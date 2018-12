Programación Viernes 28 de Diciembre

00.00

Trasnoche Jazz

Count Basie

Corner pocket

Sweetie cakes

Magic

Girls in Airports

Little baby monkey

Friends and allies

Randy Crawford

This bitter earth

Me, myself and I

Street life

Jean-Baptiste Lully

Divertimento para cuerdas, voz y bajo continuo Nº2

Ensamble “Capriccio Stravagante” / Skip Sempé

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Christoph Willibald Gluck

“Danza de los espíritus bienaventurados” de la ópera Orfeo y Eurídice

Peter-Lukas Graf, flauta

Camerata Zürich / Räto Tschupp

Edvard Grieg

Cuadros sonoros poéticos, op.3

Geir Henning Braaten, piano

Antonio Vivaldi

Concierto para violín y orquesta en sol menor, op.6, Nº1, Ryom 324

Pina Carmirelli, violín

I Musici

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía Nº14 en La mayor, K.114

Orquesta Filarmónica de Viena / James Levine

08.00

Claude Debussy

Sonata para chelo y piano

Truls Mörk, chelo

Hakon Austbö, piano

Franz Benda

Concierto para flauta y orquesta en mi menor

Jean-Pierre Rampal, flauta

Ensamble Orquestal de París / Jean-Pierre Wallez

Leo Weiner (compositor húngaro, 1885-1960)

Serenata para pequeña orquesta en fa menor, op.3

Orquesta del Festival de Budapest / Georg Solti

09.00

Joseph Haydn

Sonata para piano en Sol mayor, Hob.16, Nº40

Alfred Brendel, piano

Oscar Fetrás

Reminiscencias de la ópera “Aída” de Verdi (arreglo para orquesta de salón de Walter Görgel)

Orquesta de Salón de Colonia

Jean Sibelius

Sinfonía Nº6 en re menor, op.104

Orquesta Philharmonia / Vladimir Ashkenazy

10.00

Alma Schindler Mahler

Cuatro canciones para voz y piano: “Luz en la noche”, “La felicidad del bosque”, “Arrebato“ y “Canción de la cosecha”

Isabel Lippitz, soprano

Barbara Heller, piano

Camille Saint-Saëns

Concierto para violín y orquesta Nº3 en si menor, op.61

Itzhak Perlman, violín

Orquesta de París / Daniel Barenboim

Arcangelo Corelli

Sonata para violín y continuo Nº3 en Do mayor, op.5, Nº3

Ensamble Convivium

11.00

La gran aldea (Austria)

Marcel Rubin

Concierto para contrabajo y orquesta

Ludwig Streicher, contrabajo

Orquesta Sinfónica de Viena / Leif Segerstam

Karl Michael Ziehrer

Leyenda del Danubio, op.446 y Noctámbulo, op.466

Orquesta Sinfónica de Berlín / Robert Stolz

Johann Joseph Fux (1660-1741)

Sonata a cuatro partes, para violín, cornetto, trombón, fagot y órgano

Miembros del Concentus Musicus de Viena

Johann Kaspar Mertz

Agathe

Sergio Moldavsky, guitarra

12.00

Clásicos a la carta

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº8 en do menor, op.13, “Patética”

Maria João Pires, piano

Joaquín Rodrigo

Concierto de Aranjuez

Pepe Romero, guitarra

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Modest Mussorgsky

Una noche en el Monte Calvo

Orquesta Boston Pops / Arthur Fiedler

13.00

La música del fauno

Frédéric Chopin

Rondo a la Krakowiak para piano y orquesta en Fa mayor, op.14

Jan Lisiecki, piano

Orquesta de la NDR-Elbphilharmonie / Krzysztof Urbanski

William Walton

Cuarteto para cuerdas en la menor

Cuarteto de Cuerdas Gabrieli

Georg Matthias Monn (1717-1750)

Sinfonía en Sol mayor

L’ Arpa Festante / Michi Gaigg

14.00

Jean Sibelius

Sinfonía Nº7 en Do mayor, op.105

Orquesta Sinfónica de Boston / Colin Davis

Darius Milhaud

La chimenea del Rey René, op.205

Quinteto de Vientos de la Orquesta Sinfónica de Dinamarca

Joseph Haydn

Sonata para piano Nº33 en Do menor

Emanuel Ax, piano

15:00

Música documental (Los siglos XX y XXI)

Ottorino Respighi

Concierto a la antigua, para violín y orquesta (1908)

Ingolf Turban, violín

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Marcello Viotti

Julia Purgina (1980)

Akatalepsia

Orquesta Sinfónica de Viena / Sylvain Cambreling

Sigurd von Koch (1879-1919)

Lluvia de una noche de primavera, canción

Ann Sophie von Otter, mezzosoprano

Bengt Forster, piano

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

Buenos Vecinos (Mauro Apicella)

20.00

Ciclos (Dvořák, Trilogía de oberturas)

Antonín Dvořák

Obertura “En el reino de la naturaleza”, op.91

Orquesta Filarmónica Checa / Karel Ančerl

Antonín Dvořák

Obertura “Carnaval”, op.92

Orquesta Sinfónica de Cleveland / George Szell

Antonín Dvořák

Obertura “Otelo”, op.93

Orquesta Philharmonia de Praga / Jakub Hrůša

———

Muzio Clementi

Sonata para piano en Re mayor, op.25, N°6

Donatella Failoni, piano

21.00

Música Nocturna

Anton Bruckner

Sinfonía Nº4 en Mi bemol mayor, Romántica

Orquesta de Cleveland / Christoph von Dohnányi

Arnold Bax

Sonata para clarinete y piano en Re mayor

Robert Plane, clarinete

Benjamin Frith, piano

Georg Philipp Telemann

Aria de Edronica y Aria de Hildegard, de la ópera El paciente Sócrates

Nuria Rial, soprano

Orquesta de Cámara de Basilea

Luigi Boccherini

Concierto para chelo y orquesta Nº9 en Si mayor

David Geringas, chelo

Orquesta de Cámara de Padua y del Veneto / Bruno Giurana

Louis Moreau Gottschalk (compositor y pianista estadounidense, 1829 –1869)

El banjo, fantasía grotesca, op.15

Cecile Licad, piano

23:00

Industria Nacional

Johannes Brahms

Concierto para piano y orquesta Nº2 en Si bemol mayor, op.83

Karin Lechner, piano

Orquesta Sinfónica de Berlín / Eduardo Marturet

Johannes Brahms

Intermezzo para piano en sii menor, op,119, Nº2

Karin Lechner, piano