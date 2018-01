Programación Viernes 5 de Enero

00.00

Trasnoche Jazz

Stan Getz

Lover come back to me

Stars fell on Alabama

Hymn of the Orient

Mimi Fox

Donna Lee (Miles Davis)

Wave (Antonio Carlos Jobim)

Kenny Rankin

Berimbau

Someone to watch over me

——————–

Johann Baptist Vanhal

Concierto para contrabajo y orquesta en Re mayor

Ludwig Streicher, contrabajo

Orquesta de Cámara de Innsbruck / Othmar Costa

01.00

La trasnoche de la 96.7

7.00

Y la mañana va

Frank Bridge

Verano, poema sinfónico

Orquesta Filarmónica Real de Liverpool / Charles Groves

Enrique Granados

Tres danzas españolas, del Libro II

Alicia de Larrocha, piano

Jules Massenet

Música de ballet de la ópera “El Cid”

Orquesta Sinfónica de la Radio Eslovaca de Bratislava / Keith Clark

Mauro Giuliani

Variaciones concertantes para dos guitarras, op.130

Jutta Wenzlaff y Thomas Bittermann, guitarras

08.00



Louis Spohr

Cuarteto para cuerdas Nº1 en Do mayor, op.4, Nº1

Nuevo Cuarteto de Budapest

Antonio Lotti

Concierto para oboe d’amore, cuerdas y continuo en La mayor

Heinz Holliger, oboe d’amore

I Musici

Alexander Glazunov

Suite sobre el nombre “Sacha”, op.2

Tatjana Franová, piano

09.00



Hector Berlioz

“Scherzo de la Reina Mab”, de Romeo y Julieta, op.17

Orquesta de Filadelfia / Riccardo Muti

Joseph Haydn

Sonata para piano en Mi bemol mayor, Hob:XVI, Nº52

Alfred Brendel, piano

Carl Philipp Emmanuel Bach

Concierto para chelo y orquesta en Si bemol mayor

Truls Mork, chelo

Orquesta de cámara “Les violons du Roy” / Bernard Labadie

10.00

Pietro Antonio Locatelli

Sonata para flauta y continuo en La mayor, op.2, Nº7

Wilbert Hazelzet, flauta

Richte Van Der Meer, chelo

Ton Koopman, clave

Jean Sibelius

Sinfonía Nº5 en Mi bemol mayor, op.82

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Arnold Bax

Música acuática

Eric Parkin, piano

11.00

La gran aldea (Holanda)

Albertus Groneman (1712-1778)

Concierto para flauta, orquesta y bajo continuo

Jed Wentz, flauta

Ensamble Musica ad Rhenum / Jed Wentz

Jan Brandts Buys (1868-1933)

Serenata siciliana para cuarteto de cuerdas

Cuarteto Raphael

Christian Friedrich Ruppe

Cantata de Navidad

Ensamble Musica ad Rhenum / Jed Wentz

Robert Heppener (1925 – 2009)

Entre los árboles

Ed Spanjaard, piano

12.00

Clásicos a la carta

Felix Mendelssohn

Variaciones serias para piano, op.54

Murray Perahia, piano

Georg Friedrich Handel

“Scherza infida!”, de la ópera Ariodante

Lorraine Hunt, mezzosoprano

Orquesta Barroca de Friburgo / Nicholas McGegan

Leonard Bernstein

“Danzas sinfónicas” de West side story

Orquesta Sinfónica de San Francisco / Seiji Ozawa

Wolfgang Amadeus Mozart

Andante para flauta y orquesta en Re mayor, K.315

Claude Monteux, flauta

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

13.00

La música de fauno

Tiempos viejos

Paul Hindemith

Movimientos 4 y 5 del Cuarteto para cuerdas N°4, op. 22

Cuarteto Amar

Registro de 1926

——————–

Camille Saint-Saëns

Concierto para piano y orquesta Nº1 en Re mayor, op.17

Pascal Rogé, piano

Philharmonia Orchestra / Charles Dutoit

Pietro Antonio Locatelli

Sonata para flauta y bajo continuo en La mayor, op.2, Nº7

Ensamble Musica Ad Rhenum

14.00

El compositor de la semana

William Walton

Concierto para chelo y orquesta

Yo-Yo Ma, chelo

Orquesta Sinfónica de Londres / André Previn

————-

Frédéric Chopin

Scherzo para piano Nº4 en Mi mayor, op.54

Maurizio Pollini, piano (nacido el 5 de enero de 1942)

Jirí Antonín Benda

Sinfonía Nº11 en Fa mayor

Orquesta de Cámara de Praga / Christian Benda

15:00

Música documental (los siglos XX y XXI)

Charles Ives

Trío

Trío Fibonacci

Ralph Vaughan Williams

Sinfonía Nº8 en re menor

Orquesta Filarmónica de Londres / Bernard Haitink

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

La Odisea del regreso

Johann Nepomuk Hummel

Serenata en Mi mayor,

Consortium Clasicum

Franz Liszt

Concierto para piano y orquesta Nº3 en Mi bemol mayor, opus postumo

Estela Telerman, piano

Orquesta Filarmonica de Ortenia / Emir Omar Saul

Antón García Abril

Tres sonatas para orquesta

Orquesta Sinfónica de Madrid / Enrique García Asensio

19.00

Jacques-Christophe Naudot

Concierto para flauta dulce, dos violines y bajo continuo en Sol mayor, op.17/5

Franz Bruggen, flauta dulce

Concentus musicus de Viena

Ludwig Van Beethoven

Cuarteto para cuerdas Nº11 en fa menor, op.95

Cuarteto Juilliard

Claude Debussy

Nocturnos

Voces Femeninas del Coro de la Orquesta de Cleveland

Orquesta de Cleveland / Vladimir Ashkenazy

20.00

Ciclos (El Cantar de los Cantares)

Giovanni Perluigi da Palestrina

“Os conjuro, hijas de Israel”, “Su cabeza es del oro más puro”, “Mi amado descendió”, “Bella eres, esposa mía”, “¿Quién es la que asoma como el alba, hermosa como la luna?” y “Desciende a mi jardín”, del Cuarto libro de motetes para cuatro voces, con textos tomados del Cantar de los cantares

The Hilliard Ensemble

Dietrich Buxtehhude

Soy como una flor de Sarón, cantata

Max von Egmond, bajo

Ricercar Consort

Andrés Gerszenson (1958)

Ibi dabo tibi

Ensamble Instrumental / Andrés Gerszenson

Krzysztof Penderecki

Cantar de los Cantares de Salomón

Coro Filarmónico de Cracovia

Orquesta de la Radio Nacional de Polonia / Krzysztof Penderecki

21.00

Música Nocturna

Robert Schumann

Danzas de la cofradía de David, op.6

Murray Perahia, piano

Gustav Holst

Invocación para chelo y orquesta

Julian Lloyd Webber, chelo

Philharmonia Orchestra / Vernon Handley

Luigi Boccherini

Quinteto para cuerdas en Si bemol mayor, op.39

Ensamble 415

Alexandre Tansman

Cuatro danzas polacas para orquesta

Orquesta Filarmónica de Podlaise / Marcin Nalecz – Niesiolowski

François Couperin

Motete a Santa Susana

Sandrine Piau y Caroline Pelon, sopranos

Jean-Paul Fouchécourt, contratenor

Jérôme Correas, bajo

Les Talens Lyriques / Christophe Rousset

Reinhold Glière

Ocho piezas para violín y chelo, op.39

Eleonora Turovsky, violín

Yuri Turovsky, chelo

23:00

Industria Nacional

Phlipp Heinrich Erlebach

Débil corazón y El Cielo conoce mis tormentos

Víctor Torres, barítono

Ensamble Stylus Phantasticus

Maurice Ravel

Concierto en Sol para piano y orquesta

Ingrid Fliter, piano

Orquesta Sinfónica de Dallas / Jan Märkl

Grabado en vivo en el Eugene McDermott Hall, Dallas, Texas, el 14 de noviembre del año 2010

Emilio Ángel Napolitano

Dos piezas populares para cuarteto (“Vidalitay” y “Gato”)

Cuarteto Petrus

Martín Alejandro Fumarola (1966)

Callejuelas, obra electroacústica

——————–

Igor Stravinsky

Polca de circo para un elefante joven

Orquesta Filarmónica de Dresde / Herbert Kegel