Programación Viernes 3 de Julio

00.00

Después del Concierto (Martín Wullich)

01.00

Hacedoras de Música (Margarita Pollini)

02.00

La Trasnoche de La 96.7



Heinrich Franz Von Biber

Partita I de Harmonia Artificioso-Ariosa

The Rare Fruits Council

Franz Liszt

Claudio Arrau, piano



Leo Brouwer

Canción de cuna (arreglo sobre canción tradicional)

Silvia Costanzo, guitarra

Max Reger

Sonata para clarinete y piano en La mayor, op.49, Nº1

Nikolaus Friedrich, clarinete

Thomas Palm, piano

Johann Sebastian Bach

Preludio y fuga para clave Nº20 en la menor,BWV 889

András Schiff, piano

Jean Sibelius

Luonnotar, op.70

Elisabeth Söderström, soprano

Orquesta Philharmonia / Vladimir Ashkenazy

Ludwig van Beethoven

Triple concierto para violín, chelo y orquesta en Do mayor, op.56

Anne-Sophie Mutter, violín

Yo-Yo Ma, chelo

Mark Zeltser, piano

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Paul Hindemith

Música de Concierto para orquesta de vientos, op.41

Eastman Wind Ensemble / Donald Hunsberger

Antonín Dvorák

Variaciones sinfónicas, op.78

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Járvi

Agustín Barrios Mangoré

Choro da Saudade

Sven Lundestad, guitarra

Gustav Mahler

Cuarteto con piano en la menor

Gidon Kremer, violín

Veronika Hagen, viola

Clemens Hagen, chelo

Oleg Maisenberg, piano

Franz Schubert

Introducción y variaciones sobre un tema de La bella Molinera para flauta y piano, op.160, D.802

Susan Milan, flauta

Ian brown, piano

Francesco Maria Veracini

Sonata académica para violín y continuo en La mayor, op.2, Nº6

Luigi Mangiocavallo, violín

Claudio Ronco, chelo

Marco Mencoboni, clave

Dmitri Shostakovich

Sinfonía Nº1 en fa menor, op.10

Orquesta Filarmónica de Londres / Bernard Haitink

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para clarinete y orquesta en La mayor, K.622

Jack Brymer, clarinete

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Robert Schumann

Piezas de fantasía para piano, op.12

Murray Perahia, piano

07.00

Y la mañana va

Ralph Vaughan Williams

Enrique V, obertura de concierto

The London Brass Virtuosi / David Honeyball

Piotr Ilych Chaikovsky

Introducción y Pas de six, del prólogo del ballet La bella durmiente, op.66a

Orquesta de Filadelfia / Eugene Ormandy

Fanny Mendelssohn

Sonata para piano en sol menor

Liana Serbescu, piano

Antonio Vivaldi

Sonata para dos violines y bajo continuo Nº7 en Mi bemol mayor, Ryom 65.

Salvatore Accardo y Franco Gulli, violines

Rohan de Saram, chelo

Bruno Canino, clave

Edward Elgar

Cuatro danzas para vientos

Ensamble Athena

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano a cuatro manos en Do mayor, K.521

Duo Crommelynck

Dietrich Buxtehude

“Las manos” y “Los pies”, dos cantatas del ciclo “Los miembros de Nuestro Señor Jesús”

Bárbara Schlick y Mónika Frimmer, sopranos

Michael Chance, alto

Christophe Pregardien, tenor

Peter Kooy, bajo

Orquesta Barroca de Ámsterdam / Ton Koopman, órgano y dirección

Alexander Glazunov

Concierto para saxo alto y orquesta de cuerdas en Mi bemol mayor, op.109

Pekka Savijoki, saxo

Nueva Orquesta de cámara de Estocolmo / Jorma Panula

Joseph Haydn

Sinfonía Concertante en Si bemol mayor, Hob.1 Nº105

Orquesta de Cámara de Europa / Claudio Abbado

Sergei Rachmaninov

Sonata para piano Nº2 en si bemol menor, op.36

David Helfgott, piano

William Walton

Música para niños

Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thompson

Erich Wolfgang Korngold

Trío en Re mayor, op.1

Trío Göbel de Berlín

Fernando Sor

Fantasía, op.7

Göran Söllscher, guitarra

Johann Christian Bach

Sinfonía para doble orquesta en Mi mayor, op.18, Nº5

The Hanover Band / Anthony Halstead

11.00

La gran aldea (Brasil)

Camargo Guarneri

Selección de Ponteios para piano

Marcello Verzoni, piano

Heitor Villa-Lobos

Uirapurú, ballet para orquesta

Orquesta Sinfónica de Paraíba / Eleazar de Carvalho

Sérgio Assad

Saga dos migrantes

Sérgio y Odair Assad, dúo de guitarras

Heitor Villa-Lobos

Fantasía para saxo soprano, tres cornos y cuerdas

John Harle, saxo

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

12.00

Clásicos a la carta

George Frideric Handel

Selección de El Mesías

Margaret Marshall, soprano

Charles Brett, contratenor

Anthony Rolfe-Johnson, tenor

Robert Hale, bajo

Coro Monteverdi

English Baroque Soloists / John Eliot Gardiner

Domenico Scarlatti

Selección de sonatas para piano

Marcela Roggeri, piano

Bedrich Smetana

El Moldava

Orquesta Sinfónica de Detroit / Neeme Järvi

13.00

Complemento musical



Mauro Giuliani

Concierto para guitarra y orquesta en La mayor, op.30

John Williams, guitarra

Orquesta de Cámara de Inglaterra

Alexander Zemlinsky

Cuarteto Nº1 en La mayor, op.4

Cuarteto Brodsky

George Gershwin

Obertura de la comedia musical Of thee I sing

Orquesta Filarmónica de Buffalo / Michael Tilson Thomas

14.00

Artista de Moda

15.00

Complemento musical



Louis Ferdinand

Gran trío en Mi mayor, op.10

Trío Göbel de Berlín

Piotr Ilich Chaikovsky

Variaciones para chelo y orquesta sobre un tema rococó, op.33

Gautier Capuçon, chelo

Orquesta del Teatro Mariinsky / Valery Gergiev

Sébastien de Brossard

Canticum Secundum

Isabelle Desrochers, soprano

Frédéric Desenclos, órgano

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Buenos Vecinos (Mauro Apicella)

20.00

Conciertos 2020

22.00

Industria Nacional

Ástor Piazzolla

Tres tangos para bandoneón, orquesta de cuerdas, piano, arpa y percusión

Néstor Marconi, bandoneón

Orquesta Sinfónica de Buenos Aires / Pedro Ignacio Calderón

Franz Liszt

Danza macabra para piano y orquesta. S.126

Elsa Púppulo, piano

Orquesta Filarmónica de Buenos Aires / János Kulka

Heitor Villa-Lobos

Ciranda de siete notas, para fagot y quinteto de cuerdas

Andrea Merenzon, fagot

Luis Tauriello, contrabajo

Cuarteto de Cuerdas de Buenos Aires

Georg Philipp Telemann

Música para la mesa, 1ª parte. 4. Trío para dos violines y continuo en Mi bemol mayor

Reinhard Goebel y Manfredo Kraemer, violines

Phoebe Carrai, chelo

Thierry Maeder, clave

23.00

