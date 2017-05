Programación Viernes 5 de Mayo

00.00

Trasnoche Jazz

Coleman Hawkins

Chant

Blue lights

Medeski, Martin & Wood

Hypnotized

Sugar craft

Linda Purl

It’s a pity to say goodnight

This autumn

Them there eyes

00.30

Henry Vieuxtemps

Concierto para chelo y orquesta Nº2 en si menor, op.50

Heinrich Schiff, chelo

Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart / Neville Marriner

01.00

Tiempos Modernos

Phillip Glass

Concierto para dos pianos y orquesta

Katia y Marielle Labéque, pianos

Orquesta Sinfónica de la BBC de Londres / Marin Alsop

Londres, 28 de enero de 2017

Dmitri Shostakovich

Sinfonía N°6 en si menor, op.54

Orquesta Filarmónica de Radio France / Santtu-Matias Rouvali

Paris, Francia, 13 de enero de 2017

02.00

La Trasnoche de La 96.7

Camille Saint-Saëns

Suite para chelo y piano, op.16

Dúo Drinkall-Baker

Arnold Bax

Sonata para piano Nº4 en Sol mayor

Eric Parkin, piano

Joseph Haydn

Concierto para oboe y orquesta en Do mayor, Hob.VIIg: C1

Pierre Pierlot, oboe

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Thomas Arne

Obertura Nº1 en mi menor, de Ocho oberturas a ocho partes

The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

Felix Mendelssohn

Concierto para violín y orquesta de cuerdas en re menor

Gidon Kremer, violín

Orpheus Chamber Orchestra

Seis piezas para laúd de autor anónimo

Ernesto Bitetti, guitarra

Joseph Martin Kraus

Sinfonía en do menor

Orquesta de Cámara de Stuttgart / Martin Sieghart

Franz Liszt

Fantasía del caminante (Schubert), S.366

Jenö Jandó, piano

Orquesta Sinfónica de Budapest / Andras Ligeti

Wolfgang Amadeus Mozart

Quinteto con clarinete en La mayor, K.581

Reiner Wehle, clarinete

Cuarteto de Mannheim

Sergei Prokofiev

El amor por tres naranjas, suite op.33ª

Orquesta Sinfónica de Toronto / Jukka-Pekka Saraste

Richard Davy

Joan is sick and ill at ease

Pro Cantione Antiqua de Londres

Louis Spohr

Doble cuarteto de cuerdas Nº1 en re menor, op.65

Ensamble de cámara de la Academy of St. Martin in the Fields

Fanny Mendelssohn

Seis canciones, op.9

Isabel Lippitz, soprano

Barbara Heller, piano

Erik Satie

Seis gnossiennes

Aldo Ciccolini, piano

Karl Ditters von Dittersdorf

Concierto para oboe y orquesta en Sol mayor

Heinz Holliger, oboe

Camerata Bern / Thomas Füri

Leos Janacek

Suite de la ópera La Casa de los Muertos

Orquesta Filarmónica Checa / Frantisek Jilek

Frédéric Chopin

Scherzo para piano Nº1 en si menor, op.20

Maurizio Pollini, piano

Arcangelo Corelli

Concerto grosso Nº12 en Fa mayor, op.6, Nº12

Camerata Instrumental de Santa Cecilia

07.00

Y la mañana va

Carl Maria von Weber

Invitación a la danza, op.65 (orquestación de Hector.Berlioz)

Orquesta Filarmónica Real / Yuri Simonov

Scott Joplin

Rag del Country club y Una vida extenuante

Alexander Peskanov, piano

Johann Baptist Krumpholtz

Concierto para arpa y orquesta Nº6

Lily Laskine, arpa

Orquesta de Cámara Jean Francois Paillard / Jean Francois Paillard

Edvard Grieg

Dos melodías para orquesta de cuerdas, op.53

Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons

08.00

Sergei Prokofiev

Sonata para piano Nº5 en Do mayor, op.38

Boris Berman, piano

Hans Pfitzner

Dúo para violín, chelo y orquesta, op.43

Saschko Garvrilov, violín

Julius Berger, chelo

Orquesta Sinfónica de Bamberg / Werner Andreas Albert

Adolphe Adam

Suite del acto I del ballet Giselle

Orquesta del Teatro Bolshoi / Algis Dschuraitis

09.00

Franz Liszt

Tarantela de bravura, sobre temas de una ópera de Auber, Searle 386

Earl Wild, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

1er mov. del Concierto para piano y orquesta Nº26 en Re mayor K.537 “de la Coronación” (cadencia de Alfred Brendel)

Alfred Brendel, piano

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner / Neville Marriner

Albert Roussel

Resurrección, preludio sinfónico

Orquesta Real Nacional de Escocia / Stéphane Denève

Antonio Vivaldi

Magnificat, Ryom 610

Verena Schweizer y Uta Spreckelsen, sopranos

Hanna Schaer, contralto

Jean-Pierre Maurer, tenor

Ensamble Vocal, Instrumental y Orquesta de cámara de Lausana / Michel Corboz

10.00

El artista de la semana

Simon Rattle

Robert Schumann

Sinfonía Nº3 en Mi bemol mayor, op.97, “Renana”

Orquesta Filarmónica de Berlín / Simon Rattle

Juan José Castro

Evocación, Llorón, Compadrón y Milonguero, tangos para piano

José Luis Juri, piano

Jean Sibelius

El enamorado, para orquesta de cuerdas, op.14

Los virtuosos de Kuhmo / Peter Csaba

11.00

La gran aldea (Austria)

Marcel Rubin

Concierto para contrabajo y orquesta

Ludwig Streicher, contrabajo

Orquesta Sinfónica de Viena / Lief Segerstam

Karl Michael Ziehrer

Leyenda del Danubio, op.446 y Noctámbulo, op.466

Orquesta Sinfónica de Berlín / Robert Stolz

Johann Joseph Fux (1660-1741)

Sonata a cuatro partes, para violín, cornetto, trombón, fagot y órgano

Miembros del Concentus Musicus de Viena

12.00

Clásicos a la carta

Ruggero Leoncavallo

Selección de la ópera Pagliacci

Luciano Pavarotti, tenor

Mirella Freni, soprano

Vincenzo Bello

Orquesta Filarmónica Nacional / Giuseppe Patanè

Antonio Vivaldi

El otoño, concierto para violín y orquesta en Fa mayor, op.8, Nº3

Joshua Bell, violín

Academy of St. Martin in the Fields

Georges Bizet

“Habanera”; “Seguidilla”; “Canción del torero” de la ópera Carmen

Agnes Baltsa, mezzosoprano

José Carreras, tenor

José van Dam, barítono

Coro de la Ópera de París

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

13.00

La música de Fauno

Tiempos viejos

Ernest Chausson

Poema, op.25

Ginette Neveu, violín

Orquesta Philharmonia / Issay Dobrowen

Registro de 1946

Igor Stravinsky

Octeto para instrumentos de viento

European Soloists Ensemble

Carl Ditters von Dittersdorf

Sinfonía Nº5 en La mayor, “La transformación de los campesinos de Licia en ranas”

Orquesta Cantilena / Adrian Shepherd

14.00

El compositor de la semana

Benjamin Britten

Tercera suite para chelo, op. 87

Tim Hugh, chelo

François Colin de Blamont (1690-1760)

Dido, cantata para voz solista y orquesta

Jeniifer Smith, soprano

Les Musiciens du Louvre / Marc Minkowski

Johann Peter Pixis (1788-1874)

Concertino para piano y orquesta en Mi bemol mayor, op.68

Howard Shelley, piano

Orquesta Sinfónica de Tasmania / Howard Shelley

15:00

Música documental (Los siglos XX y XXI)

Alejandro García Caturla (1906-1940)

Primera suite cubana (“Sonera”, “Comparsa” y “Danza”)

Camerata de las Américas / Joel Sachs

Arvo Pärt (1935)

Spiegel im Spiegel

Lisa Batiashvili, violín

Hélène Grimaud, piano

György Ligeti

Nonsense Madrigals (1993)

Voces de la London Sinfonietta / Terry Edwards

Malika Mishino (1971)

Heliodor. (Himno para un país inexistente)

Sebastian Kemner, trombón

Ensamble Asko / Schönberg / Reinbert de Leeuw

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

Buenos Vecinos (Mauro Apicella)

19.00

Los Conciertos de la 96.7

20.00

Ciclos (Obras concertantes con coro)

Constant Lambert

Río Grande

Peter Donohoe, piano

Coro y Orquesta Sinfónica de la BBC de Londres / James Loughran

Grabado en vivo en los Festivales Proms

Gerardo Dirié (1958)

Tonos del arcángel, para coro de cámara femenino, fagot y un percusionista.

Ezequiel Fainguersch, fagot

Jeffrey Handel, percusión

Ensamble Vocal de Cámara / Debrae Shearer

Luigi Boccherini

Quinteto para guitarra y cuerdas Nº9 en Do mayor, G.453

Narciso Yepes, guitarra

Cuarteto Melos

21.00

Música Nocturna

Ralph Vaughan Williams

Una sinfonía del mar

Joan Rodgers, soprano

Christopher Maltman, barítono

Coro y Orquesta Sinfónica de Bournemouth / Paul Daniel

Muzio Clementi

Sonata para piano en Sol mayor, op.37, Nº2

Donatella Failoni, piano

Robert Schumann

Obertura, scherzo y final, op.52

Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart / Neville Marriner

Jean-Marie Leclair

Sonata para dos violines, op.3, Nº1

Dominique y Raymond D’Arco

Arturo Márquez

Conga del Fuego

Orquesta Sinfónica de Venezuela “Simón Bolivar” / Gustavo Dudamel

23:00

Industria Nacional

Julián Aguirre

Huella y Gato (orquestación de Enrnest Ansermet)

Orquesta Sinfónica de Entre Ríos / Gabriel Castagna

Pedro Sáenz (1915-1995)

Seis piezas para clave

Mercedes Pomilio, clave

Eduardo Alonso Crespo (1956)

Sinfonía Nº4, Hoka Néni

Orquesta Sinfónica de Salta / Eduardo Alonso Crespo