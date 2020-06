Programación Viernes 26 de Junio

00.00

Después del Concierto (Martín Wullich)

01.00

Hacedoras de música (Margarita Pollini)

02.00

La Trasnoche de La 96.7



Robert Schumann

Kreisleriana, op.16

Martha Argerich, piano

Jean-Christophe Naudot (ca.1690-1762)

Sonata en trío en Do mayor

Mandel Quartet

Johannes Brahms

Sonata para clarinete y piano Nº2 en Mi bemol mayor, op.120, Nº2

Alan Hacker, clarinete

Richard Burnett, piano

Arthur Honegger

Pastoral de verano

Bournemouth Sinfonietta / Tamás Vásary

Ludwig van Beethoven

Sonata para violín y piano Nº4 en la menor, op.23

Anne-Sophie Mutter, violín

Lambert Orkis, piano

Isaac Albéniz

Mallorca (transcripción Andrés Segovia)

Ernesto Bitetti, guitarra

Edvard Grieg

Cuarteto Nº1 en sol menor, op.27

Cuarteto Guarneri

Dmitri Shostakovich

Sinfonía Nº1 en fa menor, op.10

Orquesta Filarmónica de Londres / Bernard Haitink

Gustav Mahler

Canciones del cuerno mágico de la juventud. “La leyenda del Rin”

Jessye Norman, soprano

Geoffrey Parsons, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Cuarteto con oboe en Fa mayor, K.370

Ingo Goritzki, oboe

Miembros del Cuarteto de Berna

Antonio Vivaldi

Concierto para viola d´amore y orquesta en Re mayor, R.392

Laszlo Barsony, viola d’ amore

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Francis Poulenc

Las tardes de Nazelles

Pascal Rogé, piano

Jean Sibelius

Concierto para violín y orquesta en re menor, op.47

Shlomo Mintz, violín

Orquesta Filarmónica de Berlín / James Levine

Michel Richard Delalande

Tercer capricho

Orquesta de Cámara Jean-François Paillard / Jean-François Paillard

Frederick Delius

The Walk to Paradise Garden, de la ópera A Village Romeo and Juliet

Orquesta Sinfónica de la BBC / Andrew Davis

Johann Sebastian Bach

Partita para clave Nº5 en Sol mayor BWV 829

András Schiff, piano

07.00

Y la mañana va

Jacob Adolf Hägg (sueco, 1850-1928)

Obertura de concierto Nº1 en Re mayor, op.28

Orquesta Sinfónica de Gavlerborg / Mats Liljefors

Alessandro Rolla

Concierto para corno di basetto y orquesta en Fa mayor

Paul Meyer, corno di basetto

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Lili Boulanger

Tres piezas para violín y piano: “En una mañana de primavera”, “Nocturno” y “Cortejo”

Olivier Charlier, violín

Emile Naoumoff, piano

Frank Bridge

“Hay un sauce inclinado hacia el arroyo”, impresión para pequeña orquesta

Sinfonietta de Bournemouth / Norman del Mar

Agustín Barrios Mangoré

Cuatro piezas para guitarra: “Estudio”, “Preludio”, “Sueño en la floresta” y “Vals Nº3”

John Williams, guitarra

Léo Delibes

Suite del ballet “Sylvia”

Orquesta Filarmónica de Budapest / János Sándor

Nikolai Miaskovsky

Sonata N°5 en Si mayor, op.64, N°1

Murray McLachlan, piano

Johann Sebastian Bach

“Tú, verdadero Dios e hijo de David”, cantata BWV 23

Barbara Schlick, soprano

Elisabeth von Magnus, mezzosoprano

Paul Agnew, tenor

Klaus Mertens, bajo

Coro y Orquesta Barroca de Amsterdam / Ton Koopman

Charles Gounod

Cuarteto para cuerdas en La mayor

Cuarteto del Tonhalle de Zurich

Carl Maria Von Weber

Sinfonía Nº2 en Do mayor

Academy of St.Martin in the Fields / Neville Marriner

Michael Tippett

Sonata para piano Nº1

Peter Donohoe, piano

Jean-Philippe Rameau

Concierto Nº6, sobre las Piezas de clavecín en concierto

Ensamble “Les Talens Lyriques” / Christophe Rousset

Nikolaus von Kruft (austríaco, 1779-1818)

Sonata para corno y piano en Mi mayor

Ben Goldscheider, corno

Daniel Hill, piano

Gian Carlo Menotti

Fantasía para chelo y orquesta

Raphael Wallfisch, chelo

Orquesta del Festival de Spoleto / Richard Hickox

Daniil Trifonov

Rachmaniana, suite para piano

Daniil Trifonov, piano

11.00

La gran aldea (Irlanda)

Charles Villiers Stanford

Sinfonía Nº1 en Si bemol mayor.

Orquesta de Ulster / Vernon Handley

John Field

Divertimento para piano Nº1 en Mi mayor

Miceál O’Rourke, piano

12.00

Clásicos a la carta

Edvard Grieg

Sonata para violín y piano Nº3 en do menor, op.45

Leila Josefowicz, violín

John Novacek, piano

Carl Orff

Fragmentos de Carmina Burana

Sumi Jo, soprano

Jochen Kowalski, alto

Boje Skovhus, baritone

Coro Filarmónico de Londres y Coro de Niños del Sur de Inglaterra

Orquesta Filarmónica de Londres / Zubin Mehta

Alexander Glazunov

Concierto para saxo alto y orquesta de cuerdas en Mi bemol mayor, op.109

Pekka Savijoki, saxo

Nueva Orquesta de Cámara de Estocolmo / Jorma Panula

13.00

Complemento musical



Engelbert Humperdinck

Rapsodia morisca

Orquesta Sinfónica de la Radio Eslovaca / Martin Fischer-Dieskau

Claude Debussy

Cuarteto Nº1 en sol menor

Cuarteto Borodin

14.00

Artista de Moda

15.00

Complemento musical



Ferdinand Hiller

Serenata para violín, chelo y piano en la menor, op.64

Trío Göbel de Berlín

François Couperin

Concierto Real Nº3

Thomas Brandis, violín

Aurèle Nicolet, flauta

Heinz Holliger, oboe

Manfred Sax, fagot

Josef Ulsamer, viola da gamba

Christiane Jacottet, clave

Alessandro Rolla

Concierto para corno di basetto en Fa mayor, BI 528

Denis Zanchetta, corno di basetto

Orquesta de Cámara Clásica de Milán / Massimiliano Caldi

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Buenos Vecinos (Mauro Apicella)

20.00

Conciertos CCK

22.00

Industria Nacional

Frédéric Chopin

Rondó a la Krakowiak para piano y orquesta en Fa mayor, op.14

Nelson Goerner, fortepiano

Orquesta del Siglo XVIII / Franz Brüggen

Georg Philip Telemann

Sonata para flauta dulce y continuo en re menor, de Essercizi Musicali

Walter van Hauwe, flauta dulce

Wouter Möller, chelo

Glen Wilson, clave

Arvo Pärt

Sinfonía Nº3

Orquesta Filarmónica de Londres / Franz Welser-Möst

Eduardo Alonso-Crespo

Danzas épicas

Carnegie Mellon Wind Ensemble / Eduardo Alonso-Crespo

23.00

Después del Concierto