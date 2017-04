Programación Viernes 28 de Abril

00.00

Trasnoche Jazz

Carlos Michelini Quintet

Repetición del concierto de apertura del Ciclo 2017 de Jazz en La 96.7

01.00

Tiempos Modernos

Miloslav Kabelac (Compositor checo 1908-1979)

El misterio de Zeit, passacaglia para orquesta, op.31

Orquesta Filarmónica de Tschechische / Jakub Hrusa

Gran Sala Dvorak de la Radio de Praga, 9 de febrero de 2017

Johannes Brahms

Sonata para Chelo y piano N°1, op.58

(versión para contrabajo Kussevinsky)

Nabil Shehata, contrabajo

Karim Shehata, piano

Grabación de estudio editada en abril de 2017

02.00

La Trasnoche de La 96.7

Johann Sebastian Bach

Concierto para dos pianos y orquesta en Do mayor, BWV 1061

András Schiff y Zoltán Kocsis, pianos

Orquesta de Cámara de la Academia Franz Liszt / Albert Simon

Heitor Villa-Lobos

Bachianas brasileiras Nº1 para ocho chelos

Los doce chelistas de la Orquesta Filarmónica de Berlín

Maurice Ravel

Shéhérazade, tres poemas para voz y orquesta

Kiri Te Kanawa, soprano

Orquesta de la Opera Nacional de Bélgica / John Pritchard

Camille Saint-Saëns

Cuarteto Nº1 en Sol mayor, op.153

Cuarteto Miami

Francisco Tárrega

Tres mazurcas para guitarra

Tom Kerstens, guitarra

Jean Sibelius

Sinfonía Nº7 en Do mayor, op.105

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Dietrich Buxtehude

Nimm Von Uns, Herr, Du Treuer Gott, BuxWV 78, cantata

Capella Antiqua Nova/ Facundo Agudín

Johannes Brahms

Cuatro piezas para piano, op.119

Radu Lupu, piano

Béla Bartók

Dos retratos, op.5 Sz 37

Shlomo Mintz, violín

Orquesta Sinfónica de Londres / Claudio Abado

Georg Philipp Telemann

Obertura para oboe, trompeta, cuerdas y bajo contínuo en Re mayor

Maurice André, trompeta

Ad Mater, oboe

Jaap Schröder y Jacques Holtman, violines

Anner Bylsma, chelo

Gustav Leonhardt, clave / Frans Brüggen

Alexander Scriabin

Sonata para piano Nº5, op.53

Vladimir Horowitz, piano

Ludwig van Beethoven

Diez variaciones para trío sobre “Ich bin der Schneider Kakadu” de Wenzel Müller, op.21ª

Pinchas Zuckerman, violín

Jacqueline Du Pré, chelo

Daniel Barenboim, piano

Piotr Ilich Chaikovsky

Sinfonía Nº2 en do menor, op.17, “Pequeña Rusia”

Orquesta Sinfónica de Chicago / Claudio Abbado

Monsieur de Sainte-Colombe

El hijo. Preludio en mi menor para viola de gamba

Jordi Savall, viola da gamba

Franz Schubert

Sonata para piano en La mayor, D.959

Maurizio Pollini, piano

Carl Ditters von Dittersdorf

Concierto para oboe y orquesta en Sol mayor

Heinz Holliger, oboe

Camerata Bern / Thomas Füri

07.00

Y la mañana va

Johann Strauss hijo

Obertura de la opereta Cagliostro en Viena

Orquesta Johann Strauss de Viena / Joseph Francek

Antonio Vivaldi

Sonata para dos violines y bajo continuo Nº10 en Si bemol mayor, Ryom 78

Salvatore Accardo y Franco Gulli, violines

Rohan de Saram, chelo

Bruno Canino, clave

Robert Schumann

Sonata para piano en Do mayor, op.118, Nº3, “De juventud”

Jörg Demus, piano

Vasili Kalinnikov

Las ninfas, boceto sinfónico

Orquesta Sinfónica de la Unión Soviética / Evgeny Svetlanov

Edward Elgar

Música armoniosa para quinteto de vientos Nº4, “La granja”

Ensamble Athena

08.00

Manuel de Falla

Cuatro piezas españolas

Alicia de Larrocha, piano

Heitor Villa Lobos

Fantasía para chelo y orquesta

Janos Starker, chelo

Orquesta Sinfónica de Paraíba / Eleazar de Carvalho

François Couperin

Concierto Real Nº3

Ensamble Música Ad Rhenum / Jed Wenz

09.00

Johannes Brahms

Obertura para un Festival Académico, op.80

Orquesta Royal Philharmonic / Enrique Bátiz

Roland de Lassus

Hodie completi sunt

The Tallis Scholars / Peter Phillips

Johan Halvorsen

Aire noruego, para violín y orquesta, op.7

Dong-Suk Kang, violín

Orquesta Sinfónica de la Radio de Bratislava / Adrian Leaper

Giuseppe Verdi

Te Deum de las Cuatro piezas sacras para coro y orquesta

Coro y Orquesta Sinfónica de Atlanta / Robert Shaw

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano Nº5 en Sol mayor, K.283

Deszó Ránki, piano

10.00

El artista de la semana

Cuarteto Vermeer

Joseph Haydn

Introducción, “Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen”, “Padre, en tus manos encomiendo tu espíritu”, y El terremoto, fragmentos de “Las siete últimas palabras de Cristo en la cruz”

Cuarteto Vermeer

—————-

Francis Poulenc

Sonata para flauta y piano

Emmanuel Pahud, flauta

Eric Le Sage, piano

Hugo Alfvén

Suite del ballet El Rey de la montaña

Orquesta Nacional Real de Escocia / Niklas Willén

11.00

La gran aldea (Alemania)

Felix Draeseke

Concierto para piano y orquesta en Mi bemol mayor, op. 36

Claudius Tanski, piano

Orquesta Sinfónica de Wuppertal / George Hanson

Joseph Martin Kraus

Sinfonía en do menor, “Fúnebre”.

Concert Köln

12.00

Clásicos a la carta

Astor Piazzolla

“Milonga del ángel”, “Muerte del ángel” y “Resurrección del ángel”

Horacio Lavandera, piano

Claude Debussy

Preludio a la siesta de un fauno, L.86

Orquesta Cleveland / Vladimir Ashkenazy

Antonio Vivaldi

El otoño, concierto para violín y orquesta en Fa mayor, op.8, Nº3

Joshua Bell, violín

Academy of St. Martin in the Fields

Georges Bizet

“Habanera”; “Seguidilla”; “Canción del torero” de la ópera Carmen

Agnes Baltsa, mezzosoprano

José Carreras, tenor

José van Dam, barítono

Coro de la Ópera de París

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

13.00

La música de Fauno

Tiempos viejos

Modest Mussorgsky

Cuadros de una exposición

William Kapell, piano

Registro realizado en 1953

—————-

Carl Maria von Weber

Concierto para clarinete y orquesta Nº1 en do menor, op.26

Kart Leister, clarinete

Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart / Rafael Frühbeck de Burgos

14.00

El compositor de la semana

Mili Balakirev

Sonata para piano en Si bemol mayor

Danny Driver, piano

————-

Jean-Marie Leclair (1697-1764)

Trío para dos violines y bajo continuo, op.14

Collegium Musicum 90 / Simon Standage

William Boyce (1711-1779)

Sinfonía Nº5 en Re mayor

The English Concert / Trevor Pinnock

15:00

Música documental (Los siglos XX y XXI)

Carl Ruggles (1876-1971)

Sun-treader

Orquesta de Cleveland / Christoph von Dohnányi

Grazyna Bacewicz

Sonata para piano Nº2

Anita Krochmalska, piano

George Benjamin (1960)

Tres invenciones

Orquesta de Cámara Gustav Mahler / François Xaver Roth

Grabado en vivo el 14 de junio de 2015 en la Sala de Conciertos de Snape Maltings, Suffolk, Inglaterra

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

Buenos Vecinos (Mauro Apicella)

20.00

Ciclos (Obras concertantes con coro)

Ludwig van Beethoven

Fantasía para piano, coro y orquesta en do menor, op.80, “Fantasía coral”

Hélène Grimaud, piano

Coro de la Radio de Suecia

Orquesta Sinfónica de la Radio Sueca / Esa-Peka Salonen

Ralph Vaughan Williams

Flos campi para viola, coro y orquesta

Frédéric Riddle, viola

Coro de la Bournemouth Sinfonietta

Bournemouth Sinfonietta / Norman del Mar

—————-

Frédéric Chopin

Scherzo Nº4 en Mi mayor, op.54

Maurizio Pollini, piano

21.00

Música Nocturna

Sergei Prokofiev

El bufón

Orquesta Sinfónica del Ministerio de Cultura de la Unión Soviética / Gennadi Rozhdestvensky

Johann Baptist Cramer (1771 – 1858)

Sonata para piano en Fa mayor, op.27, Nº1

Ian Hobson, piano

Pietro Nardini

Concierto para violín y orquesta en Sol mayor

Giugliano Carmignola, violín

Orquesta Barroca de Venecia / Andrea Marcon

Edward Elgar

Cinco promenades para quinteto de vientos

Ensamble Athenas

23:00

Industria Nacional

Mijail Glinka

Trío Patético en re menor

Trío Clásico de Buenos Aires

Grabado en vivo en el Auditorio de Radio Nacional el 28 de noviembre del año 2008

Emilio Dublanc

Pájaro carpintero. Diez villancicos para tres voces iguales op 47, sobre poesías de María Isabel Plorutti

Miembros del Coro de Cámara del Instituto Superior de Música de la Universidad Nacional del Litoral / Cristian Gómez

Carmelo Saitta

Juan sube y baja

Elizabeth Magazian, flauta

Luis Slabý, clarinete

Carlos Triolo, vibráfono

Marcos Cabezas, marimba

Carlos Moscardini

Doña Carmen, vals criollo

Víctor Villadangos, guitarra

Gioachino Rossini

Obertura de la ópera La gazza ladra

Orquesta Sinfónica Provincial de Bahía Blanca / José María Úlla