Programación Viernes 4 de Diciembre

00.00

Después del Concierto (Martín Wullich)

01.00

Trasnoche Jazz

Art Pepper

So in love

Béla Fleck

Falling forward

Joyful spring

Freddy Cole

The best man

Brandy

He was the king

01.30

La Trasnoche de La 96.7

Hacedoras de música (Margarita Pollini)

2.30

Franz Liszt

Tres sonetos de Petrarca, S.158

Alfred Brendel, piano

Max Reger

Sonata para clarinete y piano en fa sostenido menor, op.49, Nº2

Nikolaus Friedrich, clarinete

Thomas Palm, piano

Henry Purcell

Suite de la semi-ópera The Prophetess or The Histoy of Dioclesian, Z.627

Le Concert des Nations / Jordi Savall

Antonin Dvorák

Sonata para violín y piano en Fa mayor, op.57

Josef Suk, violín

Alfred Holecek, piano

John Dowland

Awake sweet love thou art returned, All ye whom love or fortune hath betrayed y Sleep wayward thoughts, del Primer libro de canciones

Rogers Covey-Crump, tenor

Jakob Lindberg, laúd

Alessandro Scarlatti

“Caro sposo, prole amata” aria del oratorio Il primo omicidio

Dorotea Röschmann, soprano

Academia de Música Antigua / René Jacobs

Wolfgang Amadeus Mozart

Rondo para piano Nº3 en la menor, K.511

Mitsuko Uchida, piano

Igor Stravinsky

Concierto para orquesta de cámara en Mi bemol, “Dumbarton Oaks”

Orquesta de Cámara Orfeo

Cecile Chaminade

Automne, op.35, Nº2

Eric Parkin, piano

Ludwig van Beethoven

Trío Nº6 en Mi bemol mayor op.70, Nº2

Isaac Stern, violín

Leonard Rose, chelo

Eugene Istomin, piano

Benedetto Marcello

Sonata para flauta dulce y continuo Nº3 en sol menor

René Clemencic, flauta dulce

Gabriel Fauré

Impromptu para piano Nº3 en La bemol mayor, op.34

Pascal Rogé, piano

Nicolò Paganini

Concierto para violín y orquesta Nº4 en re menor

Gidon Kremer, violín

Orquesta Filarmónica de Viena / Riccardo Muti

Enrique Granados

Danza triste para piano, op.5, Nº10 (arr. para guitarra de E. Fernández)

Eduardo Fernández, guitarra

Franz Schubert

Cuatro impromptus para piano, op.142, D.935

Alfred Brendel, piano

Maurice Ravel

Valses nobles y sentimentales para orquesta

Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa

Joan Cabanilles

Tiento Nº23 por A la mi re

Hespèrion XX / Jordi Savall

07.00

Y la mañana va

Hector Berlioz

Rob Roy, obertura

Orquesta Nacional de Escocia / Alexander Gibson

Franz Schubert

Trea Impromptus para piano, op.90, D.899: Nº1 en do menor, Nº2 en Mi bemol mayor y N°4 en La bemol mayor

Alfred Brendel, piano

Johann Georg Albrechtsberger

Concierto para trombón y orquesta en Re mayor

Branimir Slokar, trombón

Orquesta de Cámara del Sudoeste Alemán / Paul Angerer

Elias Parish-Alvars (arpista y compositor inglés, 1808-1849)

Serenata para arpa, op.83

Chantal Mathieu, arpa

Felix Mendelssohn

Capricho brillante para piano y orquesta en si menor, op.22

Cyprien Katsaris, piano

Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig / Kurt Masur

Bohuslav Martinu

Los frescos de Piero della Francesca

Orquesta Sinfónica de Malmö / James DePreist

Antonio Vivaldi

“Nisi Dominus”, salmo, Ryom 803

Solistas de “La Capella Ducale”

Música Fiata / Roland Wilson

09.00

Módulo Educativo

12.00

Con Bombos y Platillos (Marina Calzado Linage)

13.00

Artista de Moda (Boris)

14.00

Módulo Educativo

18.00

Buenos Vecinos (Mauro Apicella)

20.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

22.00

En Frasco Chico (Norberto Lara)

23.00

Después del Concierto