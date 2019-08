Programación Viernes 30 de Agosto

00.00

Trasnoche Jazz

Oliver Nelson, King Curtis y Jimmy Forrest

Perdido

Charlie Haden

En la orilla del mundo

Claro de luna

Cassandra Wilson

When will I see you again

Red guitar

Wolfgang Amadeus Mozart

Cuarteto con oboe en Fa mayor, K.370

Ingo Goritzki, oboe

Miembros del Cuarteto de Berna

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Karl Goldmark

Sakuntala, obertura, op.13

Orquesta Filarmónica de Budapest / Ándras Kórodi

Edvard Grieg

Valses caprichos, op.37

Eva Knardahl, piano

John Blackwood McEwen

“Las colinas de Heather”, para chelo y orquesta

Moray Welsh, chelo

Orquesta Filarmónica de Londres / Alasdair Mitchell

Ottorino Respighi

Quinteto para vientos en sol menor

Ensamble Ex Novo de Venecia

08.00



Johann Nepomuk Hummel

Sonata para flauta y piano en Sol Mayor, op.2, Nº2

Lise Daoust, flauta

Carmen Picard, piano

Albert Lortzing

Obertura de la ópera “El cazador furtivo”

Orquesta Sinfónica de la Radio de Bratislava / Alfred Walter

Carl Maria Von Weber

Nueve variaciones para piano sobre un tema popular ruso, op.40

Alexander Paley, piano

Guillaume Lekeu

Estudio sinfónico Nº1

Orquesta Filarmónica de Lieja y la Comunidad Francesa / Pierre Bartholomée

09.00



Henryk Wieniawski

Canción sin palabras y rondó elegante

Bartlomiej Niziol, violín

Andrzej Tatarski, piano

Jacques Ibert

Concertino da camera para saxo alto y once instrumentos

Daniel Gremelle, saxo alto

Ensamble Erwartung / Bernard Desgraupes

Juan Crisóstomo de Arriaga

Sinfonía en Re mayor

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Jesús López Cobos

10.00

Thomas Tellefsen (compositor y pianista noruego, 1823-1874)

Tres piezas para chelo y piano, op.32

Oyvind Gimse, chelo

Hävard Gimse, piano

Georg Philipp Telemann

Obertura para oboe, trompeta, cuerdas y bajo contínuo en Re mayor

Maurice André, trompeta

Ad Mater, oboe

Concerto Amsterdam / Frans Brüggen

Gabriel Fauré

Tema y variaciones en do sostenido menor, op.73

Vlado Perlemuter, piano

11.00

La gran aldea (Polonia)

Wojciech Dankowski

Réquiem en Mi bemol mayor

Coro y Orquesta de la Radio de Polonia / Wojciech Czepiel

Mieczysław Karłowicz

Rapsodia lituana, op.11

Orquesta Filarmónica de Silesia / Jerzy Salwarowski

12.00

Clásicos a la carta

Robert Schumann

Toccata para piano en Do mayor, op.7 (registro histórico)

Martha Argerich, piano

Nicolò Paganini

Concierto para violín y orquesta Nº3 en Mi mayor

Salvatore Accardo, violín

Orquesta Filarmónica de Londres / Charles Dutoit

Heitor Villa-Lobos

Bachianas Brasileiras Nº5, para soprano y ocho chelos

Barbara Hendricks, soprano

Miembros de la Royal Philarmonic Orchestra / Enrique Bátiz

13.00

La música del fauno

Karl Goldmark

Concierto para violín y orquesta Nº1 en la menor, op.28

Itzhak Perlman, violín

Orquesta Sinfónica de Pittsburg / André Previn

Manuel de Falla

Fantasía bética

Javier Perianes, piano

Antonio Caldara

“Lo so, lo so: con periglio” del oratorio Joaz

Ian Bostridge, tenor

The English Concert / Bernard Labadie

14.00

Sergei Prokofiev

Quinteto, op.39

Solistas de Berlín

Christian Cannabich (1731-1798)

Sinfonía Nº49 en Fa mayor

Nicolaus Esterházy Sinfonia / Uwe Grodd

Gabriel Fauré

Dolly, suite para piano a cuatro manos, op.56

Katia y Marielle Labècque, dúo de pianos

15:00

Música documental (Los siglos XX y XXI)

Claude Debussy

Sonata para chelo y piano (1915)

Arto Noras, chelo

Bruno Rigutto, piano

Dieter Schnebel (1930-2018)

Fantasía Schubert

Orquesta Sinfónica de la Radio del Sudoeste de Alemania / Zoltán Pesko

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Buenos Vecinos (Mauro Apicella)

19.50

La Orquesta Sinfónica Nacional en directo desde el CCK

Con la dirección de Sylvain Gasançon, la Sinfónica Nacional interpretará Viviana, de Ernest Chausson, La tumba resplandeciente de Olivier Messiaen, y la Sinfonía Nº 3 de Albert Roussel. Además, junto a Gustavo Mulè y Haydée Seibert en violines, la Sinfónica Nacional cerrará el concierto con Amitié, de Eugène Ysaÿe.

21.40

Música Nocturna

Antonín Dvořák

Trío con piano Nº4 en Mi mayor, op.90, “Dumky”

Trío de Oslo

Thomas Arne (1710-1778)

Obertura Nº4 en Fa menor

The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

Claude Debussy

Pour le piano

Tamás Vásáry, piano

Robert Schumann

Poemas de la reina María Estuardo, op.135

Nathalie Stutzmann, contralto

Michel Dalberto, piano

Georg Muffat (1653-1704)

Concerto grosso Nº9 en do menor, “Propitia Sydera”

Musica Aeterna Bratislava / Peter Zajícek

23.00

Industria Nacional

Guillermo Graetzer (1914-1993)

Toccata

Josef Mayr, piano

William Walton

El festín de Baltazar

Víctor Torres, barítono

Coro Polifónico Nacional

Orquesta Sinfónica Nacional / Carlos Vieu

Grabación de la transmisión del concierto realizado en la Sala Nacional del CCK el 7 de julio de 2017

María Cristina Kasem (1980)

Niebla y luz

María Cristina Kasem, violín