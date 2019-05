Programación Viernes 31 de Mayo

00.00

Trasnoche Jazz

Jeff Lashway

Get to the gate

Doxy

Pat Metheny Group

So may it secretly begin

Kinga Heming

Love me or leave me

Swingin’ machine

Mood Indigo

Alexander Scriabin

El Poema del Extasis, op.54

Orquesta Sinfónica de Chicago / Neeme Järvi

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Richard Heuberger

El baile de la ópera, vals

Orquesta Sinfónica de Viena / Robert Stolz

Robert Volkmann

Concierto para chelo y orquesta la menor, op.33

Jörg Baumann, chelo

Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín / Miltiades Caridis

Frederic Chopin

Scherzo Nº1 en si menor, op.20

Maurizio Pollini, piano

Arcangelo Corelli

Concerto Grosso en Do mayor, op.6, Nº10

Camerata Instrumental de Santa Cecilia

08.00

Claude Debussy

Petite Suite para piano a cuatro manos

Michel Béroff y Jean-Philippe Collard, piano a 4 manos

Georges Enescu

Dos rapsodias rumanas, op.11

Orquesta Filarmónica de Eslovaquia / Kenneth Jean

Wolfgang Amadeus Mozart

Cuarteto con flauta en Re mayor, K.285b

William Bennett, flauta

Trío Grumiaux

09.00

Joseph Haydn

Concierto para violín y orquesta Nº1 en Do mayor, Hob VIIA:1

Cho-Liang Lin, violín

Orquesta de Minnesota / Neville Marriner

Franz Liszt

Balada para piano, Searle 171

Károly Mocsari, piano

Alan Hovhaness

Aleluya y fuga para orquesta de cuerdas, op.40b

Orquesta “I Fiamminghi” de Flandes / Rudolf Werthen

Muzio Clementi

Sonata para flauta y piano en Fa mayor, op.2, Nº5

Silvina Cárdenas, flauta

Aldo Antognazzi, piano

10.00

Franz Schreker

Preludio para un drama

Orquesta Real del Concertgebouw de Ámsterdam / Friedrich Cerha

Ernö Dohnányi

Tres piezas para piano, op.23

Martin Roscoe, piano

Samuel Wesley

Concierto para violín y orquesta Nº2 en Re mayor

Elizabeth Wallfish, violín

The Parley of Instruments / Peter Holman

11.00

La gran aldea (Alemania)

Ferdinand Ries

Trío en do menor, op.143

Mendelssoh Trio Berlin

Ernst von Gemmingen-Hornberg

Concierto para violín y orquesta N°3 en Re mayor

Kolja Lessing, violín

Orquesta de la Radio de Munich / Ulf Schirmer

Adam Krieger (1634 – 1666)

El ardor del amor transforma el coraje y El vino del Rin

Andreas Scholl, contratenor

Karl Ernst Schröder, laúd

Pablo Valetti y Stephanie Pfister, violines

Alix Verzier, chelo

Markus Märkl, clave

12.00

Clásicos a la carta

Gabriel Fauré

Pelléas et Mélisande, op.80

Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa

George Gershwin.

Canciones de comedias musicales: “Somebody loves me”; “Boy wanted”;

“Things are looking up” y “Love walked in”

Kiri Te Kanawa, soprano

The New Princess New Orchestra / John McGlinn

Sergei Rachmaninov

Suite para dos pianos Nº2, op.17

Martha Argerich, piano

Nelson Freire, piano

13.00

La música del fauno

Henryk Wieniawski

Concierto para violín y orquesta Nº1 en fa sostenido menor, op.14

Vadim Brodski, violín

Orquesta Sinfónica Nacional de la Radio de Polonia / Antoni Wit

Johann Christian Bach

Cuarteto con oboe en Si bemol mayor

Max Artved, oboe

Elise Batnes, violín

Tue Lautrup, viola

Lars Holm Johansen, chelo

Dmitri Shostakovich

Suite de ballet Nº3

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

14.00

Manuel de Falla

Homenajes

Orquesta Sinfónica de Cincinnati / Jesús López Cobos

Felix Mendelssohn

“Del Cielo a la Tierra vengo”, cantata coral

Sandrine Piau, soprano

Markus Butter, barítono

Coro Accentus

Ensamble Orquestal de París / Laurence Equilbey

Muzio Clementi

Sonata para piano en sol menor, op.34, Nº2

Tanya Bannister, piano

15:00

Música documental (Los siglos XX y XXI)

Jón Leifs (1899-1968)

Noche, op.59, para tenor, barítono y pequeña orquesta, sobre un poema de Thorsteinn Erlingsson

Gunnar Guðbjörnsson, tenor

Ólafur Kjartan Sigurðarson, barítono

Orquesta Sinfónica de Islandia / Anne Manson

Charles Camilleri (1931-2009)

Tres canciones folklóricas maltesas

Susanne Stanzeleit, violín

Sophia Rahman, piano

Oscar Strasnoy (1970)

d’amore, para viola d’amore y ensamble

Garth Knox, viola d’amore

Ensemble Modern / Bas Wiegers

Grabado en vivo en Donaueschingen, Alemania, el 20 de octubre de 2018

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

Buenos Vecinos (Mauro Apicella)

19.50

La Orquesta Sinfónica Nacional en directo desde el CCK

Con la dirección de Ricardo Sciammarella, la Sinfónica interpretará la Sinfonía en do mayor n° 1, op. 21 de Ludwig van Beethoven, el Concierto para piano y orquesta en do menor n°24 de Wolfgang Amadeus Mozart y, con la participación especial de Miceal O’Rourke en piano, la Obertura de la ópera La clemenza di Tito también de Mozart.

21.40

Música Nocturna

Johann Sebastian Bach

Magnificat en Re mayor, BWV243

Hildegard Heichele y Helrun Gardow, sopranos

Paul Esswood, contratenor

Kurt Equiluz, tenor

Robert Holl, bajo

Coro de Niños de Viena

Coro Viennensis

Concentus Musicus de Viena / Nikolaus Harnoncourt

Alfredo Casella

Páginas de guerra

Sandro Ivo Bartoli y Marcello Guerrini, dúo de pianos

Franz Berwald (1796-1868)

Trío Nº1 en Mi bemol mayor

Ilonya Prunyi, piano

András Kiss, violín

Csaba Onczay, chelo

Evencio Castellanos (compositor venezolano, 1915 – 1984)

Santa Cruz de Pacairigua, suite sinfónica

Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela / Gustavo Dudamel

23:00

Industria Nacional

Ángel Lasala

Impresiones de mi tierra (1942)

Marcela Fiorillo, piano

Carl Philipp Emmanuel Bach

Concierto para flauta y orquesta en re menor, Wq.22

María Cecilia Muñoz, flauta

Orquesta de Cámara de Basilea / Yuki Kasai

Héctor Della Costa (1932-2014)

Música para el cuarto de siglo, para violín, guitarra, viola y chelo (1975)

Alfredo Hess, violín

Eduardo Wolff, viola

Enrique Maltz, chelo

Jorge Kabas, guitarra

Grabación documental en vivo realizada en Casa América, Buenos Aires, el 22 de octure de 1977