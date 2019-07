Programación Viernes 5 de Julio

00.00

Trasnoche Jazz

Bernt Rosengren

The humming bees

Sad waltz

Blues nerves

Juan “Pollo” Raffo

Pajarito resistencia

Malambo de los turistas

Betty Carter

It’s a big wide wonderful world

This is always

Something big

Robert Fuchs

Serenata para cuerdas en mi menor, op.21

Camerata Bern

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Ignaz Brüll

“Bombardón”, marcha de la ópera “La Cruz dorada”, op.27

Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín / Caspar Richter

Conrad Friedrich Hurlebusch (compositor alemán, 1695-1765)

Concierto para dos oboes, violín y orquesta en la menor

Ensamble “Musica Ad Rhenum”

Gabriel Fauré

Sonata para chelo y piano Nº1 en re menor, op.109

Arto Noras, chelo

Bruno Rigutto, piano

Gaetano Donizetti

Cuarteto para cuerdas en Re mayor. Arreglo para orquesta de cuerdas

The Academy of St.Martin in the Fields / Neville Marriner

08.00

Jean-Baptiste Lully

Divertimento para cuerdas, voz y bajo continuo Nº2

Ensamble “Capriccio Stravagante” / Skip Sempé

Franz Liszt

Variaciones sobre un tema de Bach, Searle 180

Leslie Howard, piano

Béla Bartók

Concierto para violín y orquesta Nº1

Vilde Frang, violín

Orquesta Filarmónica de Radio France / Mikko Franck

09.00

Sergei Prokofiev

Suite del ballet La flor de piedra, op.118

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

Alexandre Tansman

Variaciones sobre un tema de Scriabin

Alain Prévost, guitarra

Gerald Finzi

Cinco bagatellas

Gervase De Peyer, clarinete

Gwenneth Pryor, piano

10.00

William Walton

“Una canción para la mesa del alcalde”, ciclo de canciones

Jill Gómez, soprano

City of London Sinfonia / Richard Hickox

Antonio Salieri

Concierto para flauta, oboe y orquesta en Do mayor

Clementine Hoogendoorn, flauta

Pietro Borgonovo, oboe

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Erik Satie

Seis Gnossiennes

Alexandre Tharaud, piano

11.00

La gran aldea (Noruega)

Ole Olsen

Sinfonía Nº1 en Sol mayor, op.5

Orquesta Filarmónica Ártica / Christian Lindberg

Agathe Backer Grondalh

Pequeñas piezas de fantasía, op.55

Natalia Strelchenko, piano

12.00

Clásicos a la carta

Max Bruch

Concierto para violín y orquesta N°1 en sol menor, op.26

Yehudi Menuhin, violin

Orquesta Philharmonia / Walter Süsskind

William Walton

Cuarteto Nº2 en la menor

Cuarteto Gabrielli

13.00

La música del fauno

Ottorino Respighi

Concierto en modo mixolidio para piano y orquesta

Olli Mustonen, piano

Orquesta Sinfónica de la Radio de Finlandia / Sakari Oramo

Georg Philipp Telemann

Cuarteto París Nº5, Suite Nº1 para flauta, violín, chelo y bajo continuo en mi menor

Miembros de la Orquesta Barroca de Friburgo

14.00

Anton Arensky

Suite Nº1 en sol menor, op.7

Orquesta Sinfónica de Moscú / Dmitri Yablonsky

Manuel García (1775-1832)

“Formaré mi plan con cuidado”, de El poeta calculista

Javier Camarena, tenor

Les Musiciens du Prince / Gianluca Capuano

François Couperin

Concierto Real Nº3

Ensamble Música Ad Rhenum / Jed Wenz

15:00

Música documental (Los siglos XX y XXI)

Lászlo Lajtha (1892-1963)

Cuarteto Nº10, op.58. Suite transilvana

Cuarteto Tátrai

Giacinto Scelsi (1905-1988)

Hixos, para flauta en Sol, campana y gong

Patricia Da Dalt, flauta

Martín Diez, percusión

Boris Tischenko (1939-2010)

Sinfonía Nº8, op.149

Orquesta Sinfónica del Estado de San Petersburgo / Eduard Serov

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Buenos Vecinos (Mauro Apicella)

19.00

Los Conciertos de La 96.7

Continuamos con la 12ª temporada de Los conciertos de La 96.7. En esta oportunidad, vienen la soprano Daniela Tabernig, recientemente distinguida con un premio Konex, y la gran pianista Fernanda Morello. Juntas interpretarán las Canciones gitanas, op.55, de Antonín Dvořák; Las canciones folclóricas moravas, de Leoš Janáček (una auténtica novedad en la Argentina), y una selección de canciones de Sergei Rachmaninov.

Te esperamos en el Auditorio de Radio Nacional. Entrada libre y gratuita.

20.00

Ciclos (Sonatas para violín solo de Ysaÿe)

Eugène Ysaÿe (1858-1931)

Sonata para violín solo en sol menor, op.27, Nº1

Lydia Mordkovitch, violín

Eugène Ysaÿe

Sonata para violín solo en la menor, op.27, Nº2 (1927)

Frank Peter Zimmermann, violín

Carlos Chávez

Paisajes mexicanos

Orquesta Sinfónica del Estado de México / Enrique Bátiz

21.00

Música Nocturna

Ralph Vaughan Williams

Sinfonía antártica

Sheila Armstrong, soprano

Coro y Orquesta Filarmónica de Londres / Bernard Haitink

Muzio Clementi

Sonata para piano en Si bemol mayor, op.24, Nº2

Liv Glaser, piano

Benjamin Godard

Suite de tres piezas para flauta y orquesta, op.116

Susan Milan, flauta

City of London Sinfonia / Richard Hickox

Samuel Barber

Cuarteto Nº1, op.11

Cuarteto de Cuerdas Chester

Johann Christoph Bach

La americana, cantata para soprano y orquesta

Magdalena Kožená, mezzosoprano

Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

Arturo Márquez

Danzón Nº7

Orquesta Filarmónica Iberoamericana / Enrique Barrios

23.00

Industria Nacional

Alberto Ginastera

Concierto para violín y orquesta, op.30

Pablo Diemecke, violín

Orquesta Filarmónica de Buenos Aires / Enrique Arturo Diemecke

Grabado en vivo en el Teatro Colón el 14 de abril de 2016

Juan Carlos Figueiras (1957)

Buenos Aires tonal II

Músicos de Cámara de Buenos Aires

Carlos Chávez

Toccata para percusión

Percusionistas de Buenos Aires / Carmelo Saitta

Grabado en vivo en la Facultad de Derecho de la UBA el 23 de octubre del año 2004