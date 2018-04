Programación Viernes 6 de Abril

00.00

Trasnoche Jazz

Mercer Ellington

Steppin’ into swing society

The gal from Joe’s

Little white lies

Steve Howe

Kenny’s sound

Travellin’

Chris Connor

Fine and dandy

Señor blues

Lover, come back to me

————

Samuel Barber

Sonata para piano

David Allen Wehr, piano

01.00

La Trasnoche de La 96.7

7.00

Y la mañana va

Piotr Illych Chaikovsky

Vals de la ópera “Eugene Onegin”, op.24

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein

Charles Villiers Stanford

Rapsodia Irlandesa Nº5 en sol menor, op.147

Orquesta del Ulster / Vernon Handley

George Gershwin

Ritmo fascinante, Alguien que me ame, Lisa y Que suene la banda

Leon Bates, piano

Alexandre Lagoya

Danzas españolas para guitarra y orquesta sobre temas de “Carmen” de Bizet

Alexandre Lagoya, guitarra

Academy of St Martin in the Fields / Kenneth Sillito

08.00

Dmitri Shostakovich

Trio Nº1 en do menor, op.8

Julian Rachlin, violín

Mischa Maisky, chelo

Itamar Golan, piano

Arcangelo Corelli

Concerto Grosso en sol menor, op.6, Nº8

Orquesta de Cámara Franz Liszt / Janos Rolla

Ralph Vaughan Williams

Suite para viola y orquesta

Frederick Riddle, viola

Sinfonietta de Bournemouth / Norman del Mar

09.00

Ludwig van Beethoven

Sonata para chelo y piano Nº5 en Re mayor, op.102, Nº2

Zuill Bailey, chelo

Simone Dinnerstein, piano

Antonin Dvorák

Cuarteto Nº12 en Fa Mayor, op.96, “Americano”

Cuarteto Bartok

Giovanni Battista Sammartini

Sinfonía en Sol mayor

Orquesta de Cámara Renana de Colonia / Jan Corazolla

10.00

Camille Saint-Saëns

Concierto para piano y orquesta Nº4 en do menor, op.44

Pascal Rogé, piano

Orquesta Phiharmonia / Charles Dutoit

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para violin y piano en Si bemol mayor, K.378. Arreglo para flauta y piano de Patrick Gallois

Patrick Gallois, flauta

Maria Prinz, piano

Sergei Prokofiev

Otoño, bosquejo sinfónico, op.8

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

11.00

La gran aldea (Suiza)

Ernest Bloch

Sonata para violín y piano Nº2, “Poema místico”

Sibylle Tschopp, violín

Isabel Tschopp, piano

Sigismond Thalberg

Concierto para piano y orquesta en fa menor, op.5

Michael Ponti, piano

Orquesta Sinfónica de Westfalia / Richard Kapp

12.00

Clásicos a la carta

Alexander Borodin

Cuarteto Nº2 en Re mayor

Cuarteto Borodin

Felix Mendelssohn

Concierto para piano y orquesta Nº1 en sol menor, op.25

András Schiff, piano

Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Charles Dutoit

Nicolò Paganini

Capricho para violín, op.1, Nº24

Midori, violín

13.00

La música del fauno

Arnold Bax

Trío para piano, violín y clarinete

Benjamin Frith, piano

Lucy Gould, violín

Robert Plane, clarinete

Carl Reinecke

Suite de la ópera cómica Rey Manfredo, op.93

Orquesta Filarmónica de Renania / Alfred Walther

Friedrich Kuhlau

Sonatina para piano en La mayor, op.60, Nº2

Erik Fessel, piano

14.00

Karol Szymanowski

Sinfonía Nº4, para piano y orquesta, op.60

Priotr Paleczny, piano

Orquesta Filarmonía de Varsovia / Kazimierz Kord

Domenico Scarlatti

Piangete, occhi dolenti, cantata de cámara para soprano, dos violines y bajo continuo

Patrizia Ciofi, soprano

Il Complesso Barocco / Alan Curtis

Ignaz Moscheles (1794-1870)

Sonata concertante para flauta y piano en Sol mayor, op.79

Kazunori Seo, flauta

Makoto Ueno, piano

15:00

Música documental (Los siglos XX y XXI)

Béla Bartók

Sonata para violín y piano N°2

Gidon Kremer, vioñín

Oleg Maisenberg, piano

Kaja Saariaho (1952)

Cinco reflejos, para soprano, barítono y orquesta

Pia Freund, soprano

Gabriel Suovanen, barítono

Orquesta Sinfónica de la Radio de Finlandia

Jukka-Pekka Saraste

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

Buenos Vecinos (Mauro Apicella)

20.00

Ciclos (América precolombina)

Alberto Ginastera

Popol Vuh. La creación del mundo maya, op.44

Orquesta Sinfónica de la Radio del Oeste de Alemania, Colonia / Stefan Asbury

——————-

Isaac Albéniz

Iberia. Segundo cuaderno (“Rondeña”, “Almería” y “Triana”)

Alicia de Larrocha, piano

21.00

Música Nocturna



Ludwig van Beethoven

Las criaturas de Prometeo, op.43

Orquesta de Cámara de Europa / Nikolaus Harnoncourt

Dmitri Kabalevsky

Sonatina para piano en Do mayor, op.13, Nº1

Murray McLachlan, piano

John Hebden (1712–1765)

Concierto para cuerdas Nº1 en La mayor

Ensamble Cantilena / Adrian Shepherd

Bohuslav Martinů

Nueva antología

Olga Černá, mezzosoprano

Jitka Čechová, piano

Carl Maria von Weber

Gran dúo concertante para clarinete y flauta

Eduard Brunner, clarinete

Gerhard Oppitz, piano

23:00

Industria Nacional

Rodolfo Arizaga

Concertino para piano y orquesta

Lía Cimaglia Espinosa, piano

Orquesta Sinfónica Nacional / Paul Klecki

Transmisión radial del 23 de septiembre de 1963

Roque de Pedro (1935)

Los celos del Fantasmatango

Los Violoncellistas de Buenos Aires

Jaako Mäntyjärvi

Canticum Calamitatis Maritimae

Fernando Moruja

Canción del Paraná N°4

Grupo Vocal de Difusión / Mariano Moruja

Grabado en el Auditorio del Banco Nación el 12 de agosto del año 2003

Marcos Cabezas

Agitación

Leo Masliah

Luna que se va

Astor Piazzolla

Escualo

Marina Calzado Linage, marimba

Pablo Mainetti, bandoneón

Germán Martínez, guitarra

Miguel Bertero y Leonardo Ferreyra, violín

Washington Willimann, viola

Daniel Falasca y Marisa Hurtado, contrabajo

Hernán Possetti, piano