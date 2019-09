Programación Viernes 27 de Septiembre

00.00

Trasnoche Jazz

Phil Woods Little Big Band

Rain go away

Miles ahead (de Miles Davis)

Eliane Elias

Selección de standards:

Embraceable you, But not for me, Who knows y If you could see me now

Harry Connick Jr.

You didn’t know me when

Blue light, red light

Hugo Alfven

Leyenda de los archipiélagos, op.20

Orquesta Sinfónica de la Radio de Suecia / Stig Westerberg

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

William Byrd

Suite de danzas inglesas. Arreglo para ensamble de metales

Ensamble de Metales de la Filarmónica de Estocolmo

Ernest Bloch

Invierno y Primavera, dos poemas sinfónicos

Orquesta Sinfónica de la Cappella de San Petersburgo / Alexander Chernushenko

Frederic Chopin

Tres valses para piano, op.34

Cyprien Katsaris, piano

Ludwig van Beethoven

Cuarteto para cuerdas Nº11 en fa menor, op.95

Cuarteto Alban Berg

08.00



Pietro Antonio Locatelli

Concierto para violín, cuerdas y continuo, en Re mayor, op.3, Nº1

Susanne Lautenbacher, violín

Orquesta de Cámara de Mainz / Günther Kehr

Joaquín Turina

Libro I de las Danzas gitanas, op.55

Mirian Conti, piano

Leos Janacek

Taras Bulba, rapsodia para orquesta

Orquesta Filarmónica de Viena / Charles Mackerras

09.00

Compartimos el concierto que ofreció el viernes pasado en el auditorio de Radio Nacional, el ensamble A-Corde, que integran Dolores Costoyas en tiorba, Miguel de Olaso en archilaúd y Federico Ciancio en arpa barroca, en el sexto concierto de una nueva temporada del ciclo Los Conciertos de la 96.7

10.30

Carl Ditters von Dittersdorf

Sinfonía Nº3 en Sol mayor, “La transformación de Actaeon en ciervo””, inspirada en la Metamorfosis de Ovidio

Ensamble Cantilena / Adrian Shepherd

11.00

La gran aldea (Rusia)

Alexander Glazunov

Sinfonía Nº7 en Fa mayor, op.77, “Pastoral”

Orquesta Sinfónica de Moscú / Alexander Anissimov

Alexander Scriabin

Sonata para piano Nº3 en fa sostenido menor, op.23

Bernd Glemser, piano

12.00

Clásicos a la carta

Floro Ugarte

Sonata para violín y piano, op.28

Pablo Saraví, violín

Alicia Belleville, piano

Johann Sebastian Bach

Selección La pasión según San Mateo

Margaret Marshall, soprano

Carolyn Watkinson, contralto

Orquesta de Cámara de Lausanne / Michel Corboz

Abel Fleury

La Cimarrona, Mudanzas, Estilo pampeano y Pájaros en el monte

Sergio Moldavsky, guitarra

13.00

La música del fauno

George Antheil (1900-1959)

Concierto para piano y orquesta Nº1

Frank Dupree, piano

Orquesta del Estado de Rheinland-Pfalz / Karl-Heinz Steffens

Sergei Taneyev

Trío para cuerdas en si menor

Belcanto Strings

Johann Christian Bach

Sinfonía en Re mayor, op.18, Nº6

The Hanover Band / Anthony Halstead

14.00

Johannes Brahms

Siete fantasías, op.116

Evgeny Kissin, piano

Giuseppe Tartini

Concierto para chelo y orquesta en Re mayor

Roel Dieltiens, chelo

Ensamble 415 / Chiara Banchini

Francisco Tárrega

Tres mazurcas

Eduardo Fernández, guitarra

15:00

Música documental (Los siglos XX y XXI)

Alexander Mosolov

La fundición de acero, op.19 (1927)

Orquesta Sinfónica de la Unión Soviética / Yevgeni Svetlanov

Gerald Finzi

Let us garlands bring (Traigamos girnaldas), op.18, sobre poemas de William Shakespeare

Bryn Terfel, barítono

Malcolm Martineau, piano

Joanna Bruzdowicz

Concierto para violín y orquesta (1975)

Krszystof Jakowicz, violín

Orquesta Filarmónica “Arthru Rubinstein” de Lodz / Andrej Markowski

Michalis Lapidakis (1960)

Howl

Gerald Preinfalk, saxo barítono

Yaron Deutsch, guitarra eléctrica

Krassimir Sterev, acordeón

Grabado en vivo en Montpellier el 12 de enero de 2017

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Buenos Vecinos (Mauro Apicella)

19.50

La Orquesta Sinfónica Nacional en directo desde el CCK

Con la dirección de Ignacio García Vidal, la Sinfónica Nacional interpretará la obertura “La zapatera prodigiosa”, de Juan José Castro, y “Obertura sobre el tema de una marcha española”, de Balakirev. Además, junto a la cantaora Rocío Bazán, la Sinfónica presentará “Canciones populares españolas”, de Federico García Lorca, y “El Amor Brujo”, de Manuel de Falla.

21.30

Música Nocturna

Béla Bartók

Concierto para violín y orquesta Nº2

Gil Shaham, violín

Orquesta Sinfónica de Chicago / Pierre Boulez

Dietrich Buxtehude

Jubilate Domino

Andreas Scholl, contratenor

Concerto di Viole

Consort de Basilea

Darius Milhaud

Sonatina para clarinete y piano

Eduard Brunner, clarinete

Oleg Maisenberg, piano

Edward Elgar

Allegro de concierto

Peter Pettinger, piano

Johann Nepomuk Hummel

Trío para flauta, chelo y piano en La mayor, op.78

Lise Daoust, flauta

Elisabeth Dolin, chelo

Carmen Picard, piano

23.00

Industria Nacional

Alberto Ginastera

Impresiones de la puna, para flauta y cuarteto de cuerdas

Anna Noakes, flauta

Lyric String Quartet

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para piano y orquesta N°23 en La mayor, K.488

Ingrid Fliter, piano

Orquesta Sinfónica de la BBC / Josep Pons

Tomás Bordalejo (1983)

Fétiches

Noëmi Schindler, violín

Gerardo Matos Rodríguez

La cumparsita (arreglo de Enrique Crespo en adaptación de Fernando Chipero)

Ensamble Bayres Horns