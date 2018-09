Programación Viernes 28 de Septiembre

00.00

Trasnoche Jazz

Paul Motian

Sweet and lovely

Tennessee waltz

Mark Whitfield

Washington Square Thoroughfare

Anne Ducros

God bless the child

Moon and sand

Body and soul

Florent Schmitt

Piezas románticas para piano, op.42

Pascal Le Corre, piano

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Maurice Ravel

“Feria”, de la Rapsodia Española

Orquesta Filarmónica de Budapest / András Kórodi

Joseph Haydn

Cuarteto para cuerdas Nº13 en Sol mayor, op.9, Nº3

Cuarteto Tatrai

Franz Liszt

Estudio de ejecución trascendental en La bemol mayor, Searle 139, Nº9 “Ricordanza”

Claudio Arrau, piano

Ernest Chausson

Poema para violín y orquesta, op.25

Maurice Hasson, violín

Orquesta de St.John’s Smith Square / John Lubbock

George Frideric Handel

Concerto grosso en si menor, op.6, Nº12

Orquesta de Cámara Franz Liszt / Janos Rolla

Ernest Bloch

Visiones y profecías para piano

István Kassai, piano

Leopold Kozeluch

Sinfonía concertante en Mi bemol mayor

Werner Genuit, piano

Akashi Ochi, mandolina

Academy of St.Martin in the Fields / Iona Brown

Sergei Prokofiev

Sonata para piano Nº8 en Si bemol mayor, op.84

Yefim Bronfman, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía Nº33 en Si bemol mayor, K.319

Orquesta Filarmónica de Viena / James Levine

André Jolivet

Concierto para flauta y orquesta de cuerdas, op.107

Susan Milan, flauta

City of London Sinfonia / Richard Hickox

10.00

Vicente Martín y Soler (compositor español, 1754-1806)

Sinfonía y escenas 1 y 2 del Acto I de la ópera bufa “La capricciosa corretta”

Enrique Baquerizo, barítono

Emiliano González Toro, tenor

Katia Velletaz y Raffaella Milanesi, sopranos

Les Talens Lyriques / Christophe Rousset, pianoforte y dirección

Bohuslav Martinu

Fantasía y tocata

Giorgio Koukl, piano

Ludwig van Beethoven

Sexteto para vientos en Mi bemol mayor, op.71

Ensamble de vientos de la Filarmónica de la República Checa

11.00

La gran aldea (Rumania)

Paul Constantinescu

Sinfonía Nº1

Orquesta Filarmónica de Moldavia / Ion Baciu

Martian Negrea

Sonata para clarinete y piano, op.27

Ray Jackendoff, clarinete

Valentina Sandu-Dediu, piano

Timotei Popovici

Tres pastores

Coro de Cámara de Rumania Madrigal / Marin Constantin

12.00

Clásicos a la carta

Édouard Lalo

Sinfonía española, op.21

Anne-Sophie Mutter, violín

Orquesta Nacional de Francia / Seiji Ozawa

Sergei Rachmaninov

Selección de los Preludios para piano, op.32

Lilya Zilberstein, piano

13.00

La música del fauno

Georg Philipp Telemann

Obertura para oboe, trompeta, cuerdas y bajo continuo de la segunda parte de la colección “Tafelmusik”

Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

Heitor Villa-Lobos

Danzas africanas para piano

Alfred Heller, piano

Giuseppe Maria Cambini (1746-1825)

Quinteto de vientos Nº3 en Fa mayor

Quinteto de Vientos Avalon

14.00

Bedrich Smetana

“De los bosques y campos de Bohemia”, del ciclo de poemas sinfónicos Mi patria

Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig / Vaclav Neumann

Louis-Nicolas Clérambault (1676 – 1749)

“El sol, vencedor de las nubes”, cantata alegórica sobre el

restablecimiento de la salud del rey

Mireille Delunsch, soprano

Les Musiciens du Louvre / Marc Minkowski

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para violín y orquesta N°3 en Sol mayor, K.216

Isabelle Faust, violín

Il Giardino Armonico / Giovanni Antonini

15:00

Música documental (Los siglos XX y XXI)

Claude Debussy

Juegos. Poema danzado (1913)

Orquesta Real del Concertgebouw de Ámsterdam / Bernard Haitink

Sergiu Natra (1924)

Trío en un movimiento

Trío Yuval

Heinz Holliger (1939)

Luz crepuscular. Cinco haikus para soprano y gran orquesta

Sarah Maria Sun, soprano

Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Heinz Holliger

Grabado en vivo el 10 de junio de 2016

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

Buenos Vecinos (Mauro Apicella)

19.30

La Orquesta Sinfónica Nacional en directo desde el CCK

Este viernes, con la dirección de Carlos Vieu y la participación de la soprano Jaquelina Livieri, la Sinfónica interpretará la Sinfonía N°4 de Gustav Mahler, y el motete Exsultate, jubilate, de Wolfgang Amadeus Mozart. El programa incluye, además, el Réquiem para Camila, de Juan Carlos Zorzi.

21.45

Música Nocturna

Béla Bartók

Concierto para violín y orquesta Nº2

Gil Shaham, violín

Orquesta Sinfónica de Chicago / Pierre Boulez

Dietrich Buxtehude

Jubilate Domino

Andreas Scholl, contratenor

Concerto di Viole

Consort de Basilea

Darius Milhaud

Sonatina para clarinete y piano

Eduard Brunner, clarinete

Oleg Maisenberg, piano

Edward Elgar

Allegro de concierto

Peter Pettinger, piano

Johann Nepomuk Hummel

Trío para flauta, chelo y piano en La mayor, op.78

Lise Daoust, flauta

Elisabeth Dolin, chelo

Carmen Picard, piano

23:00

Industria Nacional

Isidro Bonaventura Maitegui

Macías el enamorado. Cantata escénica, con texto en gallego de Ramón Cabanillas y Antonio de Lorenzo (versión de concierto)

Carmen Fabini, soprano

Carlos Bengolea, tenor

Alejandro Álvarez de Toledo, recitante

Coro del Instituto del Teatro Colón

Orquesta Filarmónica / Juan Carlos Zorzi

Grabado en vivo en ocasión del estreno en el Teatro Colón el 24 de mayo de 1984.