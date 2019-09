Programación Viernes 6 de Septiembre

00.00

Pietro Antonio Locatelli

Concierto para violín y orquesta en sol menor, Nº6 de El arte del violín

Suzanne Lautenbacher, violín

Orquesta de Cámara de Mainz / Günther Kehr

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Joachim Raff

Romeo y Julieta, obertura

Orquesta Filarmónica Estatal Eslovaca / Urs Schneider

Wolfgang Amadeus Mozart

9 variaciones para piano en Re mayor sobre un minuet de Duport, K.573

Stefan Vladar, piano

Nicolaus Bruhns

“Regocíjate en el Señor”, salmo Nº100

Martin Klietmann, tenor

Capella Savaria / Pál Németh

Joaquín Turina

Danzas fantásticas

Orquesta de la Suisse Romande / Ernest Ansermet

08.00

Frederic Chopin

Nueve preludios para piano, op.28: Nros.16 a 24

Rafal Blechacz, piano

Joseph Haydn

Sinfonía en si bemol mayor, Hoboken 1, Nº102

Orquesta de Cámara Orpheus

Domenico Dragonetti

Andante y Rondó para contrabajo y orquesta

Ludwig Streicher, contrabajo

Orquesta de Cámara de Munich / Hans Stadlmair

09.00

Robert Schumann

Trío Nº3 en sol menor, op.110

Isabelle Faust, violín

Jean-Guihen Queyras, chelo

Alexander Melnikov, piano

Francesco Durante

Concierto para cuerdas y bajo contínuo en La mayor, “La Piazza”

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Máximo Pujol (guitarrista y compositor argentino, 1957)

Tres piezas rioplatenses para guitarra: “Don Julián”, “Septiembre” y “Rojo y negro”

María Isabel Siewers, guitarra

10.00

Julius Conus (violinista y compositor ruso, 1869-1942)

Concierto para violín y orquesta en mi menor

Andrei Korsakov, violín

Orquesta Sinfónioca de la Unión Sovietica / Vladimir) Kozhukhar

Giuseppe Verdi

Música de ballet de la ópera “Il Trovatore”

Orquesta Nacional de la Ópera de Montecarlo / Antonio de Almeida

Carl Nielsen

Dos piezas de fantasía para oboe y piano, op.2

Steinar Hannevold, oboe

Leif Ove Andsnes, piano

11.00

La gran aldea (Alemania)

Georg Philipp Telemann

Obertura en Sol mayor, “Burlesca de Don Quijote”, TWV* 55

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Franz Danzi

Concierto para chelo y orquesta en mi menor

Thomas Blees, chelo

Orquesta Sinfónica de Berlín / Carl-August Bünte

Carl Maria von Weber

Sonata para flauta y piano en re menor, op.10 Nº3

Aurèle Nicolete, flauta

Bruno Canino, piano

Kurt Weill

It never was you

Kiri Te Kanawa, soprano

André Previn, piano

Ray Brown, contrabajo

Mundell Lowe, guitarra

12.00

Clásicos a la carta

Andrés Gaos

Sinfonía Nº2, “En las montañas de Galicia”

Orquesta Sinfónica de Galicia / Victor Pablo Pérez

Sergei Rachmaninov

Suite para dos pianos Nº2, op.17

Martha Argerich, piano

Nelson Freire, piano

13.00

La música del fauno

Georg Philipp Telemann

Obertura para oboe, trompeta, cuerdas y bajo continuo de la segunda parte de la colección “Tafelmusik”

Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

Heitor Villa-Lobos

Danzas africanas para piano

Alfred Heller, piano

Giuseppe Maria Cambini (1746-1825)

Quinteto de vientos Nº3 en Fa mayor

Quinteto de Vientos Avalon

14.00

Bedrich Smetana

“De los bosques y campos de Bohemia”, del ciclo de poemas sinfónicos Mi patria

Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig / Vaclav Neumann

Louis-Nicolas Clérambault (1676 – 1749)

“El sol, vencedor de las nubes”, cantata alegórica sobre el

restablecimiento de la salud del rey

Mireille Delunsch, soprano

Les Musiciens du Louvre / Marc Minkowski

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para violín y orquesta N°3 en Sol mayor, K.216

Isabelle Faust, violín

Il Giardino Armonico / Giovanni Antonini

15:00

Música documental (Los siglos XX y XXI)

Aram Jachaturián

Concierto Rapsodia para chelo y orquesta en si bemol menor (1963)

Mistislav Rostropovich, chelo

Gran Orquesta Sinfónica de la Radio y Televisión de la Unión Soviética / Aram Jachaturian

Tania León

Singin’ Sepia (Canto color sepia). Cinco poemas de Rita Dove (2007)

Brenda Rae, soprano

Moran Katz, clarinete

Miranda Cuckson, violín

Cheryl Seltzer y Joel Sachs, piano a cuatro manos

Takashi Yoshimatsu (1953)

Lamento por toki, para orquesta de cuerdas y piano (1980)

Orquesta Filarmónica de la BBC / Sachio Fujioka

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Buenos Vecinos (Mauro Apicella)

20.00

Ciclos (Chopin 4 baladas)

Frédéric Chopin

Balada Nº1 en sol menor, op.23

Vladimir Horowitz, piano

Frédéric Chopin

Balada para piano Nº2 en Fa mayor, op.38 (1839)

Alexandre Tharaud, piano

Frédéric Chopin

Balada Nº3 en La bemol mayor, op.47 (1841)

Evgeny Kissin, piano

Frédéric Chopin

Balada para piano N°4 en fa menor, op.52 (1842)

Krystian Zimerman, piano

Arcangelo Corelli

Sonata para violín y continuo en re menor, op.5, Nº12

Ensamble Convivium

21.00

Música Nocturna

Maurice Ravel

Dafnis y Cloe

Coro y Orquesta Nacional de Lyon / Leonard Slatkin

Domenico Cimarosa

Sonata para teclado en Re mayor

Victor Sangiorgio, piano

Edward Elgar

Música armoniosa para quinteto de vientos Nº4, “El corral”

Ensamble Athena

Francis Poulenc

Banalidades

Della Jones, mezzosoprano

Malcolm Martineau, piano

Joseph Joachim Quantz

Concierto para flauta y orquesta en Sol mayor

James Galway, flauta

Orquesta de Cámara de Württemberg / Jörg Faerber

Fernando Sor

El candor: pequeña ensoñación

Jeffrey McFadden, guitarra

23.00

Industria Nacional

Franz Liszt

Concierto para piano y orquesta Nº2 en La mayor

Silvia Kersenbaum, piano

Orquesta Sinfónica Nacional / Mario Benzecry

Luis Ángel Machado

Preludio y fuga para dos guitarras

Graciela Pomponio y Edgar Ferrer, guitarras

Juan Bautista Massa (1885-1938)

Tres canciones indígenas (”Canción típica”, “La cosecha de la algarroba” y “Coplas indígenas”) (1930)

Virginia Correa Dupuy, mezzosopran

Fabio Mazzitelli, flaut

Marcelo Baus, corno inglés

Matías Villafañe, chelo

Marina Calzado Linage, percusión

Lucio Bruno Videla, dirección

Eugène Ysaÿe

Sonata para violín solo en mi menor, op.27, Nº4

Javier Weintraub, violín