Programación Viernes 6 de Diciembre

00.00

Trasnoche Jazz

Gene Ammons

Swinging the jug

Confessing the blues

Mayra Dómine

Luna de cazador

La señal

April Stevens

I want a lip

When my baby smiles at me

Do it again

———–

Joseph Martin Kraus

Sinfonía en Do mayor, “con violín obligado”

Orquesta de Cámara Sueca / Petter Sundkvist

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Jean Sibelius

Cabalgata nocturna y amanecer, op.55

Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Birmingham / Simon Rattle

Alexander Zemlinsky

Cuatro baladas para piano

Silke Avenhaus, piano

Gustav Mahler

“Donde suenan las hermosas trompetas”, de las Canciones del Cuerno mágico de la juventud

Lucia Popp, soprano

Orquesta Real del Concertgebouw de Amsterdam / Leonard Bernstein

George Frideric Handel

Concierto para órgano y orquesta en Fa mayor, op.4, Nº4

Johann Aratore, órgano

Orquesta de Cámara del Festival Handel / John Tinge

08.00

Karl Goldmark

En Italia, obertura op.49

Orquesta Filarmónica de Budapest / Ándras Kórodi

Johann Nepomuk Hummel

Gran rondó brillante para flauta y piano en Sol mayor, op.126

Lise Daoust, flauta

Carmen Picard, piano

William Alwyn

Cuarteto para cuerdas Nº3

Cuarteto de Cuerdas de Londres

09.00



Compartimos el concierto que ofreció el viernes pasado en el Auditorio de la radio, el Trío Williams, que integran Nicolás Favero en violín, Siro Bellisomi en chelo y Antonio Formaro en piano, en el cierre de la duodécima temporada del ciclo Los Conciertos de la 96.7

10.30



Aram Khachaturian

Poema triunfal

Orquesta Filarmónica de la BBC / Fedor Glushchenko

Ferruccio Busoni

Tres hojas de álbum para piano

Geoffrey Douglas Madge, piano

11.00

La gran aldea (España)

Joaquín Turina

Sinfonía Sevillana, op.23

Orquesta Filarmónica de la BBC / Juanjo Mena

Federico Moreno Torroba

Selección de Castillos de España

David Russell, guitarra

Eduard Toldrà

Canço de passer cantant

José Carreras, tenor

Orquesta Sinfónica del Gran Teatro del Liceu de Barcelona / Joan Casas

12.00

Clásicos a la carta

Piotr Ilich Chaikovsky

Concierto para piano y orquesta Nº1 en si bemol menor, op.23

Martha Argerich, piano

Orquesta Filarmónica Real / Charles Dutoit

Johann Sebastian Bach

Suite para chelo Nº1 en Sol mayor, BWV 1007

Lynn Harrell, chelo

13.00

La música del fauno

Nikolai Myaskovsky

Serenata en Mi bemol mayor, op.32, Nº1

Orquesta del Ministerio de Defensa de la Unión Soviética / Nikolai

Mikailov

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº31 en La bemol mayor, op.110

Alexandre Tharaud, piano

Giuseppe Tartini

Concierto para violín y orquesta en la menor

Enrico Gatti, violín

Ensamble 415 / Chiara Banchini

14.00

Jean Françaix (1912-1997)

A ocho, octeto para clarinete, corno, fagot, dos violines, viola, chelo y contrabajo

Ensamble Gaudier

Hugo Alfvén (1872 – 1960)

Rapsodia sueca Nº3, op.47

Orquesta Filarmónica de Estocolmo / Stig Westerberg

Johann Adolf Hasse

Fuga y grave en sol menor

Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

15:00

Música documental (Los siglos XX y XXI)

Conlon Nancarow (1912-1997)

Estudios para piano mecánico Nº15, 14, 18 y 19 (transcripción para dos pianos)

Grabado en el piano mecánico Ampico de Conlon Nancarrow en su estudio en la Ciudad de México en enero de 1988

Michael Tippett

Sinfonía N°2 (1957)

Orquesta Sinfónica de Bournemouth / Richard Hickox

Žibuoklė Martinaitytė (1973)

Fuerza motora (2004)

Mike Svoboda, trombón

Liudas Mockūnas, saxo

Raimondas Sviackevičius, acordeón

———–

Zdeněk Fibich

“Estado de ánimo”, de la primera serie de Estados de ánimo, op.41, Nº13

William Howard, piano

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Buenos Vecinos (Mauro Apicella)

19.50

La Orquesta Sinfónica Nacional en directo desde el CCK

Con la dirección de Natalia Salinas, el contratenor Flavio Oliver y el Coro Nacional de Jóvenes, la Sinfónica Nacional – en una coproducción con el Festival de Música Contemporánea del Teatro General San Martín – interpretará “Dream of the song”, de George Benjamin. Luego, la Orquesta ofrecerá “Orion”, de Karija Saariaho, y “El lenguaje”, de Luciano Azzigotti.

21.30

Música Nocturna

23.00

Industria Nacional

Juan Herrera (1963)

Mirror (Espejo)

Academia Musicale Chigiana / Giorgio Magnanesi

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº8 en do menor, op.13, “Patética”

Ingrid Fliter, piano

Cesar Vuksic (compositor argentino, 1938-2014)

Cinco movimientos para oboe y viola

Andrés Spiller, oboe

Marcela Magin, viola

Bertrand de Born

Ai! Lemozis

Anónimo

Séptima estampida real y Gaite de la tor

Thibault IV

Au très douz non

Musica Ficta de Buenos Aires