Programación Viernes 3 de Enero

00.00

Trasnoche Jazz

One For All

Till there was you

Five outs to go

Ray Bryant

Joy

Stocking feet

Paulette McWilliams

Live the life I love

Stuck on you

——-

Arthur Bliss

Suite para piano

Philip Fowke, piano

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Willard Palmer (compositor y arreglador estadounidense, 1917-1996)

Fantasía para orquesta sobre temas de la ópera “La Boheme” de Puccini

Academy of St.Martin in the Fields / Neville Marriner

Erik Satie

Seis gnossiennes para piano,

Fazil Say, piano

Antonín Dvorák

Rapsodia eslava en La bemol mayor, op.45, Nº3

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Járvi

Pietro Antonio Locatelli

Concerto grosso en do menor, op.1, Nº11

Orquesta de Cámara de Colonia / Jan Corazolla

08.00



Sergei Rachmaninov

Suite para dos pianos Nº2, op.17

André Previn y Vladimir Ashkenazy, pianos

Rodolfo Halffter (compositor español nacionalizado mexicano, 1900-1987)

Suite del ballet “Don Lindo de Almería”

Orquesta Sinfónica de Mineria / Luis Herrera De La Fuente

Maurice Ravel

Introducción y allegro para arpa, flauta, clarinete y cuerdas

Nancy Allen, arpa

Ransom Wilson, flauta

David Schifrin, clarinete

Cuarteto de cuerdas de Tokio



09.00



Giovanni Battista Pergolesi

Concierto para violín y orquesta de cuerdas en Si bemol mayor

Bettina Mussumeli, violín

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Richard Wagner

Preludio de Los maestros cantores de Nürenberg

Orquesta Sinfónica de Chicago / Georg Solti

Johann Kuhnau (barroco alemán, 1660-1722)

Sonata bíblica para clave Nº1 en Do mayor, “La lucha entre David y Goliat”

Anikó Horváth, clave

Bela Bartok

“Kossuth”, poema sinfónico

Orquesta Filarmónica Nacional de Hungría / Zóltan Kócsis



10.00



Edvard Grieg

Sonata para violín y piano Nº2 en Sol mayor, op.13 (2010)

Vadin Repin, violín

Nikolai Lugansky, piano



Alexander Grechaninov

“Copos de nieve”, canciones del mundo infantil, op.47

Ludmila Kuznetsova, mezzosoprano

Coro y Orquesta Sinfónica Estatal de Rusia / Valéry Polyansky

Joseph Haydn

Trío para baritón, viola y chelo en Re mayor

David Geringas, baritón

Vladimir Mendelssohn, viola

Emil Klein, chelo

11.00

La gran aldea (Argentina)

Carlos Guastavino

Flores argentinas, ciclo canciones sobre poemas de León Benarós

Marcos Fink, barítono

Luis Ascot, piano

Gilardo Gilardi

El gaucho con botas nuevas

Orquesta Sinfónica de Salta / Luis Gorelik

Alberto Ginastera

Sonata para chelo y piano, op.49

Ricardo Sciammarella, chelo

Dora Castro, piano

12.00

Clásicos a la carta

Amilcare Ponchielli

“Danza de las horas”, de la ópera La Gioconda

Orquesta Sinfónica de Ámsterdam / Peter Stern

Ralph Vaughan Williams

El ascenso de la alondra

Julia Fischer, violín

Orquesta Filarmónica de Monte-Carlo / Yakov Kreizberg

Carl Maria von Weber

Quinteto para clarinete y cuerdas, op.34

Benny Goodman, clarinete

Cuarteto de Cuerdas de Berkshire

Giuseppe Verdi

Brindis de La Traviata

Luciano Pavarotti, tenor

Joan Sutherland, soprano

Coro de la Ópera de Londres

Orquesta Filarmónica Nacional / Richard Bonynge

13.00

La música del fauno

Luigi Boccherini

Sinfonía en La mayor, op.12, Nº6

Orquesta New Philharmonia / Raymond Leppard

Jacques Ibert

Tres piezas breves para quinteto de vientos

Erwartung Ensemble

Robert Schumann

Escenas del bosque para piano, op.82

Claudio Arrau, piano

14.00

Georg Philipp Telemann

Concierto para trompeta, violín y orquesta en Re mayor

Friedemann Immer, trompeta

Reinhard Goebel, violín

Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

André Previn

Tres canciones sobre poemas de Emiliy Dickinson

Sandrine Piau, soprano

Susan Manoff, piano

Franz Berwald (1796-1868)

Quinteto con piano Nº2 en La mayor

Bengt-Ake Lundin, piano

Solistas de Cámara de Upsala

15:00

Música documental (Los siglos XX y XXI)

Alexander Scriabin

Hacia la llama (1914)

John Ogdon

Roy Harris

Sinfonía Nº7 (1955)

Toru Takemitsu

El árbol de lluvia, para tres instrumentos de percusión (1992)

Bob Becker, Russell Hartenberger, Ryan Scott, percusión

Osvaldas Balakauskas

Tetra (2007)

Orquesta Sinfónica Nacional de Lituania / Juozas Domarkas

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

La Odisea del Regreso

Luis de Milán

Fantasías para vihuela

Christopher Wilson, vihuela

Edmundo Villani-Côrtes (compositor brasileño nacido en 1930)

Concierto para piano y orquesta Nº3

Karin Fernandes, piano

Orquesta Sinfónica del Teatro San Pedro / Lutero Rodrigues

Robert Schumann

Sinfonia de Zwickau en sol menor

Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart / Neville Marriner

Witold Lutoslawski

Cuarteto de cuerdas

Cuarteto Hagen

19.00

Heinrich Ignaz Biber (1644-1704)

Sonata para violín y bajo continuo Nº1 en La mayor

Ensamble Romanesca

George Gershwin

“Tres escenas” de la ópera Porgy and Bess

Leontyne Price, sopra

William Warfield, barítono

Coro y orquesta de la RCA / Strich Henderson

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano Nº8 en la menor, K.310

Helene Grimaud, piano

20.00

Ciclos (Géneros desprendidos)

Anónimo

Alleluia. Haec dies, antífona de la Misa de Pascual

Aurora Surgit / Alessio Randon

Hildegard von Biingen (1098-1179)

Una paloma se asomó a la ventana, secuencia

Ensamble Voices of Ascension

Johann Jacob Froberger (1616-1667)

Toccata para ejecutarse en la Elevación de la Eucaristía

David Moroney, órgano

Aram Jachaturián

Toccata para piano

Lazar Berman, piano

Luigi Cherubini

Obertura de concierto (1815)

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Felix Mendelssohn

Infelice, op.53, aria de concierto con texto de Metastasio

Rosa Feola, soprano

Le Cercle de l’Harmonie / Jérémie Rhorer

21.00

Música Nocturna

Igor Stravinsky

La consagración de la primavera (arreglo para piano a cuatro manos del compositor)

Martha Argerich y Daniel Barenboim, piano a cuatro manos

Giuseppe Ferlendis

Concierto para oboe y orquesta Nº1 en Fa mayor

Heinz Holliger, oboe

Academy of St. Martin in the Fields / Kenneth Sillito

Dietrich Buxtehude

Sonata para violín, viola da gamba y bajo continuo en Si bemol mayor, BuxWV273

Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

Silvestre Revueltas

Ventanas

Orquesta Filarmónica de Los Ángeles / Esa-Pekka Salonen

Hector Berlioz

Herminia

Véronique Gens, soprano

Orquesta Nacional de la Región de Loire / John Axelrod

Joseph Haydn

Cuarteto Nº1 en Si bemol mayor, op.1, Nº1

Cuarteto Tátrai

23.00

Industria Nacional

Gerardo Gandini (1936-2013)

Sonata para chelo solo, de la serie Anatomía de la melancolía

Martín Devoto, chelo

Richard Strauss

Duett Concertino para clarinete, fagot, orquesta de cuerdas y arpa

Luis Rossi, clarinete

Ezequiel Fainguersch, fagot

Orquesta de Cámara de Chile / Mika Mika Eichenholz

Susana Antón (1941)

Tres preludios

Julio Ogas, piano

Claudio Saccheti

The Island of Jura

Ensamble Bracelet

Grabado en vivo en la Facultad de Derecho de la UBA el 8 de abril de este año