Curtis

Ignaz Moscheles (1794-1870)

Sonata concertante para flauta y piano en Sol mayor, op.79

Kazunori Seo, flauta

Makoto Ueno, piano

15:00

Música documental (Los siglos XX y XXI)

Leoš Janáček

Juventud. Septeto para ensamble de vientos (1924)

Solistas de Vientos de la Orquesta de Cámara de Europa

Joonas Kokkonen (1921-1996)

El hades de los pájaros, ciclo de canciones sobre un poema de Martti Haavio

Monica Groop, mezzosoprano

Orquesta Sinfónica de Lahti / Ulf Söderblom

Jorge Sarmientos (1931-2012)

Cuarteto (1965)

Cuarteto Momenta

Grabado en vivo en la Americas Society de Nueva York el 30 de abril de 2018

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

Buenos Vecinos (Mauro Apicella)

20.00

Ciclos (Alla turca)

Ludwig van Beethoven

“Marcha turca” de la música incidental para Las ruinas de Atenas de Kotzebue, op.113

Orquesta de St. Luke’s / Dennis Russell Davies

Johann Martin Kraus

Música de ballet de la ópera Solimán II

Concerto Köln

Louis Spohr

Primer y último movimiento del Nocturno para vientos y percusión turca en Do mayor Consortium Classicum

Franz Xaver Süssmayr

Sinfonia Turchesca en Do mayor

Concerto Köln

———-

Georg Philip Telemann

Suite polaca

Julian Bream y John Williams, guitarra

21.00

Música Nocturna

Leonard Bernstein

Sinfonía Nº3, “Kaddish”

Nadine Sierra, soprano

Josephine Barstow, oradora

Coro, Voces Blancas y Orquesta de la Academia Nacional de Santa Cecilia de Roma / Antonio Pappano

Isaac Albéniz

Sonata para piano Nº4

Albert Guinovart, piano

Heinrich Schütz

Tres madrigales de la colección Madrigales italianos

Jill Feldman e Isabelle Poulenard, sopranos

René Jacobs, contratenor

Lynton Atkinson, tenor

Michael Schopper, bajo

Ensamble Concerto Vocale / René Jacobs

François Joseph Gossec

Sinfonía en Fa mayor, op.12, Nº6

London Mozart Players / Matthias Bamert

Francis Poulenc

Sonata para violín y piano

Patricia Kopatchinskaja, violín

Polina Leschenko, piano

Capel Bond

Concierto Nº1 en Re mayor, de Seis conciertos a siete partes

The Parley of Instruments / Roy Goodman

23:00

Industria Nacional

Magdalena García Robson

Coplas de amores

Claudia Lloret, soprano

Saúl Martín, flauta

Ekaterina Larchenko, violín

Juan José Racovsky, viola

Martín Devoto, chelo

Eva Lopszyc, dirección

Grabado en vivo en la Alianza Francesa

Alicia Terzián

Canto a mí misma

Orquesta Sinfónica de la BBC de Gales / Manuel Préstamo

Javier Giménez Noble (1953)

Due. Dos piezas para vioín y piano

Sebastián Masci, violín

Andrés Juncos, piano

Martín Kutnowski (1968)

Canción de cuna para un padre anciano

Ensamble Instrumental / Simon Chang

Grabado en vivo en el Festival de Aspen el 22 de julio de 1998

Juan Ponce

Ave, color, vini clari

Anónimo (s.XIV)

Ballo anglese

Anónimo (s.XIII)

Quinta estampida real

Anónimo (s.XIII)

Ven, Baco, ven, de Carmina Burana

Juan de Sanabria

Mayoral, dile que Pedro

Musica Ficta / Rubén Soifer