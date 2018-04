Programación Viernes 27 de Abril

00.00

Trasnoche Jazz

Stan Kenton

Turtle talk

Waltz of the prophets

Jacob Young

Blue

Sachal Vasandani

The very thought of you

Love is a losing game

Gabriel Fauré

Trío en re menor, op.120

Trío Beaux Arts

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Carl Nielsen

Marcha de la música incidental de “La Madre”, op.41

Orquesta Sinfónica del Sur de Jutlandia / John Frandsen

Johann Sebastian Bach

Concierto para dos violines y orquesta en re menor, BWV 1043

Yehudi Menuhin y Christian Ferrás, violínes

Orquesta del Festival de Bath / Yehudi Menuhin

Edvard Grieg

Suite de los tiempos de Holberg, op.40. Versión para piano-

Jan Henrik Kaiser, piano

Arcangelo Corelli

Concerto Grosso en Si bemol mayor, op.6, Nº5

Orquesta de Cámara Franz Liszt / Janos Rolla

08.00



Joseph Lanner

Flores de primavera, op.118. Arreglo para cuarteto de cuerdas

Cuarteto Biedermeier

Wilhelm Stenhammar

Solsticio de invierno, para coro y orquesta, op.24

Coro y Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi

Leopold Godowsky

Misceláneas para piano a cuatro manos, Nº2

Joseph Banowetz y Alton Chan, piano

Camille Saint-Saëns

Fantasía para violín y arpa, op.124

Kenneth Sillito, violín

Skaila Kanga, arpa



09.00

Jean Sibelius

Sinfonía Nº5 en Mi bemol mayor, op.82

Orquesta Filarmónica de Berlin / Herbert Von Karajan

Antonio Salieri

Obertura de la ópera “La locandiera”

Orquesta London Mozart Players / Matthias Bamert

Antonin Dvorák

Piezas románticas para violín y piano, op.75

Itzhak Perlman, violín

Samuel Sanders, piano

10.00

Richard Strauss

Suite “El Caballero de la Rosa”, op.59

Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Birmingham / Andris Nelsons

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para violín y piano Nº8 en Do mayor, K.296

Arthur Grumiaux, violín

Walter Klein, piano

Henry Purcell

Suite en Sol mayor

Orquesta de Cámara Franz Liszt / Janos Rolla

11.00

La gran aldea (Inglaterra)

Donald Francis Tovey

Concierto para piano y orquesta en La mayor, op.15

Steven, Osborne, piano

Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Martyn Brabbins

Ralph Vaughan Williams

Obertura de Las avispas

Orquesta Sinfónica de Bournemouth / Kees Bakels

Thomas Augustine Arne

“Rise, glory, rise” de la ópera Rosamond

Emma Kirkby, soprano

Academia de Música Antigua / Christopher Hogwood

Albert William Ketelbey

¡Pobre pajarito!

Rosemary Tuck, piano

12.00

Clásicos a la carta

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº29 en Si bemol mayor, op.106, “Hammerklavier”

Nelson Goerner, piano

Alessandro Marcello

Concierto para oboe y orquesta en re menor

Camerata Köln

13.00

La música del fauno

Béla Bartók

Rapsodia para violín y orquesta Nº2

Gil Shaham, violín

Orquesta Sinfónica de Chicago / Pierre Boulez

Francesco Maria Veracini

Obertura Nº4 en Fa mayor

Accademia I Filarmonici / Alberto Martini

Clara Wieck

Trío con piano en sol menor, op.17

Trío Clara Wieck

14.00

Christoph Willibald Gluck

Semiramis, ballet-pantomima

Orquesta Barroca Tafelmusik / Bruno Weill

Nikolai Miaskovsky

Sonata para piano Nº6 en La bemol mayor, op.64, Nº2

Murray McLachlan, piano

Vincent d’Indy

Fantasía sobre melodías populares francesas para oboe y orquesta

Lajos Lencsés, oboe

Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín / Hans Zimmer

15:00

Música documental (Los siglos XX y XXI)

Nikos Skalkottas (1904-1949)

Octeto, para cuerdas y maderas

Ensamble Melos de Londres

György Ligeti

Continuum, para clave (1968)

Céline Frisch, clave

Giya Kancheli (1935)

Sinfonía Nº6

Orquesta Sinfónica de Tbilisi / Jansung Kakhidze

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

Buenos Vecinos (Mauro Apicella)

20.00

Ciclos (América precolombina)

Ricardo Castillo (1891-1966)

Xibalbá, poema sinfónico

Orquesta Siinfónica de Moscú / Antoni de Almeida

Pascual De Rogatis

Danzas de la ópera Huemac

Orquesta Juvenil Libertador San Martín / Pablo Boggiano

Enrique Mario Casella

“Danza de los guerreros y las ñustas”, de la ópera Chasca

Orquesta Filarmónica Latinoamericana / Lucio Bruno Videla

Silvestre Revueltas

Cuauhnáhuac

Orquesta Filarmónica Real / Enrique Bátiz

Sergei Rachmaninov

Trío elegíaco N°1 en sol menor

Trío Beaux Arts

21.00

Música Nocturna

Joseph Haydn

Las estaciones

Marlis Petersen, soprano

Werner Güra, tenor

Dietrich Henschel, barítono

Coro de Cámara RIAS

Orquesta Barroca de Friburgo / René Jacobs

23:00

Industria Nacional

Gustav Mahler

Segundo movimiento de la Sinfonía N°8, “De los Mil” (Escena final del Fausto de Goethe)

Soledad de la Rosa, Paula Almerares y Daniela Tabernig, sopranos

Adriana Mastrangelo y Elisabeth Canis, contraltos

Carlos Bengolea, tenor

Luciano Garay, barítono

Hernán Iturralde, bajo

Coro Polifónico Nacional

Coro de Niños, Coro y Orquesta Estable del Teatro Argentino de La Plata / Alejo Pérez

Grabado en vivo en el Teatro Argentino de La Plata el 5 de septiembre de 2010