Programación Viernes 4 de Agosto

00.00

Trasnoche Jazz

The Adderley Brothers

A little taste

Caribbean cutie

Hank Jones y Charlie Haden

Down by the riverside

Take my hand precious lord

Adam Hall and The Velvet Playboys

When is party time down south

I’ve got the world on a string

We’re done

——————–

00.30

Johannes Brahms

Sonata para violín y piano Nº2 en La mayor, op.100

Miklós Szenthelyi, violín

András Schiff, piano

01.00

Tiempos Modernos

Hector Berlioz

Sinfonía Fantástica, Op,14

Orquesta Sinfónica de Boston / Andris Nelsons

Koussevitzky Music Shed en Tanglewood EEUU 16 de Julio de 2017

02.00

La Trasnoche de La 96.7

Georg Philipp Telemann

Concierto para violín y orquesta Nº9 en sol menor

Iona Brown, violín

Academy of St Martin in the fields / Iona Brown

Jean Sibelius

Finlandia, op.26

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Ludwig van Beethoven

Sonata para violín y piano Nº2 en La mayor, op.12, Nº2

Anne-Sophie Mutter, violín

Lambert Orkis, piano

Francisco Tárrega

Tres mazurcas para guitarra

Eduardo Fernández, guitarra

Jean Françaix

Pequeño cuarteto para dos clarinetes, corno di basetto y clarinete bajo

Eddie Daniels y Sabine Meyer, clarinetes

Wolfgang Meyer, corno di basetto

Reiner Wehle, clarinete bajo

Frédéric Chopin

Preludio en do sostenido menor, op.45

Claudio Arrau, piano

Luigi Boccherini

Sinfonía Nº11 en Do mayor, op.21, Nº3, G.495

Deutsche Kammerakademmie Neuss / Johannes Goritzki

Dmitri Shostakovich

Sinfonía para viola y orquesta de cuerdas (arr. del Cuarteto Nº13 en si bemol menor, op.138)

Yuri Bashmet, viola

Solistas de Moscú

Johann Christoph Demantius

Danzas

Música Bohémica / Jaroslav Krecek

Arnold Schoenberg

Tres piezas para piano, op.11

Mitsuko Uchida, piano

Antonín Dvorák

Variaciones sinfónicas, op.78

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Járvi

Johann Sebastian Bach

Suite inglesa para clave Nº6 en re menor, BWV 811

András Schiff, piano

Frederick Delius

Al escuchar el primer cucú de la primavera

Orquesta Sinfónica de la BBC / Andrew Davis

Heitor Villa-Lobos

Trío para oboe, clarinete y fagot

Neil Black, oboe

Thea King, clarinete

Robin O’Neill, fagot

Sébastien de Brossard

Stabat Mater

Grupo vocal “Los Pajes y los Cantores de la Capilla”

Ensamble Mercurio Galante / Olivier Schneebeli

Wolfgang Amadeus Mozart

Trío en Si bemol mayor, K.502

Trío Beaux Arts

Piotr Ilich Chaikovsky

Sinfonía Nº2 en do menor, op.17, “Pequeña Rusia”

Orquesta Sinfónica de Chicago / Claudio Abbado

Johann-Jakob van Eyck

Variaciones sobre la Pavana de las lágrimas de Dowland para flauta dulce y laúd

René Clémencic, flauta dulce

András Kecskés, laúd

Joseph Haydn

Cuarteto Nº21 en Mi bemol mayor, op.17, Nº3, Hob.III:27

Cuarteto Tátrai

Mijail Glinka

Variaciones sobre un tema de El ruiseñor de Alabiev

Valery Kamishov, piano

07.00

Y la mañana va

Gustav Albert Lortzing

Obertura de El Armero

Orquesta Sinfónica de Bratislava / Alfred Walter

Johann Baptist Vanhal

Concierto para fagot y orquesta en Do mayor

John Miller, fagot

St. Mary’s Chamber Players / Neville Marriner

Dmitri Shostakovich

Trío Nº1 en do menor, op.8

Trío Suleika

Antonio Vivaldi

Concierto para dos violines, cuerdas y bajo continuo en Fa mayor, Ryom 551

iL Giardino Armónico / Giovanni Antonini.

08.00



Anton Reicha

Variaciones para dos flautas en Re mayor, op.20

Toke Christiansen y Henrik Svitzer, flautas

Arthur Bliss

Música para cuerdas

Northern Sinfonia / Richard Hickox

Alexander Scriabin

Sonata para piano Nº10, op.70

Bernd Glemser, piano

09.00



Repetición del concierto que ofrecieron el pasado viernes 28 en el auditorio de la radio, la mezzosoprano Mattea Musso y el laudista Evar Cativiela, acompañados por Nubia Bado en flauta y José Papotto en viola da gamba, en el quinto concierto de la décima temporada del ciclo Los Conciertos de la 96.7

10.25

El artista de la semana

Nicolas Altstaedt

Robert Schumann

Concierto para chelo y orquesta en la menor, op.129

Nicolas Altstaedt, chelo y dirección

Orquesta de Cámara del Concertgebouw

Grabación en vivo realizada en Amsterdam, el 29 de mayo del año pasado

11.00

La gran aldea (México)

Blas Galindo

Cantata a la Patria para coro y orquesta

Coro Nacional de México

Orquesta Sinfónica Carlos Chávez / Fernando Lozano

José Rolón

Concierto para piano y orquesta, op.42

Claudia Corona, piano

Orquesta Sinfónica de Nuremberg / Gregor Bühl

José Rolón

Selección de Dibujos sobre un puerto

Lourdes Ambriz, soprano

Ricardo Miranda, pianoforte

12.00

Clásicos a la carta

Arnold Schönberg

Noche transfigurada, op.4 (versión original para sexteto de cuerdas)

Peter Messiereur y Jan Kvapil, violines

Jan Talich y Jiri Najnar, violas

Evzen Rattay y Vaclav Bernasek, chelos

Felix Mendelssohn

Obertura Las Hébridas, op.26

Orquesta Sinfónica de Londres / Claudio Abbado

Antonio Vivaldi

Concierto para viola d’amore, laúd y orquesta en re menor, R.540

Roy Goodman, viola d’amore

Nigel North, laúd

The English Concert / Trevor Pinnock

Giacomo Puccini

“Recondita armonia” de la ópera Tosca

Luciano Pavarotti, tenor

Orquesta del Maggio Musicale Fiorentino / Zubin Mehta

13.00

La música del Fauno

Tiempos viejos

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para fagot y orquesta en Si bemol mayor, K.191

Gwydion Brooke, fagot

Orquesta Filarmónica Real / Thomas Beecham

Registro de 1960

——————–

Karol Szymanowski

Sonata para piano Nº3, op.36

Martin Roscoe, piano

Thomas Arne

Obertura Nº8 en sol menor, de Ocho oberturas a ocho partes

The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

14.00

El compositor de la semana

Édouard Lalo

Tercer acto de la ópera Le Roi d’Ys (El rey de Ys)

Andréa Guiot, soprano

Jane Rhodes, mezzosoprano

Alain Vanzo, tenor

Robert Massard, barítono

Jules Bastin, bajo

Coro y Orquesta Radio-Lyrique / Pierre Dervaux

————-

Joseph Martin Kraus

Sinfonía buffa en Fa mayor

Orquesta de Cámara de Suecia / Petter Sundkvist

15:00

Música documental (Los siglos XX y XXI)

Alfredo Casella

Once piezas infantiles para pìano

Sandro Ivo Bartoli, piano

Alberto Ginastera

Ollantay. Tres movimientos sinfónicos, op.17

Orquesta Sinfónica de la BBC de Gales / Gisèle Ben Dor

György Kurtág

Seis momentos musicales

Cuarteto Arcanto

—————

George Frideric Handel

Aria de la ópera Rodelinda

Anna Lelkes. Arpa

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

Buenos Vecinos (Mauro Apicella)

20.00

Ciclos (El “ciclo judío” de Ernest Bloch 4º Parte)

Ernest Bloch

Sinfonía Israel

Blanche Christensen y Jean Basinger Frenkel, sopranos

Christina Politis y Diane Heder, contraltos

Don Watts, bajo

Orquesta Sinfónica de Utah / Maurice Abravanel

Ernest Bloch

Baal Shem. Escenas de la vida jasídica

Joshua Bell, violín

Orquesta Sinfónica de Baltimore / David Zinman

Ernest Bloch

Meditación hebraica para chelo y piano

Julian Schwarz, chelo

Marika Bournaki, piano

21.00

Música Nocturna

Johannes Brahms

Concierto para piano y orquesta Nº1 en re menor, op.15

Krystian Zimerman, piano

Orquesta Filarmónica de Viena / Leonard Bernstein

Jean Baptiste Lully

Divertimento Nº2

Guillemette Laurens, mezzosoprano

Capriccio Stravagante / Skip Sempé

Ralph Vaughan Williams

Seis estudios de canciones populares inglesas

Janet Hilton, clarinete

Keith Swallow, piano

Michael Haydn

Sinfonía en Si bemol mayor

Orquesta Filarmónica de Oradea / Arvin Acél

Enrique Granados

Valses poéticos

Daniel Ligorio, piano

23:00

Industria Nacional

Sergei Rachmaninov

Sinfonía Nº2 en mi menor, op.27

Orquesta Estable del Teatro Argentino de La Plata / Alejo Pérez

Grabado en vivo en el Teatro Argentino el 10 de agosto del año 2012