Programación Viernes 28 de Julio

00.00

Trasnoche Jazz

Cat Anderson

Cat’s in the alley

Birth of the blues

June bug

Dado Moroni

Ain’t misbehavin’

Out of the night

Kristin Callahan

Honeysuckle rose

Smile

East of the Sun

00.30

Ludwig van Beethoven

Sonata para violín y piano Nº3 en Mi bemol mayor, op.12, Nº3

Anne-Sophie Mutter, violín

Lambert Orkis, piano

01.00

Tiempos Modernos

Edward Elgar

Sinfonia N°1 en La bemol mayor, op.55

Staatskapelle Berlin / Danioel Barenboim

Royal Albert Hall, Londres 15 Julio 2017

02.00

La Trasnoche de La 96.7

Camille Saint-Saëns

Suite para chelo y piano, op.16

Dúo Drinkall-Baker

Arnold Bax

Sonata para piano Nº4 en Sol mayor

Eric Parkin, piano

Joseph Haydn

Concierto para oboe y orquesta en Do mayor, Hob.VIIg: C1

Pierre Pierlot, oboe

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Thomas Arne

Obertura Nº1 en mi menor, de Ocho oberturas a ocho partes

The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

Felix Mendelssohn

Concierto para violín y orquesta de cuerdas en re menor

Gidon Kremer, violín

Orpheus Chamber Orchestra

Seis piezas para laúd de autor anónimo

Ernesto Bitetti, guitarra

Joseph Martin Kraus

Sinfonía en do menor

Orquesta de Cámara de Stuttgart / Martin Sieghart

Franz Liszt

Fantasía del caminante (Schubert), S.366

Jenö Jandó, piano

Orquesta Sinfónica de Budapest / Andras Ligeti

Wolfgang Amadeus Mozart

Quinteto con clarinete en La mayor, K.581

Reiner Wehle, clarinete

Cuarteto de Mannheim

Sergei Prokofiev

El amor por tres naranjas, suite op.33ª

Orquesta Sinfónica de Toronto / Jukka-Pekka Saraste

Richard Davy

Joan is sick and ill at ease

Pro Cantione Antiqua de Londres

Louis Spohr

Doble cuarteto de cuerdas Nº1 en re menor, op.65

Ensamble de cámara de la Academy of St. Martin in the Fields

Fanny Mendelssohn

Seis canciones, op.9

Isabel Lippitz, soprano

Barbara Heller, piano

Erik Satie

Seis gnossiennes

Aldo Ciccolini, piano

Karl Ditters von Dittersdorf

Concierto para oboe y orquesta en Sol mayor

Heinz Holliger, oboe

Camerata Bern / Thomas Füri

Leos Janacek

Suite de la ópera La Casa de los Muertos

Orquesta Filarmónica Checa / Frantisek Jilek

Frédéric Chopin

Scherzo para piano Nº1 en si menor, op.20

Maurizio Pollini, piano

Arcangelo Corelli

Concerto grosso Nº12 en Fa mayor, op.6, Nº12

Camerata Instrumental de Santa Cecilia

07.00

Y la mañana va

Hector Berlioz

Marcha Húngara, de La Condenación de Fausto

Orquesta Estatal de Hungría / Adam Fischer

Anatoly Liadov

Kikimora y El lago encantado

Orquesta Sinfónica Académica de la Unión Soviética / Yevgeny Svetlanov

Muzio Clementi

Sonata para piano en Mi bemol mayor, op.12, Nº2

Lorena di Florio, piano

Johannes Brahms

Canción del Destino para coro mixto y orquesta, op. 54

Coro Singverein de Viena

Orquesta Sinfónica de Viena / Wolfgang Sawallisch

Felix Mendelssohn

Capricho en mi bemol menor

Roberto Prosseda, piano

Johann Sebastian Bach

Sonata para viola da gamba y clave Nº3 en sol menor, BWV 1029

Yo-Yo Ma, chelo

Kenneth Cooper, clave

Harald Saeverud (compositor noruego, 1897 – 1992)

Sinfonía Nº4, op.1

Orquesta Sinfónica de Stavanger / Kristina Ruud

09.00

Luigi Boccherini

Quinteto con guitarra Nº4 en Re mayor, Gerard 448, “Fandango”

Pepe Romero, guitarra

Ensamble de Cámara de la Academy of St.Martin in the Fields

Franz Schubert

Dos momentos musicales para piano, D.780

Daniel Barenboim, piano

Charles Auguste De Bériot

Concierto para violín y orquesta Nº9 en la menor, op.104

Takako Nishizaki, violín

Orquesta Sinfónica de la Radio de Bélgica / Alfred Walter



10.00

El artista de la semana

Cuarteto Borodin

Nikolai Myaskovsky

Cuarteto Nº13 en la menor, op.86

Cuarteto Borodin

Ermanno Wolf-Ferrari

Seis bagatelas, op.póstumo

Horst Göbel, piano

Alan Hovhaness (compositor estadounidense, 1911-2000)

Plegaria de San Gregorio, para trompeta y orquesta de cuerdas

Benny Wiame, trompeta

Orquesta “I fiamminghi” de Flandes / Rudolf Werthen

11.00

La gran aldea (Estados Unidos)

Leonard Bernstein

Sonata para clarinete y piano

Mariano Rey, clarinete

Silvia Lester, piano

Howard Hanson

Sinfonía Nº1 en mi menor, op.21, “Nórdica”

Orquesta Sinfónica de Nashville / Kenneth Schermerhorn

Charles Tomlinson Griffes

Tres poemas sobre Fionna McLeod

Barbara Quintiliani, soprano

Orquesta Filarmónica de Buffalo / JoAnn Falletta

12.00

Clásicos a la carta

Frédéric Chopin

Doce estudios para piano, op.10

Malcolm Binns, piano

Joaquín Rodrigo

“Adagio” del Concierto de Aranjuez

Pepe Romero, guitarra

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Johann Pachelbel

Canon en Re mayor

Orquesta de Cámara de Württemberg / Jörg Faerber

Manuel de Falla

“Andaluza” de Cuatro piezas españolas

Alicia de Larrocha, piano

13.00

La música de Fauno

Tiempos viejos

Antonio Vivaldi

Sonata para violín y bajo continuo en Re mayor, R.10 (arreglo para violín y piano de Ottorino Respighi)

Erica Morini, violín

Michael Raucheisen, piano

Registro de 1952

Frank Martin

Concierto para piano y orquesta Nº2

Jean-François Antonioli, piano

I Filarmonici di Torino / Marcello Viotti

Johann Nepomuk Hummel

Partita-octeto en Mi bemol mayor

Solistas de la Orquesta de Cámara de Europa

14.00

El compositor de la semana

Mijail Glinka

“Noche de verano en Madrid”, Obertura española Nº2

Orquesta Sinfónica de la Unión Soviética / Evgeny Svetlanov

Cuatro canciones: Duda, Recuerdo ese momento maravilloso, Qué dulce es estar contigo y A ella

Galina Vishnevskaya, soprano

Mstislav Rostropovich, piano

Johann Sebastian Bach

Suite orquestal N°2, BWV1067

Academia de Música Antigua de Berlín

15:00

Música documental (Los siglos XX y XXI)

Peter Warlock (1894-1930)

The Curlew

John Mark Ainsley

Ensamble Nash / Martyn Brabbins

Peter Sculthorpe (1929-2014)

Quamby

Orquesta Sinfónica de Adelaida / James Judo

Enrique Granados

“Minueto”, de las Danzas españolas

Ángel y Celedonio Romero, dúo de guitarras

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

Buenos Vecinos (Mauro Apicella)

19.00

Los Conciertos de La 96.7

20.00

Ciclos (El “ciclo judío” de Ernest Bloch 3º Parte)

Ernest Bloch

Salmos XXII, para barítono y orquesta, en versión francesa de Edmond Fleg

Vincent Le Texier, barítono

Orquesta Filarmónica de Luxemburgo / David Shallon

Ernest Bloch

Suite hebrea (versión para violín y piano) (“Rapsodia”, “Procesión” y “Afirmación”)

Hagai Shaham, violín

Arnon Erez, piano

Joseph Haydn

Sinfonía N°83 en sol menor, “La gallina”

Concentus Musicus de Viena / Nikolaus Harnoncourt

21.00

Música Nocturna

Franz Schubert

Quinteto para cuerdas en Do mayor, D.956

Yo-Yo Ma, chelo

Cuarteto de Cleveland

Alfredo Casella

Páginas de guerra

Sandro Ivo Bartoli y Marcello Guerrini, dúo de pianos

Franz Liszt

Rapsodia húngara Nº4 en re menor

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein

Louis-Nicolas Clérambault (1676-1749)

Orfeo, cantata para soprano, dos violines y bajo continuo

Noémi Rime, soprano

Les Arts Florissants / William Christie

Johann Samuel Schröter (c. 1752 – 1788)

Concierto para piano y orquesta en Do mayor, op. 3, Nº 3

Murray Perahia, piano

Orquesta de Cámara de Inglaterra

23:00

Industria Nacional

Constantino Gaito

Actos segundo y tercero de Ollantay, con libreto de Víctor Mercante

Liborio Simonella, tenor

Lidia de la Merced, soprano

Bruno Tomaselli, barítono

Adriana Cantelli, mezzo-soprano

Victor de Narké, bajo

Jorge Giabanelli, tenor

Marilú Anselmi, contralto

Coro y Orquesta Estable del Teatro Colón / Jorge Fontenla

Grabado en vivo en el Teatro Colón el 28 de noviembre de 1978

Patricia Martínez

Los tiempos del alma

Compañía Oblicua / Marcelo Delgado