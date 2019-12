Programación Viernes 27 de Diciembre

00.00

Trasnoche Jazz

Junior Mance

Love for sale

Big chief

Swish

Monika Roscher Big Band

When I fall in love

Juan Pablo Rivera

Give me the simple life

Time after time

The lady is a tramp

Joseph Haydn

Andante con variaciones en fa menor, Hob.7, Nº6

Alfred Brendel, piano

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Mili Balakirev

Obertura sobre una marcha española, op.6

Orquesta Sinfónica de Singapur / Chooy Hoey

Benjamin Godard

Suite de tres piezas para flauta y orquesta, op.116

Susan Milan, flauta

City of London Sinfonia / Richard Hickox

Joachim Raff

Suite para piano Nº3 en mi menor, op.72

Alexander Zolotarev, piano

Luigi Boccherini

Sinfonía Nº11 en Do mayor, op.21, Nº3, Gerard 495

Orquesta de Deutsche Kammerakademmie Neuss / Johannes Goritzki

08.00



Carlos Guastavino

Sonata para piano

Luis Ascot, piano

Niccolò Jommelli (compositor italiano, 1714-1774)

“Fra speme e timore”, recitativo y aria de la ópera “Pelope

Rossina Sonnenschimdt, soprano

Ensamble Sephira de Stuttgart

Eugen D’Albert

Concierto para chelo y orquesta en Do mayor, op.20

Cristoph Henkel, chelo

Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín / Jiri Stárek

09.00



Arthur Bliss

Cuarteto con piano

Laurence Jackson, violín

Martin Outram, viola

Michal Kaznowski, chelo

Peter Donohoe, piano

Heinrich Wilhelm Ernst

Concertino para violín y orquesta en Re mayor, op.12

Ilya Grubert, violín

Orquesta Filarmónica de Rusia / Dmitry Yablonsky

Joseph Haydn

Cuarteto Nº20 en Re mayor, op.17, Nº6, Hoboken 3, Nº 30

Cuarteto Tátrai

10.00

Donato Lovreglio (flautista y compositor italiano, 1841-1907)

Fantasía de concierto para clarinete y piano, sobre temas de “La Traviata”

Emma Johnson, clarinete

Gordon Back, piano

Max Reger

“La despedida”, de las 10 canciones para coro masculino, op.83

Coro “Gli Scapoli / Reza Agamir

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para piano y orquesta Nº22 en Mi bemol mayor, K.482

Maria Tipo, piano

Ensamble Orquestal de París / Armin Jordan

11.00

La gran aldea (República Checa)

Anton Reicha

Harmonique imitée para cuatro flautas, op.18

Cuarteto Kuhlau

Bohuslav Martinú

Concierto para dos pianos y orquesta, H.292

Dúo Genova & Dimitrov, pianos

Orquesta Filarmónica de la Radio del Norte de Alemania / Eiji Oue

Heinrich Ignaz Franz von Biber

Sonata Nº10 para trompeta, cuerdas y continuo

The Rare Fruits Council

Francesco Antonio Rosetti

Sonata para arpa en Sol mayor, op.2, Nº2

Susann McDonald, arpa

12.00

Clásicos a la carta

Johann Sebastian Bach

Selección de La Pasión según San Juan, BWV 245

Julia Hamari, contralto

Jozsef Reti, tenor

Bruce Abel, bajo

Coro de Cámara Budapest

Orquesta de Cámara Franz Liszt / György Lehel

Franz Liszt

Rapsodia húngara para dos pianos Nº1 en fa menor

Monika Egri, piano

Attila Pertis, piano

Camille Saint-Saëns

Introducción y rondó caprichoso, op.28

Maxim Vengerov, violín

Orquesta Filarmónica de Israel / Zubin Mehta

13.00

La música del fauno

Ernö Dohnányi

Concierto para piano y orquesta Nº2 en si menor, op.42

Martin Roscoe, piano

Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Fedor Glushchenko

Antonio Vivaldi

Nulla in mundo pax sincera, motete, R.630

Simone Kermes, soprano

Orquesta Barroca de Venecia / Andrea Marcon

Charles Ives

Sonata para violín y piano Nº4

Hilary Hahn, violín

Valentina Lisitsa, piano

14.00

Johann Christian Bach

Sinfonía para doble orquesta en Mi bemol mayor, 18, Nº1

The Hanover Band / Anthony Halstead

Nicolai Miaskovsky

Sonata para piano Nº6 en La bemol mayor, op.64, Nº2

Murray McLachlan, piano

Harald Saeverud (compositor noruego, 1897-1992)

Concierto para fagot y orquesta, op.44

Robert Ronnes, fagot

Orquesta Sinfónica de Stavanger / Gerard Oskamp

15.00

Música documental (Los siglos XX y XXI)

Manuel de Falla

Pour le Tombeau de Claude Debussy (1920)

Ernesto Bitetti, guitarra

Percy Grainger

Música libre Nº1, para cuatro theremins (1936)

Lydia Kavina, theremin

Manuel Ponce

Ferial (1940)

Orquesta Filarmónica Real / Enrique Bátiz

Mauricio Kagel (1931-2008)

Am Tasten (En el teclado). Estudio para piano

Bruno Canino, piano

Anna Thorvaldottir

Metacosmos (2017)

Orquesta Filarmónica de Berlín / Alan Gilbert

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Buenos Vecinos (Mauro Apicella)

20.00

Ciclos (Liszt y Mefistófeles)

Franz Liszt

Vals Mefisto Nº1, para piano

Murray Perahia, piano

Franz Liszt

“Mefistófeles”, de la Sinfonía Fausto (1857)

Gösta Winbergh, tenor

Voces masculinas del Coro Westminster

Orquesta de Filadelfia / Riccardo Muti

Francis Poulenc

Sonata para oboe y piano

Ingo Goritzki, oboe

Ricardo Requejo, piano

21.00

Música Nocturna

Johann Sebastian Bach

El arte de la fuga, BWV1080

The Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Manuel Ponce

Chapultepec, tres bocetos sinfónicos para orquesta

Orquesta Sinfónica del Estado de México / Enrique Bátiz

Gabriel Fauré

Cinco melodías de Venecia, op.58

Elly Ameling, soprano

Dalton Baldwin, piano

23.00

Industria Nacional

Antonio Vivaldi

Concierto para dos violines y orquesta en do menor, RV 510

Yehudi Menuhin y Alberto Lysy, violines

Edaurdo Vasallo, continuo de chelo

Camerata Lysy Gstaad / Alberto Lysy

Ángel Victorino Colabella (1911-1985)

Tres piezas para arpa

Marcela Méndez, arpa

Jorge Rotter (1942)

Intermezzo

Orquesta de Siegerland / Jorge Rotter

Juan Manuel Abras (1975)

Pesame contritionis, para recitante, coro percusión, contrabajo y materiales electrónicos

Wojciech Lenowicz, recitante

Coro de Cámara Música Contemporánea

Wiktoria Chrobak, percusión

Piotr Grodecki, contrabajo

Grzegorz Brajner, director

Richard Wagner

Obertura de la ópera Tannhäuser

Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario / David del Pino Klinge

Grabado en vivo en el CCK el 15 de septiembre de 2017