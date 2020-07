Programación Viernes 31 de Julio

00.00

Después del Concierto (Martín Wullich)

01.00

La Trasnoche de La 96.7

Hacedoras de música (Margarita Pollini)

02.00

Federico Mompou

Impresiones íntimas

Alicia de Larrocha, piano

Johann Sebastian Bach

Sonata para violín solo Nº2 en la menor, BWV 1003

Shlomo Mintz, violín

Anton Arensky

Variaciones para orquesta de cuerdas sobre un tema de Chaikovsky, op.35a

Orquesta Sinfónica de Londres / Antal Dorati

Maurice Ravel

Vocalise-estudio en forma de habanera

Jessye Norman, soprano

Geoffrey Parsons, piano

John Jenkins

Consort para viola-lira en Do mayor, “las seis campanas”

The Parley of instruments / Peter Holman

Felix Mendelssohn

Cuarteto en Mi bemol mayor, sin opus

Cuarteto Melos

Benedetto Marcello

Sonata para flauta dulce y continuo Nº2 en re menor

René Clemencic, flauta dulce

Vilmos Stadler, flauta dulce bajo

András Kecskés, laúd

Wolfgang Amadeus Mozart

Adagio para piano en si menor, K.540

Mitsuko Uchida, piano

Darius Milhaud

Sinfonía Nº2, op.57

Orquesta del Capitolio de Toulouse / Michel Plasson

Franz Liszt

Armonías poéticas y religiosas, S.173, Nº3: “Bendición de Dios en la soledad”

Claudio Arrau, piano

Heitor Villa-Lobos

Trío para oboe, clarinete y fagot

Neil Black, oboe

Thea King, clarinete

Robin O’Neill, fagot

Orlando Gibbons

Dos fantasías a 4 “para el gran contrabajo”, Nº1 y Nº2

The Parley of instruments / Peter Holman

Alma Schindler Mahler

Cuatro canciones para voz y piano

Isabel Lippitz, soprano

Barbara Heller, piano

Joseph Haydn

Sonata para piano Nº50 en Re mayor, Hob.XVI:37

Alfred Brendel, piano

Aaron Copland

Tres bosquejos latinoamericanos

Orquesta de Cámara Orpheus

Biagio Marini

Sonata Nº3, “Variada”

Convivium Ensamble

Franz Schubert

Momento musical para piano en La bemol mayor, D.780, Nº2

Claudio Arrau, piano

Luigi Cherubini

Cuarteto Nº6 en la menor

Cuarteto Melos

Louis Spohr

Concierto para clarinete y orquesta Nº4 en mi menor, WoO 20

Karl Leister, clarinete

Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart / Rafael Frühbeck de Burgos

Joan Cabanilles

Tiento Nº23 por A la mi re

Hespèrion XX / Jordi Savall

07.00

Y la mañana va

Alexander Glazunov

Vals de concierto Nº1 en Re mayor, op.47

Orquesta Sinfónica de Bamberg / Neeme Järvi

Georges Bizet

Juegos infantiles, pequeña suite para orquesta, op.22

Orquesta Filarmónica de la República Checa / Zdenek Kosler

Charles-Valentin Alkan

Sonatina para piano, op.61

Marc-André Hamelin, piano

Edvard Grieg

Antigua romanza noruega con variaciones, op.51

Orquesta Sinfónica de Islandia / Petri Sakari

Joseph Haydn

Recitativo, aria y dúo final del Acto I de la ópera “Armida”

Cecilia Bártoli, mezzosoprano

Christoph Prégardien, tenor

Concentus Musicus de Viena / Nikolaus Harnoncourt

Muzio Clementi

Sonata para piano en fa sostenido menor, op.25, Nº5

Maria Tipo, piano

Dmitri Shostakovich

Cuarteto Nº11 en fa menor

Cuarteto Borodin

09.00

Módulo Educativo

12.00

Con Bombos y Platillos (Marina Calzado Linaje)

13.00

Artista de Moda (Boris)

14.00

Módulo Educativo

18.00

Buenos Vecinos (Mauro Apicella)

20.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

22.00

Industria Nacional

Robert Schumann

Cinco piezas en estilo popular para chelo y piano, op.102

Sol Gabetta, chelo

Bertrand Chamayou, piano

Giuseppe Sammartini

Concierto para clave y orquesta en la menor, op.9, Nº1

Mónica Cosachov, clave

Camerata Bariloche

Ástor Piazzolla

-Zita

-Zoe

Paralelo 33

Luis Gianneo

Cinco piezas breves para violín y piano

Dúo Flores Saavedra

23.00

Después del Concierto