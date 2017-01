Programación Viernes 27 de Enero

00.00

La trasnoche de la 96.7

Trasnoche Jazz

——————–

Zoltán Kodály

Cuarteto Nº2, op.10

Cuarteto Kodály

01.00

Tiempos Modernos

Felix Mendelssohn

Sinfonía Nº2 en Si bemol mayor, op.52 “Himno de Alabanza”

Maria Bengtsson y Hanna-Elisabeth Müller, soprano

Alex Potter, cotratenor

Pavol Breslik, tenor

Coro de la Radio de Baviera

Orquesta Elbphilarmonie / Thomas Hengelbrock

Flamante auditorio de la Elbphilarmonie,

Hamburgo Alemania 15 de enero de 2017

02.00

Arcangelo Corelli

Sonata en trío para dos violines y bajo continuo en Fa mayor, op.2, Nº7

Cuarteto Purcell

Ludwig van Beethoven

Cuarteto Nº16 en Fa mayor, op.135

Cuarteto Emerson

Ernö Dohnányi

Variaciones sobre una canción infantil para piano y orquesta, op.25

András Schiff, piano

Orquesta Sinfónica de Chicago / Georg Solti

Johann Sebastian Bach

Sonata para flauta en la menor, BWV 1013

Peter-Lukas Graf, flauta

Arnold Bax

Trío en Si bemol

Trío Borodin

Frédéric Chopin

Nocturno para piano Nº6 en sol menor, op.15, Nº3

Maria João Pires, piano

Max Reger

Variaciones y fuga sobre un tema de Johann Adam Hiller, op.100

Orquesta Real del Concertgebouw de Amsterdam/ Neeme Järvi

Antonio Salieri

Concierto para violín, oboe y chelo y orquesta en Re mayor

Heinz Holliger, oboe

Thomas Füri, violín

Thomas Demenga, chelo

Camerata Bern / Thomas Füri

Francesco Corbetta

Suite para guitarra en sol menor, de La guitarre royalle

Jakob Lindberg, guitarra

Franz Schubert

Quinteto con piano en La mayor, D. 667, “La Trucha”

András Schiff, piano

miembros del Cuarteto Hagen

Alois Posch, contrabajo

Claude Debussy

Imágenes, L.110 (Libro Nº1)

Philippe Entremont, piano

George Frideric Handel

Sonata a 5 en Si bemol Mayor, HWV 288

Simon Standage, violín

The English Concert / Trevor Pinnock

Johannes Brahms

Geistliches Wiegenlied, op.91, Nº2

Jessye Norman, soprano

Daniel Barenboim, piano

Wolfram Christ, viola

Joseph Haydn

Sinfonía Nº103 en Mi bemol mayor, Hob.I:103, “Drum roll”

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Antonio Vivaldi

Concierto para viola d´amore y orquesta en La mayor, R.396

Laszlo Barsony, viola d’amore

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

07.00

Y la mañana va

Leo Delibes

Preludio y scherzo del acto I del ballet “Sylvia”, op.57

Orquesta Sinfónica Razumovsky / Andrew Mogrelia

Sergei Prokofiev

Juvenilia

Boris Berman, piano

Edvard Grieg

Suite lírica. Orquestación de cuatro piezas líricas, op.54

Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi

George Frideric Handel

Sonata en La mayor para trompeta y órgano

Kamil Rosko, trompeta

Vladimir Russo, órgano

08.00

Zdenek Fibich

“Una noche en Karlstein”, obertura para una comedia, op.26

Orquesta Sinfónica de la Radio de Praga / Frantisek Vajnar

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano a cuatro manos en Do mayor, K.521

Martha Argerich y Alexandre Rabinovitch, piano a cuatro manos

Gioacchino Rossini

Sonata para cuerdas Nº2 en La mayor

Ensamble Rossini de Budapest / András Kiss

09.00

Henry Vieuxtemps

Concierto para violín y orquesta Nº2 en fa sostenido menor, op.19

Misha Keylin, violín

Orquesta Filarmónica Janácek / Dennis Burkh

Ottorino Respighi

“Danza de Belkis al alba” y “Danza orgiástica”, de la suite del ballet “Belkis, Reina de Sheba”

Orquesta Philharmonia / Geoffrey Simon

Bela Bartok

Quince canciones folklóricas húngaras

Balazs Szokolay, piano

10.00

El artista de la semana

Anne Sofie Von Otter

Benny Anderson

Like an angel passing through my room

Elvis Costello

The house is empty now

Lennon/McCartney

For no one

Anne Sofie von Otter, mezzosoprano

Ensamble con arreglos y dirección de Elvis Costello

—————-

Sergei Rachmaninov

Capricho bohemio, op.12

Orquesta Philarmonia / Neeme Järvi

George Frederick Pinto

Sonata para piano en do menor

Ian Hobson, piano

11.00

La gran aldea (Holanda)

Julius Röntgen

Concierto para chelo y orquesta Nº3

Gregor Horsch, chelo

Orquesta Sinfónica de Holanda / David Porcelijn

Willem de Fesch

Sonata para violín y bajo continuo en Si bemol mayor, op.4, Nº6

Gordan Nikolitch, violín

Jean-Marie Trotereau, chelo

Béatrice Berstel, clave

Johann Wilhelm Wilms

Sinfonía en Mi bemol mayor, op.14

Orquesta de la Radio de Holanda / Anthony Hasltead

Quirinus van Blankenburg

Fuga obligada para clave

Jacques Ogg, clave

12.00

Clásicos a la carta

Sergei Rachmaninov

Concierto para piano y orquesta Nº 2, en do menor, op. 18

Leif Ove Andsnes, piano

Orquesta Filarmónica de Berlín / Antonio Pappano

George Enescu

Rapsodia rumana para orquesta Nº1 en La mayor, op.11, Nº1

Orquesta Filarmónica de Eslovaquia / Kenneth Jean

Georg Friedrich Handel

“Scherza infida!”, de la ópera Ariodante

Lorraine Hunt, mezzosoprano

Orquesta Barroca de Friburgo / Nicholas McGegan

13.00

La música de Fauno

Tiempos viejos

Jules Massenet

“Il est doux, il est bon” de la ópera Hérodiade

Piotr Ilich Chaikovsky

“Adieu, forêts” de La doncella de Orleans

Maria Jeritza, soprano

Registro de 1926

Michael Tippett

Sinfonía N°2

Orquesta Sinfónica de Bournemouth / Richard Hickox

Joseph Martin Kraus (1756-1792)

Rondó en Fa mayor

Ronald Brautigam, piano

14.00

El compositor de la semana

Ferruccio Busoni

Final del segundo prólogo de la ópera Doctor Fausto

Dietrich Henschel, barítono (Fausto)

Kim Begley, tenor (Mefistófeles)

Coro y Orquesta de la Ópera Nacional de Lyon / Kent Nagano

————-

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para violín y orquesta N°3 en Sol mayor, K.216

Isabelle Faust, violín

Il Giardino Armonico / Giovanni Antonini

Johann Friedrich Fasch (1688-1758)

Cuarteto para dos oboes, fagot y bajo continuo en re menor

Camerata Köln

15:00

Música documental (los siglos XX y XXI)

Constant Lambert (compositor inglés, 1905-1951)

Río Grande (1927)

Peter Donohoe, piano

Coro y Orquesta Sinfónica de la BBC de Londres / James Loughran

Grabado en vivo en los Festivales Proms

Cristóbal Halffter (1930)

Tres piezas para cuarteto (1955)

Cuarteto Arditti

Tristan Keuris (1946-1996)

Movimientos para orquesta (1981)

Orquesta Real del Concertgebouw de Amsterdam / Bernard Haitink

Grabado en vivo el 16 de diciembre de 1996

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

Té para dos (Donna Caroll y Oscar López Ruiz)

20.00

Ciclos (Ravel, obra orquestal)

Maurice Ravel

Minué antiguo (versión orquestal)

Orquesta Sinfónica de Montreal / Charles Dutoit

Maurice Ravel

Mi madre la oca, música de ballet

Orquesta Sinfónica de Londres / Pierre Monteux

Maurice Ravel

Bolero (1928)

Orquesta Boston Pops / Arhtur Fiedler

21.00

Música Nocturna

Béla Bartók

Concierto para orquesta

Orquesta Sinfónica de Chicago / Pierre Boulez

Jules Massenet

Poema de octubre, ciclo de canciones sobre poemas de Paul Collin

Bernard Kruysen, barítono

Noel Lee, piano

Arcangelo Corelli

Sonata en trío para dos violines y bajo continuo en Fa sostenido mayor, op.2, Nº9

Miembros de The English Concert

Dmitri Kabalevsky

Sonata para piano Nº3, op.46

Murray McLachlan, piano

Franz Danzi

Concierto para fagot y orquesta en Fa mayor

László Hara, fagot

Orquesta de Cámara de la Academia Franz Liszt / Ervin Lukács

Gerald Finzi

Cinco bagatelas para clarinete y piano, op.23

Thea King, clarinete

Clifford Benson, piano

Luis de Milán (compositor y vihuelista español del siglo 16)

Fantasía Nº18

Christopher Wilson, vihuela

23:00

Industria Nacional

Marcelo Rodríguez (1975)

Aquam pedibus meis (2000)

Edgardo Vizioli, contrabajo

Wolfang Amadeus Mozart

Réquiem en re menor, K.626

Solistas vocales no identificados

Coro Ars Musicalis

Orquesta Sinfónica Nacional / Jesús Gabriel Segade

Grabado en vivo en la Catedral de Buenos Aires