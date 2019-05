Programación Viernes 3 de Mayo

00.00

Trasnoche Jazz

Yusef Lateef

8540 Twelfth Street

Check Blues

Oregon

Gloria’s step

Elevator

Chantal Chamberland

Once in a while

Bewitched

Antonio Salieri

Concierto para piano y orquesta en Si bemol mayor

Andreas Staier, piano

Concerto Köln

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Eugen D’ Albert

Esther, obertura op.8

Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Martyn Brabbins

Nicoló Pórpora

Sinfonía de cámara en sol menor, op.2 Nº3

Ensamble Artifizii Musicali

Leos Janacek

Dumka para violin y piano

Petr Messieurer, violín

Radoslav Kvapil, piano

Piotr illych Chaikovsky

Romeo y Julieta, obertura fantasía sobre temas de Shakespeare

Orquesta Sinfónica de Boston / Claudio Abbado

08.00



William Walton

“A las puertas del palacio del archimago”, escena primera del ballet La búsqueda

Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thomson.

Carl Nielsen

Música para piano para chicos y grandes, Libro 2, op.53

Elisabeth Westenholz, piano

Georg Philipp Telemann

Concierto para 3 violines, cuerdas y bajo continuo en Fa mayor, de la Tafelmusik

Collegium Aureum

Federico Moreno Torroba

Sonatina para guitarra

Ernesto Bitetti, guitarra



09.00

Alan Hovhaness

Aleluya y fuga para orquesta de cuerdas, op.40b

Orquesta de cuerdas “I Fiamminghi” / Rudolf Werthen

Jean Sibelius

Sinfonía Nº6 en re menor, op.104

Orquesta Sinfónica de Boston / Colin Davis

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº13 en Mi bemol mayor, op.27, Nº1

John Lill, piano

10.00



Astor Piazzolla

Suite del ángel

Cuarteto Artemis

Karl Ditters von Dittersdorf

Concierto para oboe y orquesta en Sol mayor

Heinz Holliger, oboe

Camerata Bern / Thomas Füri

William Vincent Wallace (compositor irlandés, 1812-1865)

Tres piezas para piano: El canto de los pájaros, Vals brillante y A orillas del mar.

Rosemary Tuck, piano

11.00

La gran aldea (México)

Caroline Boissier-Butini

Concierto para piano, flauta obligada y orquesta Nº6, “Suiza”

Eva Maria Zimmermann, piano

Regula Küffer, flûte

Orquesta de Cámara de Berna / Matthias Kuhn

Rolf Liebermann

Geigy Festival Concerto

Orquesta Filarmónica de Bremen / Gunter Neuhold

Joachim Raff

Selección de Canciones de Primavera, op.98

Thomas Oliemans, barítono

Noëmi Nadelmann, soprano

Jan Schultsz, piano

12.00

Clásicos a la carta

Luigi Boccherini

Quinteto para guitarra y cuerdas en Mi bemol mayor, G.447

Pepe Romero, guitarra

Miembros de la Academy of St.Martin in the Fields

Camille Saint-Saëns

África, fantasía para piano y orquesta, op.89

Jean Philippe-Collard, piano

Orquesta Filarmónica Real / Andre Previn

Léo Delibes

Suite del ballet Sylvia

Orquesta Sinfónica de la Radio Televisión de Moscú / Fuat Mansurov

Carl Orff

“O Fortuna” de Carmina Burana

Coro y Orquesta Filarmónica de Londres / Zubin Mehta

13.00

La música del fauno

Georg Philipp Telemann

Obertura en Re mayor

The English Concert / Trevor Pinnock

Anton Reicha (1770-1836)

Quinteto para vientos en Mi bemol mayor, op.88, Nº2

Quinteto de Vientos de Bergen

Malcolm Arnold

Sinfonietta Nº3, op.81

Orquesta del Festival de Londres / Ross Pople

14.00

Alessandro Scarlatti

Gia lusingato appieno, cantata

Lynne Dawson, soprano

Cuarteto Purcell

Benjamin Britten

Sinfonía simple, op.4

I Musici de Montreal / Yuli Turovsky

Clara Wieck

Sonata para piano en sol menor

Yoshiko Iwai, piano

15:00

Música documental (Los siglos XX y XXI)

Joaquín Turina

Danzas fantásticas, op.22 (“Exaltación”, “Ensueño” y “Orgía”) (1919)

Orquesta Filarmónica de la BBC / Juanjo Mena

Pierre Boulez

Primera parte del Primer Libro de Estructuras para dos piano (1952)

Alfons Kontarsky y Aloys Kontarsky, piano

Peter Pokorny (1932)

Salmo de agosto para barítono, oboe, clarinete y fagot

Peter Matuzsek, barítono

Trío Novákovo

Guus Janssen (1951)

Klotz

Ensamble Schönberg / Reinbert de Leeuw

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

Buenos Vecinos (Mauro Apicella)

19.00

Los Conciertos de La 96.7

Este viernes comienza la duodécima temporada de Los conciertos de La 96.7.

Abrimos el año con Enchanté, un concierto de música francesa para flauta, canto y piano a cargo de María Cecilia Muñoz, Carla Filipcic Holm y Fernando Pérez. El programa incluye obras de Camille Saint-Saëns, Claude Debussy, Georges Enescu, Gabriel Fauré y Maurice Ravel, entre otros.

Te esperamos este viernes en el auditorio de Radio Nacional

20.00

Ciclos (Pianistas compositores del Siglo XX)

Samuiil Feinberg (1890-1962)

Concierto para piano y orquesta Nº2, op.36

Samuiil Feinberg, piano

Orquesta Sinfónica de la Unión Soviética / Nicolai Anosov

Registro realizado en 1946

Maurice Ravel

Introducción y Allegro para arpa, flauta, clarinete y cuarteto

Yolanda Kondonassis, arpa

Joshua Smith, flauta

Franklin Cohen, clarinete

Martin Chalifour y Wei-Fang Gu, violines

Stanley Konopka, viola

Richard Weiss, chelo

21.00

Música Nocturna

Dmitri Shostakovich

Sinfonía Nº7 en Do mayor, op.60, “Leningrado”

Orquesta Sinfónica del Ministerio de Cultura de la Unión Soviética /

Gennadi Rozhdestvensky

Franz Xaver Richter

Cuarteto para cuerdas en Sol mayor, op.5

Cuarteto Apponyi

Emmanuel Chabrier

Capricho

Annie d’Arco, piano

Francesca Caccini (1587-1641)

S’io m’en vo

Elena Cecchi Fedi, soprano

Cappella di Santa Maria degli Angiolini / Gian Luca Lastraioli

23:00

Industria Nacional

Luis Gianneo

Sonatina para arpa

Marcela Méndez, arpa

Fabián Panisello

Movimientos para piano y orquesta

Dimitri Vassilakis, piano

Orquesta Sinfónica Nacional / Fabián Panisello

Grabación de la transmisión radial del concierto realizado en la Sala Sinfónica del CCK el 11 de noviembre de 2016

Claude Debussy

Reverie

Frédéric Chopin

Vals en La bemol mayor, op.69, Nº1

Emilio Balcarce

La bordona

Miguel Varvello, bandoneón