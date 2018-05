Programación Viernes 4 de Mayo

00.00

Trasnoche Jazz

Caribbean Jazz Project

Bluellespie

Grass roots

J.D.Allen Trio

The pilot’s compass

Stairway to the stars

Donna Deussen

Never will I marry

Sugar

Louis Spohr

Concierto para clarinete y orquesta Nº1 en do menor, op.26

Ernst Ottensamer, clarinete

Orquesta Filarmónica Estatal de Eslovaquia / Johannes Wildner

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Muzio Clementi

Obertura Nº2 en Re mayor, WoO 36

Orquesta Philarmonia / Francesco D’ Avalos

Johannes Brahms

Tres intermezzi para piano, op.117

Glenn Gould, piano

Frederic Curzon (compositor inglés, 1899-1973)

Robin Hood, suite para orquesta

Orquesta Sinfónica de la Radio de la República Checa / Adrian Leaper

Franz Liszt

Fantasía húngara, para piano y orquesta

Jean-Ives Thibaudet, piano

Orquesta Sinfónica de Montreal / Charles Dutoit

08.00



Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para violín y piano Nº24 en Fa mayor, K.376

Itzhak Perlman, violín

Daniel Barenboim, piano

Bohuslav Martinú

Sinfonía Nº

Orquesta Nacional de Escocia / Bryden Thomson

Carl Heinrich Graun (alemán, 1704-1759)

“Mio bel nume”, de la ópera Orfeo

Philippe Jaroussky, contratenor

Ensamble “Le Concert d’ Astrée” / Emmanuelle Haim

09.00



Alfredo Casella

Nueve piezas infantiles para piano

Sandro Ivo Bartoli, piano

François Couperin

Ordre Nº4, “La piamontesa”, para dos violines y bajo continuo

Ensamble Música ad Rhenum / Jed Wentz

Robert Volkmann

Concierto para chelo y orquesta en la menor, op.33

Jörg Baumann, chelo

Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín / Miltiades Caridis

10.00



Aaron Copland

Sinfonía Nº3

Orquesta Sinfónica de Detroit / Leonard Slatkin

Fernando Sor

La calma, capricho para guitarra op.50

Jeffrey McFadden, guitarra

11.00

La gran aldea (Hungría)

Karl Goldmark

Trío con piano Nº1 en Si bemol mayor, op.4

Trío con piano Mendelssohn

Ernst Von Dohnányi

Primer movimiento de la Sinfonía Nº2 en Mi mayor, op.40

Orquesta Filarmónica de la BBC / Matthias Bamert

Béla Bartók

Rapsodia para violín y piano Nº1

Krysia Osostowicz, violín

Susan Tomes, piano

12.00

Clásicos a la carta

Felix Mendelssohn

Sinfonía Nº5 en Re mayor, op.107

Orquesta Sinfónica de Londres / Claudio Abbado

Franz Liszt

“Sobre una lectura del Dante, fantasía quasi sonata” de Años de peregrinación, S.161

Alfred Brendel, piano

Camille Saint-Saëns

“Mon coeur s’ouvre à ta voix” de la ópera Sansón y Dalila, op.47

Elina Garanča, mezzosoprano

Orquesta Filarmónica del Teatro Comunal de Bolonia / Yves Abel

13.00

La música del fauno

Louis Spohr

Quinteto para cuerdas en Sol mayor, op.33, Nº2, “Gran quinteto”

L’Archibudelli

Smithsonian Chamber Players

Franz Liszt

Vals Mefisto Nº4

Leslie Howard, piano

Frank Martin

Balada para saxo y orquesta

Theodore Kerkezos, saxo

Orquesta Filarmónica de Londres / Roberto Minczuk

14.00

Frederick Delius

Canciones del adiós

Coro y Orquesta Sinfónica de Bournemouth / Richard Hickox

Johann David Heinichen (1683-1729)

Concerto grosso en Sol mayor

Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

Gabriel Fauré

Trío en re menor, op.120

Jean Hubeau, piano

Raymond Galois-Montbrun, violín

André Navarra, chelo

15:00

Música documental (Los siglos XX y XXI)

Joaquín Turina

Sonata Sanlúcar de Barrameda. Sonata pintoresca para piano (1921)

Alicia De Larrocha, piano

Elliot Carter (1909-2012)

Un espejo donde habitar, sobre poemas de Elisabeth Bishop

Barbara Ann Martin, soprano

Miembros de la Orquesta Sinfónica de Chicago / Zubin Mehta

René Eespere (1953)

La mañana de la escultura

Harry Traksman, violín

Vahur Kubja, guitarra

Anto Õnnis, vibráfono

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

Buenos Vecinos (Mauro Apicella)

19.30

La Orquesta Sinfónica Nacional en directo desde el CCK

Seguí en directo la temporada de la Orquesta Sinfónica Nacional desde la Sala Sinfónica del CCK.

Con la dirección de Emmanuel Siffert, y las participaciones solistas de la soprano Marina Silva y el trompetista Fernando Ciancio, la Sinfónica Nacional interpretará el Poema del amor y el mar, op 19, de Ernest Chausson, el Concierto para trompeta y orquesta, de Alexander Arutiunian; “Iberia”, de Claude Debussy y, en primera audición, “Hu”, de María Eugenia Luc.

21.30

Música Nocturna

Franz Schubert

Quinteto con piano en La mayor, D.667, “La trucha”

Trio Wanderer

Christophe Gaugué, viola

Stéphane Logerot, contrabajo

Jean Sibelius

Escenas históricas, suite op.25

Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi

Franz Xaver Richter (1709 – 1789)

Sonata para flauta y bajo continuo en Sol mayor

Philippe Allain-Dupré, flauta

Ute Petersilge, chelo

Aline Zylberajch, clave

Federico Moreno Torroba

Aires de la Mancha (selección)

David Russell, guitarra

23:00

Industria Nacional

Oscar Giudice (1906-1974)

Salmo al Paraná

Orquesta Sinfónica de Entre Ríos / Gabriel Castaña

Maurice Ravel

Gaspard de la nuit

José Luis Juri, piano

Grabado en vivo en el Auditorio del Banco Nación de Buenos Aires el 20 de julio del año 2004

Roberto Caamaño

Te Deum, para coro y orquesta, op.34

Coro del Instituto Superior del Teatro Colón

Orquesta Filarmónica de Buenos Aires / Stanisłav Wisłocki

Grabado en vivo en el Teatro Colón el 28 de septiembre de 1981

Thomas Morley

Fantasía Il Lamento

William Byrd

Fantasía a 6

Conjunto Pro Arte de Flautas Dulces