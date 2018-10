Programación Viernes 26 de Octubre

00.00

Trasnoche Jazz

Spike Robinson

This heart of mine

There will never be another you

Sergio Mendes

Ela é carioca

Amor em paz

Desafinado

Anthony Strong

Too darn hot

Change my ways

Witchcraft

Franz Krommer

Cuarteto con flauta en Fa mayor, op.17

Peter-Lukas Graf, flauta

Trío Carmina

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Muzio Clementi

Obertura Nº2 en Re mayor, WoO 36

Orquesta Philarmonia / Francesco D’ Avalos

Vitezslav Novák (compositor checo, 1870-1949)

Recuerdos para piano, op.6

Antonín Kubalek, piano

Frederic Curzon (compositor inglés, 1899-1973)

Robin Hood, suite para orquesta

Orquesta Sinfónica de la Radio de la República Checa / Adrian Leaper

Franz Liszt

Fantasía húngara, para piano y orquesta

Jean-Ives Thibaudet, piano

Orquesta Sinfónica de Montreal / Charles Dutoit

08.00



Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para violín y piano Nº24 en Fa mayor, K.376

Itzhak Perlman, violín

Daniel Barenboim, piano

Bohuslav Martinú

Sinfonía Nº3

Orquesta Nacional de Escocia / Bryden Thomson

Carl Heinrich Graun (compositor alemán, 1704-1759)

“Mio bel nume”, de la ópera Orfeo

Philippe Jaroussky, contratenor

Ensamble “Le Concert d’ Astrée” / Emmanuelle Haim

09.00



Te invitamos a escuchar el concierto que ofrecieron el viernes pasado en nuestro auditorio, la pianista Agustina Herrera junto al Cuarteto de Amigos de la violinista Haydée Seibert Francia, interpretando obras de Constantino Gaito y Antonin Dvorák, en el octavo concierto de la Temporada 2018 del ciclo Los Conciertos de la 96.7



10.15



Robert Volkmann

Concierto para chelo y orquesta en la menor, op.33

Jörg Baumann, chelo

Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín / Miltiades Caridis

Nicolai Miaskovsky

Sonata para piano Nº6 en La bemol mayor, op.64, Nº2

Murray McLachlan, piano

11.00

La gran aldea (Francia)

Michel-Richard Delalande

Suite Nº5 de las Sinfonías para las cenas del rey

Ensamble La Simphonie du Marais / Hugo Reyne

Napoleón Coste

La caza de la Sílfides, op.29

Carlos Groisman, guitarra

Henri Dutilleux

Dos sonetos de Jean Cassou

Gilles Cachemaille, barítono

Henri Dutilleux, piano

12.00

Clásicos a la carta

Antonio Vivaldi

El verano, concierto para violín y orquesta en sol menor, op.8, Nº2

Janine Jansen, violín solista

Candida Thompson y Henk Rubingh, violines

Julian Rachlin, viola

Maarten Jansen, chelo

Stacy Watton, contrabajo

Elizabeth Kenny, theorba

Jan Jansen, clave

Bedrich Smetana

El campamento de Wallenstein, op.14

Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Rafael Kubelik

Arnold Schönberg

Noche transfigurada, op.4 (versión original para sexteto de cuerdas)

Cuarteto Talich

Jiri Najnar, viola

Vaclav Bernasek, chelo

13.00

La música del fauno

Béla Bartók

Concierto para dos pianos, percusión y orquesta

Martha Argerich y Nelson Freire, pianos

Jan Labordus y Jan Pustjens, percusión

Orquesta Real del Concertgebouw de Ámsterdam / David Zinman

Gioacchino Rossini

Partir, O Ciel! Desio… Grazie vi rendo, o Dei!, de la ópera Il viaggio a Reims

Olga Peretyatko, soprano

Coro y Orquesta del Teatro Comunale de Bolonia / Alberto Zedda

Elisabeth Jacquet de la Guerre (1665-1729)

Sonata para violín y bajo continuo Nº1 en re menor

Jaap Schroeder, violín

Philippe Foulon, viola da gamba

Ketil Haugsand, clave

14.00

Bernhard Henrik Crusell (1775-1838)

Concierto para clarinete y orquesta Nº3 en Si bemol mayor, op.11

Thea King, clarinete

Orquesta Sinfónica de Londres / Alun Francis

Joaquín Turina

Tres danzas andaluzas para piano, op.8

Jordi Masó, piano

Max Bruch

Trío en do menor, op.5

Trío Göbel de Berlín

15:00

Música documental (Los siglos XX y XXI)

Leonard Bernstein

Tres episodios de danza de la comedia musical On the Town (1946)

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein

Aram Jachaturián

Sonata-Fantasía, para chelo solo (1974)

David Gregorian, chelo

Sebastián Mariné

Sinfonía N°1, op.72 (2013)

Orquesta Sinfónica de la Radio y Televisión Española / Guillermo García Castro

Grabado en vivo en el Teatro Monumental de Madrid, el 12 de abril de 2013

Frédéric Chopin

Tres nuevos estudios

Artur Rubinstein, piano

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

Buenos Vecinos (Mauro Apicella)

20.00

Ciclos (Obra sacra de Couperin)

François Couperin

Cuatro versos de un motete compuesto por orden del rey

Sanrine Piau y Caroline Pelon, sopranos

Les Talents Lyriques / Christophe Rousset

François Couperin

Misa para ejecutar habitualmente en las parroquias

Pierre Bardon, órgano

21.00

Música Nocturna

Alban Berg

Concierto para violín y orquesta

Gidon Kremer, violín

Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Colin Davis

Edvard Grieg

Danzas noruegas para piano a cuatro manos, op.35

Eva Knardahl y Kjell Ingebretsen piano a cuatro manos

François Couperin

Sonata en trío Nº4 en Si bemol mayor

Ensamble Rebel

Louis Spohr

Seis canciones alemanas para voz, clarinete y piano

Helen Donath, soprano

Dieter Klöcker, clarinete

Klaus Donath, piano

Malcolm Arnold

Obertura “Peterloo”, op.97

Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Birmingham / Malcolm Arnold

Frédéric Chopin

Gran dúo concertante para sobre temas de “Roberto el diablo”, de Meyerbeer

Sol Gabetta, chelo

Bertrand Chamayou, piano

Benedetto Marcello

Introducción, aria y presto

Orquesta de Cámara Franz Liszt de Budapest / János Rolla

23:00

Industria Nacional

Gilardo Gilardi

Sinfonía cíclica

Orquesta Filarmónica de Buenos Aires / Juan Carlos Zorzi

Grabación de la transmisión radial del concierto ofrecido en el Teatro Colón el 24 de julio de1978

Natalia Solomonoff (1968)

Ariones. Tres piezas breves para dos trombones

Adrián Bosch y Ricardo Marino, trombones

Grabado en vivo en el ocasión del estreno en el Foyer del Teatro El Círculo de Rosario el 30 de septiembre de 2001

Philippe Gaubert

Tres acuarelas

María Cecilia Muños, flauta

José Araujo, chelo

Fernando Pérez, piano

Grabado en vivo en el Auditorio de Radio Nacional el 26 de julio de 2013

Horacio Salgán

“En una iglesia de Medellín”, primera parte del oratorio Carlos Gardel, con texto de Horacio Ferrer

Leopoldo Federico, bandoneón

Horacio Ferrer, recitante

Ubaldo De Lío, guitarra

Coro Polifónico Nacional

Orquesta Sinfónica Nacional / Simón Blech