Programación Viernes 28 de Febrero

00.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Giuseppe Verdi

El otoño, del ballet Las cuatro estaciones

Orquesta del Teatro Comunal de Bologna / Riccardo Chailly

Louis Spohr

Potpurrí para clarinete y orquesta en Fa mayor, op.80

Ernst Ottensamer, clarinete

Orquesta Sinfónica de la Radio Eslovaca / Johannes Wildner

Wolfgang Amadeus Mozart

Trío en Mi mayor, K.542

Trio Beaux Arts

Robert Schumann

Manfredo, obertura op.115

Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart / Neville Marriner

08.00

Carl Philipp Emanuel Bach

Doble concierto para clave, fortepiano y orquesta en Mi bemol mayor

Martin Haselböck, clave

Richard Fuller, fortepiano

Academia de Viena / Martin Haselböck

Joseph Haydn

Sinfonía Nº104 en Re mayor, Hob.1, Nº104, “Londres”

Orquesta Estatal de Hungría / Hikmet Simsek

Bedrich Smetana

Recuerdo de Bohemia en forma de polca, op.13, Nº2

Antonín Kubalek, piano

09.00

Jacques Offenbach

Tres arias de la opereta La perichole

Renata Scotto, soprano

Orquesta Sinfónica de Budapest / Charles Rosekrans

Antonio Salieri

Concierto para piano y orquesta en Si bemol mayor

Andreas Staier, piano

Concerto Köln

Sergei Prokofiev

Sinfonietta, op.5

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

10.00

Max Reger

Quinteto con clarinete en La mayor, op.146

Sabine Meyer, clarinete

Erich Höbarth y Peter Matzka, violines

Thomas Riebl, viola

Rudolf Leopold, chelo

Joseph Joachim Raff

“Romeo y Julieta”, obertura sobre temas de Shakespeare

Orquesta Filarmónica Estatal Eslovaca / Urs Schneider

Franz Liszt

Vals capricho Nº6, de las Tardes de Viena, Searle 427

Vladimir Horowitz, piano

11.00

La gran aldea (Brasil)

Camargo Guarneri

Sinfonía Nº2, “Uirapuru”

Orquesta Sinfónica del Estado de San Pablo / John Neschling

Heitor Villa-Lobos

Rudepoêma

Sonia Rubinsky, piano

Augusto Marcellino

Remeleixo

Silvia Costanzo, guitarra

12.00

Clásicos a la carta

Joaquín Rodrigo

Fantasía para un gentilhombre

John Williams, guitarra

Philharmonia Orchestra / Louis Frémaux

Gustav Mahler

Selección de La canción de la tierra

Jonas Kaufmann, tenor

Orquesta Filarmónica de Viena / Jonathan Nott

Franz Liszt

Rapsodia húngara para piano Nº2 en do sostenido menor, S.244, Nº2

Vladimir Horowitz, piano

13.00

La música del fauno

Ralph Vaughan Williams

Concerto grosso

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Frédéric Chopin

Sonata para chelo y piano en sol menor, op.65

Sol Gabetta, chelo

Bertrand Chamayou, piano

Carl Heinrich Graun (1704 – 1759)

“Sforzerò l’avverso mare, de la ópera Ifigenia en Aulide

Julia Lezhneva, soprano

Concerto Köln / Mikhail Antonenko

14.00

Thomas Arne (1710-1778)

Sinfonía Nº4 en do menor

Ensamble Cantilena / Adrian Shepherd

Dmitri Shostakovich

Sonata para piano Nº2 en si menor, op.61

Wolfgang Plagge, piano

Johann Nepomuk Hummel

Adagio y variaciones para oboe y orquesta, op.102

Pierre Feit, oboe

Orquesta Sinfónica de Bamberg / Martin Turnovsky

15.00

Música documental (Los siglos XX y XXI)

Josef Matthias Hauer

Fantasía apocalíptica, op.5 (1913)

Orquesta Sinfónica de la Radio de Viena / Gottfried Rabl

George Enescu

Cuarteto para piano y cuerdas Nº2 en re menor, op.30 (1944)

Yvonne Piedemonte, piano

Miembros del Cuarteto Voces

György Ligeti

Con flautas, tambores y violines, sobre poemas de Sándor Weöres, para mezzosoprano y cuatro percusionistas (2000)

Katalin Károlyi, mezzosoprano

Grupo de Percusión Amadinda

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

La Odisea del Regreso

Durante todos los martes, miércoles y viernes de febrero, hemos revivido los conciertos del Festival 7 Lagos en Villa La Angostura 2020 en su décima edición. El Festival incluyó en la anteúltima noche un especial para niños con música vocal preparada por la profesora Teresa Usandivaras.

Teresa Usandivaras

Paco, el monito, con libreto de Tomas Nelson, Revisión y arreglos de Pablo Spiller

Sonidos de Huemul y Camerata Siete Lagos / Ignacio Mandrafina

Carl Phillip Emanuel Bach

Sinfonia Nº2 en Si bemol mayor

The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

Diego Sanchez Haase

Concierto para chelo y orquesta “El luisón del Yvytyruzú”

Benjamín Báez, chelo

Orquesta Sinfónica del Congreso de Paraguay / Diego Sánchez Haase

19.00

Georg Muffat

Chacona

Martin Haselböck, órgano

Johannes Brahms

Variaciones sobre un tema de Haydn, op.56

Orquesta Filarmónica de New York / Kurt Masur

Franz Liszt

Rapsodia española

Yevgeny Kissin, piano

Ferde Grofé

Suite de El valle de la muerte

Orquesta Sinfónica de Bounemouth / William Stromberg

Lili Boulanger

Piezas para violin y piano : Nocturno, Cortejo, De una mañana de primavera

Yehudi Menuhin, violin

Clifford Curzon, piano

20.00

Ciclos (Sinfonías de Casella)

Alfredo Casella

Sinfonía Nº3, op.63 (1940)

Orquesta Filarmónica de la BBC / Gianandrea Noseda

——–

Tomás Luis de Victoria

“Taedet animan meam” y “Peccantem me quotidie”, del Oficio de Difuntos

Ensamble Hilliard / Paul Hillier

21.00

Música Nocturna

Ludwig van Beethoven

Las criaturas de Prometeo, op.43

Orquesta de Cámara de Europa / Nikolaus Harnoncourt

John Hebden (1712–1765)

Concierto para cuerdas Nº1 en La mayor

Ensamble Cantilena / Adrian Shepherd

Bohuslav Martinů

Nueva antología

Olga Černá, mezzosoprano

Jitka Čechová, piano

23.00

Industria Nacional

Heitor Villa-Lobos

Cuarteto N°16

Cuarteto de la Fundación Cultural Patagonia

Grabado en vivo el MALBA el 14 de octubre del año 2002

Valdo Sciammarella (1924-2014)

Sinfonía “Verrá la morte”, para barítono y orquesta sobre el poema homónimo de Cesare Pavese

Víctor Torres, barítono

Orquesta Filarmónica de Buenos Aires / Carlos Calleja

Grabado en el Teatro Colón en ocasión del estreno, el 17 de junio del año 2004