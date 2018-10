Programación Viernes 5 de Octubre

00.00

Trasnoche Jazz

Teddy Edwards

Oleo

Good gravy

Mick Goodrick, David Liebman y Wolfgang Muthspiel

Hope

Rose Room

Hang around

Edge of love

Carl Nielsen

Concierto para clarinete y orquesta, op.57

Janet Hilton, clarinete

Orquesta Nacional de Escocia / Matthias Bamert

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Bedrich Smetana

Obertura de la ópera “Libuse”

Orquesta Filarmónica de Praga / Libor Pesek



Frederic Chopin

Scherzo para piano Nº4 en Mi mayor, op.54

Cyprien Katsaris, piano

Antonio Vivaldi

Concierto para violín y orquesta en mi menor, op.11, Nº2, Ryom 277, “IL

favorito”

Salvatore Accardo, violìn

I Musici

Benjamin Britten

Cuatro interludios marinos, op.33a

Orquesta Sinfónica de Bournemouth / Richard Hickox

08.00



Carl Maria von Weber

Seis variaciones sobre un tema original, op.2

Alexander Paley, piano

Dietrich Buxtehude

Sonata para violín, viola da gamba y bajo continuo en Si bemol mayor, BuxWV 273

John Holloway, violín

Jaap ter Linden, viola da gamba

Lars Ulrik Mortensen, órgano

Alexander Borodin

Cuarteto para cuerdas Nº2 en Re mayor

Cuarteto Cleveland

09.00



John Field

Sonata para piano en Mi bemol mayor, op.1, Nº1

Ian Hobson, piano

Muzio Clementi

Sinfonía Nº1 en Do mayor

Orquesta The Philharmonia / Francesco D’Avalos

Johannes Brahms

Canción del Destino para coro mixto y orquesta, op.54

Coro Filarmónico de Praga

Orquesta Filarmónica Checa / Giuseppe Sinopoli

10.00



Anton Rubinstein

Sonata para chelo y piano Nº1 en Re mayor, op.18

Steven Isserlis, chelo

Stephen Hough, piano



Anton Fils (compositor alemán, 1733-1760)

Concierto para flauta y orquesta en Re mayor

Jiri Valek, flauta

Orquesta de Cámara Dvorak / Josef Hala

Gabriel Fauré

Dos nocturnos para piano, op.33, Nros.2 y 3

Pascal Rogé, piano

11.00

La gran aldea

12.00

Clásicos a la carta

Max Bruch

Concierto para violín y orquesta N°1 en sol menor, op.26

Yehudi Menuhin, violin

Orquesta Philharmonia / Walter Süsskind

Anton Arensky

Trío Nº1 en re menor, op.32

Vovka Ashkenazy, piano

Richard Stamper, violín

Christine Jackson, chelo

13.00

La música del fauno

Giuseppe Sammartini (1695 – 1750)

Concierto para flauta dulce soprano y orquesta en Fa mayor

Alexis Kossenko, flauta dulce

Les Ambassadeurs / Alexis Kossenko

Alexander Glazunov

Cuarteto Nº4 en la menor, op.64

Cuarteto Shostakovich

Germaine Tailleferre (1892 – 1983)

Partita para piano

Judith Pfeiffer, piano

14.00

Frank Martin

Balada para saxofón alto, piano y orquesta

John Harle, saxofón

Ronald Brautigam, piano

Orquesta Real del Concertgebouw / Riccardo Chailly

Wolfgang Amadeus Mozart

Trío “Kegelstatt”, para clarinete, viola y piano en Mi bemol mayor, K.498

Gervase de Peyer, clarinete

Cecil Aronowitz, viola

Lamar Crowson, piano

Edward Elgar

Suite de La corona de la India, op.66

Orquesta Nacional de Escocia / Alexander Gibson

15:00

Música documental (Los siglos XX y XXI)

Fartein Valen (1887-1952)

Sonata para violín y piano en Fa mayor, op.3

František Veselka, violín

Milena Dratvová, piano

Joaquín Rodrigo (1901-1999)

Fantasía para un gentilhombre, para guitarra y orquesta

Pepe Romero, guitarra

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Felipe Lara

Tutti, para flauta, clarinete, violín, chelo, piano y percusión (2005)

Ensamble NYMNE

Grabado en vivo en la Americas Society de Nueva York, 21 de febrero de 2018

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

Buenos Vecinos (Mauro Apicella)

19.30

La Orquesta Sinfónica Nacional en directo desde el CCK

Con la dirección de Mariano Chiacchiarini, la Sinfónica va a interpretar la Obertura trágica, op.81 de Johannes Brahms. Y a su término, con la participación de la soprano Carla Filipcic Holm, el barítono Martín Caltabiano y el Coro Polifónico Nacional (Director: José María Sciutto), se escuchará Un réquiem alemán, op.45, de Brahms.

21.30

Música Nocturna

Robert Schumann

Danzas de la cofradía de David, op.6

Murray Perahia, piano

Luigi Boccherini

Quinteto para cuerdas en Si bemol mayor, op.39

Ensamble 415

Alexandre Tansman

Cuatro danzas polacas para orquesta

Orquesta Filarmónica de Podlaquia / Marcin Nalecz – Niesiolowski

François Couperin

Motete a Santa Susana

Sandrine Piau y Caroline Pelon, sopranos

Jean-Paul Fouchécourt, contratenor

Jérôme Correas, bajo

Les Talens Lyriques / Christophe Rousset

Reinhold Glière

Ocho piezas para violín y chelo, op.39

Eleonora Turovsky, violín

Yuri Turovsky, chelo

23:00

Industria Nacional

Johann Sebastian Bach

Ven, Jesús, ven, BWV 229, motete para doble coro

Coro Municipal de Córdoba y Coro de Cámara de Córdoba / César Ferreyra

Grabado en vivo el 20 de junio de 1987

Alberto Williams

Primera suite argentina para cuerdas

Orquesta de Cámara New Century / Stuart Canin

Isabel Aretz (1909-2005)

Hombre mirando al cosmos. Pensando en Luis Felipe, para piano y cinta magnética

Manuel Massone, piano

Juan Manuel Abras

Chacarera meets the Puna

Alejandro Drago, violín

Alexander Arutiunian

Concierto para trompeta y orquesta

Fernando Ciancio, trompeta

Orquesta Sinfónica Nacional / Emmanuel Siffert

Grabado en vivo en la Sala Sinfónica del CCK el 4 de mayo de 2018