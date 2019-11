Programación Viernes 29 de Diciembre

00.00

Trasnoche Jazz

Arthur Blythe

Break tune

Peacemaker

Tom Coster

Jazz lament

Lisa Craze

Someone else to know

Bad feeling

Joseph Haydn

Sinfonía en Do mayor, Hob.1, Nº63,

Orquesta de Cámara Orpheus

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Eugen D’ Albert

Esther, obertura op.8

Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Martyn Brabbins

Nicoló Pórpora

Sinfonía de cámara en sol menor, op.2 Nº3

Ensamble Artifizii Musicali

Leos Janacek

Dumka para violin y piano

Petr Messieurer, violín

Radoslav Kvapil, piano

Piotr illych Chaikovsky

Romeo y Julieta, obertura fantasía sobre temas de Shakespeare

Orquesta Sinfónica de Boston / Claudio Abbado

08.00



William Walton

“A las puertas del palacio del archimago”, escena primera del ballet La búsqueda

Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thomson.

Carl Nielsen

Música para piano para chicos y grandes, Libro 2, op.53

Elisabeth Westenholz, piano

Georg Philipp Telemann

Concierto para 3 violines, cuerdas y bajo continuo en Fa mayor, de la Tafelmusik

Collegium Aureum

Federico Moreno Torroba

Sonatina para guitarra

Ernesto Bitetti, guitarra

09.00



Alan Hovhaness

Aleluya y fuga para orquesta de cuerdas, op.40b

Orquesta de cuerdas “I Fiamminghi” / Rudolf Werthen

Jean Sibelius

Sinfonía Nº6 en re menor, op.104

Orquesta Sinfónica de Boston / Colin Davis

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº13 en Mi bemol mayor, op.27, Nº1

John Lill, piano

10.00



Astor Piazzolla

Suite del ángel

Cuarteto Artemis

Karl Ditters von Dittersdorf

Concierto para oboe y orquesta en Sol mayor

Heinz Holliger, oboe

Camerata Bern / Thomas Füri

William Vincent Wallace (irlandés, 1812-1865)

Tres piezas para piano: El canto de los pájaros, Vals brillante y A orillas del mar

Rosemary Tuck, piano

11.00

La gran aldea (Finlandia)

Esa-Pekka Salonen

Concierto para piano y orquesta

Yefim Bronfman, piano

Orquesta Filarmónica de Los Ángeles / Esa-Pekka Salonen

Jean Sibelius

Cinco piezas para piano, op.75, “Los árboles”

Havard Gimse, piano

Aulis Sallinen

Serenata amanecer, op.63

Orquesta de Cámara de Finlandia / Okko Kamu

12.00

Clásicos a la carta

Sergei Rachmaninov

Variaciones para piano sobre un tema de Corelli, op.42

Idil Biret, piano

Giacomo Puccini

Selección de la ópera La Bohème

Anna Netrebko, soprano

Rolando Villazón, tenor

Nicole Cabell, soprano

Boaz Daniel, barítono

Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Bertrand de Billy

Max Bruch

Concierto para violín y orquesta Nº2 en re menor, op.44

Itzhak Perlman, violin

Orquesta Filarmónica de Israel / Zubin Mehta

13.00

La música del fauno

Franz Berwald

Sinfonía Nº3 en Do mayor, “Sinfonía singular”

Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi

Joaquín Turina

Danzas gitanas, op.55

Jordi Masó, piano

Pieter Hellendaal (1721 – 1799)

Concerto grosso en sol menor, op.3, Nº1

Orquesta de Cámara de Eslovaquia / Bohdan Warchal

14.00

Édouard Lalo

Concierto para piano y orquesta

Pierre-Alain Volondat, piano

Sinfonietta de Tapiola / Kees Bakels

Bohuslav Martinu

Sexteto de cuerdas

Academy Chamber Ensamble

Thomas Arne (1710-1778)

Sinfonía Nº4 en do menor

Ensamble Cantilena / Adrian Shepherd

15:00

Música documental (Los siglos XX y XXI)

Olivier Messiaen

La ascensión (1932)

Orquesta Sinfónica de Radio Nacional de Polonia /) Antoni Wit

Krzystof Penderecki

Cuarteto Nº1 (1961)

Cuarteto Lasalle

Iannis Xenakis (1922-2001)

La diosa Atenea, para barítono, solo de percusión y ensamble

Philip Larson, barítono

Timoty Adams, percusión

Orquesta Filarmónica Carnegie Mellon / Juan Pablo Izquierdo

René Eespere (1953)

Ludus tactus,

para flauta y guitarra Heili Rosin, flauta

Heiki Mätlik, guitarra

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Buenos Vecinos (Mauro Apicella)

19.00

Los Conciertos de La 96.7

Despedimos la temporada 2019 con un programa en torno a Clara Schumann, en el bicentenario de su nacimiento. El Trío Williams, integrado por Antonio Formaro en piano, Nicolás Favero en violín y Siro Bellisomu en chelo, interpretará el Trío de Clara Robert Schumann, el Scherzo para violín y piano de Brahms y el Trío Nº1 de Robert Schumann.

20.00

Ciclos (Conciertos para Clarinete de Carl Maria von Weber)

Carl Maria von Weber

Concertino para clarinete y orquesta en Mi bemol mayor, op.26

Sabine Meyer, clarinete

Orquesta del Estado de Dresde / Herbert Blomstedt

Carl Maria von Weber

Concierto Nº1 para clarinete y orquesta en fa menor, op.73

Walter Boeykens, clarinete

Orquesta Filarmónica de Rotterdam / James Conlon

Carl Maria von Weber

Concierto Nº2 para clarinete y orquesta en Mi bemol mayor, op.74

Eduard Brunner, clarinete

Orquesta Sinfónica de Bamberg / Oleg Caetani

21.00

Música Nocturna

Franz Schubert

Cuarteto para cuerdas Nº14 en re menor, D.810, “La muerte y la doncella”

Cuarteto Melos

Leo Brouwer

Concierto elegíaco para guitarra y orquesta

Julian Bream, guitarra

Orquesta de Cámara RCA Victor / Leo Brouwer

Giacomo Carissimi

“In te, Domine, speravi”

Consortium Carissimi

Alexander Borodin

En las estepas de Asia Central (transcripción del compositor para piano a cuatro manos)

Marco Rapetti y Daniela de Santis, dúo de pianos

Michael Tippett

Fantasía concertante sobre un tema de Corelli

Academy of St. Martin in the Fields / Kenneth Sillito

Georg Philipp Telemann

Sonata para flauta, violín y bajo continuo en re menor

The Chandos Baroque Players

23.00

Industria Nacional

Luis Gianneo

Música incidental para “Santos Vega” de Antonio Pagés Larraya

Ensamble de la Orquesta Filarmónica Latinoamericana

Ensamble de Percusión del Conservatorio de la Ciudad “Astor Piazzolla”

Ignacio Milkes, guitarra

Tomás Ballicora, piano

Lucio Bruno Videla, director

Grabado en vivo en el Auditorio del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Buenos Aires, el 21 de octubre del año 2011

Girolamo Frescobaldi

L’Enricurccia, La Gualterina y La Plettenbergger

Música de la Corte / Eduardo Notrica

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata en trío para flauta, viola y arpa, K.423

Trío Luminar

Grabado en vivo en el Auditorio del Banco Nación el 24 de mayo del año 2006

Esteban Benzecry

Concierto para armónica “Wirin”‘. Senderos para armónica y orquesta de cuerdas (2019)

Franco Luciani, armónica

Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil José de San Martín / María Clara Marco Fernández

Grabado en vivo en la Facultad de Derecho de la UBA el 2 de noviembre de este año