Programación Viernes 30 de Diciembre

00.00

La trasnoche de la 96.7

Trasnoche Jazz

Bebo Valdés

Lágrimas negras

Cumbanchero

Cuba linda

Gil Evans

Angkor Wat

Billie Holiday

I get along with you very well

You’ve changed

I’m a fool to want you

——————–

Darius Milhaud

Cuarteto Nº14, op.291, Nº1

Cuarteto Arcana

01.00

Tiempos Modernos

Cecile Chaminade

Concierto para flauta y orquesta

Jaime Martín, flautista y director español

Orquesta de la Radio de Estocolmo

Sala Berwald de Estocolmo, Suecia, 16 de enero de 2014

Frederic Chopin

Sonata Nº3 en si menor, op.58

Yuja Wang, piano

Londres, 16 de febrero de 2014

Alberto Ginastera

Variaciones concertantes

Orquesta Sinfónica de St.Louis / Juanjo Mena

Missouri, 01 marzo de 2014

02.00

Gabriel Fauré

La buena canción, op.61

Barbara Hendricks, soprano

Michel Dalberto, piano

Johann Sebastian Bach

Sonata para flauta en la menor, BWV 1013

Peter-Lukas Graf, flauta

Béla Bartók

Suite de danzas, Sz.77

Orquesta Estatal de Hungría / János Ferencsik

Johannes Brahms

Concierto para piano y orquesta Nº1 en re menor, op.15

Krystian Zimerman, piano

Orquesta Filarmónica de Viena / Leonard Bernstein

Vincenzo Bellini

Concierto para oboe y orquesta en Mi bemol mayor

Alf Nilsson, oboe

Royal Swadish Chamber Orchestra/ Mats Liljefors

Kurt Weill

Los siete pecados capitales

Angelina Réoux, soprano

Orquesta Filarmónica Nueva York / Kurt Masur

Gaspar Sanz

Danzas populares para guitarra

Víctor Pellegrini, guitarra

Ralph Vaughan Williams

Fantasía sobre melodías populares de Sussex para chelo y orquesta

Julian Lloyd Webber, chelo

Philharmonia Orchestra / Vernon Handley

Louis Clérambault

Píramo y Tisbe, cantata Nº4 del Libro II de cantatas francesas

Jean-Paul Fouchecourt, tenor

Les Arts Florissants / William Christie

Anatoly Liadov

Ocho canciones populares rusas

Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México / Enrique Bátiz

Ludwig van Beethoven

Dúo para flauta y fagot Nº1 en Do mayor, WoO 27 (obra sin número de opus Nº27)

Susan Milan, flauta

Sergio Azzolini, fagot

Claude Debussy

Fantasía para piano y orquesta

Nicole Henriot, piano

Orquesta Nacional de Francia / Charles Munch

Antonin Dvorák

Sonatina para violín y piano en Sol mayor, op.100

Itzhak Perlman, violín

Samuel Sanders, piano

Carl Nielsen

Concierto para flauta y orquesta

Aurèle Nicolet, flauta

Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig / Kurt Masur

George Frideric Handel

Sonata a cinque en Si bemol mayor

The English Concert / Trevor Pinnock

Richard Strauss

Las alegres travesuras de Till Eulengspiegel, op.28

Orquesta del Festival de Budapest / Iván Fischer

07.00

Y la mañana va

Giuseppe Verdi

Obertura de La batalla de Legnano

Orquesta Sinfónica de Sofía / Vassil Stefanov

Johann Strauss

“Cuentos de los Bosques de Viena”, vals op.325

Orquesta Johann Strauss de Viena / Martin Sieghart

Darius Milhaud

Sonatina para oboe y piano

Heinz Holliger, oboe

Oleg Maisenberg, piano

Joseph Haydn

Cuarteto en Mi bemol mayor, op.33, Nº2

Cuarteto Mosaïques

08.00

Edvard Grieg

Sonata para piano en mi menor, op.7

Glenn Gould, piano

Georg Friedrich Handel

Concerto Grosso en Fa mayor, op.3, Nº2

Orquesta Filarmónica del Norte Alemán / Hans Zanotelli

Arthur Bliss

Dos estudios para orquesta, op.16

Orquesta Filarmónica del Norte de Inglaterra / David Lloyd-Jones

09.00

Sergei Rachmaninov

“La Isla de los Muertos”, poema sinfónico, op.29

Orquesta Royal Philharmonic / Enrique Bátiz

Gioachino Rossini

Concierto para clarinete y cuerdas

Vincenzo Mariozzi, clarinete

I Solisti Aquilani / Vittorio Antonellini

Francis Poulenc

Seis improvisaciones para piano: Nºs 1 a 3 y 6 a 8

Pascal Rogé, piano

10.00

El artista de la semana

James Levine

Franz Schubert

Sinfonía Nº9 en Do mayor, D.944, “La Grande”

Orquesta del MET / James Levine

Grabado el 10 de mayo de 2013 en el Carnegie Hall de Nueva York.

11.00

La gran aldea (Estados Unidos)

John Philip Sousa

Selección de piezas para orquesta

Orquesta Sinfónica Razumovsky / Keith Brion

Edmond Dédé

“Méphisto Masqué”, “El pronunciamiento” y “Chicago”

David Sachs, piano

Domink Argento

Selección del ciclo de canciones Del diario de Virginia Wolf

Märta Schéle, mezzosoprano

José Ribera, piano

12.00

Clásicos a la carta

Cesar Franck

Sonata para violín y piano en La mayor, M.8

Itzhak Perlman, violín

Martha Argerich, piano

Johann Sebastian Bach

Passacaglia y fuga para órgano en do menor, BWV 582 (orquestación de Leopold Stokowski)

Orquesta Filarmónica de la BBC / Matthias Bamert

Ludwig van Beethoven

Primer movimiento de la Sinfonía Nº6 en Fa mayor, op.68, “Pastoral”

Orquesta Filarmónica de Viena / Claudio Abbado

13.00

La música de Fauno

Tiempos viejos

Franz Liszt

Sonata para piano en si menor

Géza Anda, piano

Registro realizado en 1955

——————–

André Jolivet (1905-1974)

Concierto para flauta y orquesta

Susan Milan, flauta

City of London Sinfonia / Richard Hickox

Arcangelo Corelli

Sonata para violín y bajo continuo en Sol mayor, op.5, Nº6

Elizabeth Wallfisch, violín

Richard Tunnicliffe, chelo

Paul Nicholson, clave

14.00

El compositor de la semana

Jean Sibelius

Sinfonía Nº7 en Do mayor, op.105 (1924)

Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Birmingham / Simon Rattle

—————-

Nikolai Miaskovsky

Cuarteto para cuerdas Nº10 en Fa mayor, op.67, Nº1

Cuarteto Taneiev

Antonio Salieri

“Sento l’amica speme”, de la ópera Semiramide

Diana Damrau, soprano

Le Cercle de l’Harmonie / Jérémie Rhorer

15:00

Música documental (los siglos XX y XXI)

George Gershwin

Tres preludios para piano (1926)

Michael Tilson Thomas, piano

Filipe de Sousa (1927-2006)

Quinteto para vientos (1957)

Quinteto de Vientos de la Orquesta de la Ópera Alemana de Berlín

Krzysztof Penderecki

Cantar de los Cantares de Salomón (1973)

Coro Filarmónico de Cracovia

Orquesta de la Radio Nacional de Polonia / Krzysztof Penderecki

Georgina Derbez (1968)

Sus une fontayne, para flauta, clarinete y piano (2004)

Ensamble 3

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

Té para dos (Donna Caroll y Oscar López Ruiz)

20.00

Ciclos (Atribuciones erróneas)

Gottfried Heinrich Stölzel

Bist du bei mir, aria (atribuida erróneamente a J. S. Bach)

Hermann Prey, barítono

Leonard Hokanson, clave

Marçal Cervera, viola da gamba

Unico Wilhelm van Wassenaer

Concierto Nº4 en fa menor, de los Concerti Armonici

(atribuidos erróneamente a Pergolesi)

Academy of St. Martin int the Fields / Neville Marriner

Friedrich Witt

Sinfonía en Do mayor, “Sinfonía Jena”, atribuida erróneamente a Beethoven

London Mozart Players / Matthias Bammert

——————————

Gabriel Fauré

Balada para piano para piano y orquesta en Fa sostenido mayor, op.19

Robert Casadesus, piano

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein

21.00

Música Nocturna

23:00

Industria Nacional

Johann Sebastian Bach – Ferruccio Busoni

Chacona en re menor

Marta Felcman, piano

Carl Nielsen

Concierto para clarinete y orquesta

Mariano Rey, clarinete

Orquesta Filarmónica de Buenos Aires / Víctor Hugo Toro

Grabado en vivo en el Teatro Colón el 1º de octubre del año 2015

Santiago Santero (1962)

Periplos (2000)

Conjunto Compañía Oblicua / Marcelo Delgado