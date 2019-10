Programación Viernes 4 de Octubre

00.00

Trasnoche Jazz

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Bedrich Smetana

Scherzo, de la Sinfonía Festiva

Orquesta Filarmónica de la República Checa / Karen Sejna

Johan Peter Emilius Hartmann

Allegro fantasía para violín y piano en Re mayor

Elisabeth Schneider, violín

Bohumila Jedlicková, piano

Benjamin Godard

Tres piezas para flauta y orquesta: Idilio, Serenata a Mabel y Leyenda pastoral

Marc Grauwels, flauta

Orquesta de Cámara de Waterloo / Ulysse Waterlot

Baldassare Galuppi

“La scusa”, cantata para contralto y cuerdas

Sara Mingardo, contralto

Ensamble L’Opera Stravagante / Ivano Zanenghi

08.00

Carl Nielsen

Tema y variaciones, op.40

Elisabeth Westenholz, piano

Ludwig van Beethoven

Obertura, introducción, adagio y allegro, del ballet “Las Criaturas de Prometeo”, op.43

Orquesta Sinfónica de Montreal / Kent Nagano

Charles Koechlin

“Primavera”, quinteto para flauta, violín, viola, chelo y arpa, op.156

Philippe Racine, flauta

Robert Zimansky, violin

Monika Clemann, viola

Curdin Coray, chelo

Xenia Schindler, arpa

09.00

Piotr Ilich Chaikovsky

Fantasía de concierto en Sol mayor para piano y orquesta, op.56

Elisabeth Leonskaja, piano

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Kurt Masur

Alessandro Rolla

Sinfonía en Si bemol mayor para orquesta de cuerdas

Orquesta de Cámara Clásica de Milán / Massimiliano Caldi

Fernando Sor

Fantasía para dos guitarras, op.54

Julian Bream y John Williams, guitarras

Grabación realizada en vivo en Nueva York, en octubre de 1978

10.00

Johannes Brahms

Cuarteto Nº3 en Si bemol mayor, op.67

Cuarteto Melos

Aram Khachaturian

Trío para clarinete, violín y piano

Andreas Ottensamer, clarinet

Nemanja Radulović, violín

Laure Favre-Kahn, piano

11.00

La gran aldea (Italia)

Luigi Cherubini

Cuarteto para cuerdas Nº5 en Fa mayor

Cuarteto Melos

Luigi Boccherini

Sinfonía en La mayor, op.35, Nº3

Ensamble Cantilena / Adrian Shepherd

Luigi Castellacci

Variaciones para guitarra sobre “Nel cor più non mi sento”, op.35

Carlos Groisman, guitarra

12.00

Clásicos a la carta

Antonin Dvorák

Concierto para piano y orquesta en sol menor, op.33

Svjatoslav Richter, piano

Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Carlos Kleiber

Georges Bizet

“Habanera”; “Seguidilla”; “Canción del torero” y “Le fleur que tu m’avais jetée” de la ópera Carmen

Angela Gheorghiu, soprano

Roberto Alagna, tenor

Thomas Hampson, barítono

Coro Les Éléments

Orquesta Nacional del Capitolio de Toulouse / Michel Plasson

13.00

La música del fauno

Béla Bartók

Rapsodia para violín y orquesta Nº2

Gil Shaham, violín

Orquesta Sinfónica de Chicago / Pierre Boulez

Francesco Maria Veracini

Obertura Nº4 en Fa mayor

Accademia I Filarmonici / Alberto Martini

Clara Wieck

Trío con piano en sol menor, op.17

Trío Clara Wieck

14:00

Entrevista realizada al barítono Thomas Hampson y el bajo Luca Pisaroni, en ocasión de su presentación en el Teatro Colón de Buenos Aires.

15:00

Música documental (Los siglos XX y XXI)

Henry Cowell (1897-1965)

Cuarteto para flauta, oboe, chelo y arpa

Musicians Accord

Luciano Berio

Tercer movimiento de la Sinfonía (1969)

The Swingle Singers

Orquesta Nacional de Francia / Pierre Boulez

Georg Friedrich Haas (1953)

Equinox, para clarinete, chelo y piano (2018)

Bernhard Zachhuber, clarinete

Benedikt Leitner, chelo

Florian Müller, piano

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Buenos Vecinos (Mauro Apicella)

20.00

Ciclos (Obras para piano de Gilardi)

Gilardo Gilardi

Esdrújulas

Dora de Marinis, piano

Gilardo Gilardi

“Sitibundas por tierras sedientas”, de la suite El caminante descaminado

Dora de Marinis, piano

Gilardo Gilardi

Tríptico

Diana Lopszyc, piano

Grabado en vivo en el Centro Cultural Recoleta de Buenos Aires, el 11 de julio del año 2014

Gilardo Gilardi

Tango

Patricia Espert, píano

Gioachino Rossini

Obertura de la ópera Il Signor Bruschino

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

21.00

Música Nocturna

23.00

Industria Nacional

Luis Gianneo

Pericón

Orquesta Sinfónica Nacional / Yoichiro Omachi

Grabado en vivo en el Auditorio de Belgrano de Buenos Aires el 8 de julio de 1981

Montserrat Campmany

Poemas de Cuyo, para canto, flauta y arpa

Marta Blanco, mezzosoprano

Gladys Stoppani, flauta

Elena Carli, arpa

Felix Mendelssohn

Sinfonía para cuerdas Nº9 en Do mayor

Orquesta de Cámara de la Universidad de Morón / Edgardo Cataruzzi

Grabado en vivo en la Facultad de Derecho de la UBA el 26 de julio de 2003

Nicolai Rimsky-Korsakov

Capricho español, op.34 (arreglo para piano a cuatro manos del compositor)

Dúo de Pianos Moreno-Capelli