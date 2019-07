Programación Viernes 26 de Julio

00.00

Trasnoche Jazz

Ornette Coleman

Dee dee

Christoph Spendel

Back in town

Carol Kidd y Brain Kellock

You’d be so nice to come home to

Don’t fence me in

———-

Pietro Antonio Locatelli

Concierto para violín, cuerdas y continuo en Sol mayor, op. 3, Nº9

Roberto Michelucci, violín

I Musici

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Eugen D’Albert

Obertura para el drama “Esther”, op.8

Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Martyn Brabbins

Heinrich Von Biber

Primera suite en Re mayor, de la colección Mensa sonora

Musica Antiqua Köln / Reinchard Goebel

Robert Schumann

Tres romanzas, op.94

Jean-Pierre Rampal, flauta

Robert Veyron-Lacroix, piano

Selim Palmgren (compositor finlandés, 1878 – 1951)

Retratos de Finlandia, op.24

Orquesta Filarmónica de Turku / Jacques Mercier

08.00



William Sterndale Bennett

Dieciséis preludios para piano, op.33

ilona Prunyi, piano

Josef Strauss

Delirio, vals op.212

Orquesta Sinfónica de Viena / Alfred Stolz

Georg Philipp Telemann

Trío sonata para dos violines y bajo continuo en Mi bemol mayor

Collegium Musicum 90 / Simon Standage

Ernesto Nazareth

Duvidoso, Garoto y Faceira

Marcelo Verzoni, piano

09.00



Reinhold Gliere

Concierto para corno y orquesta en Si bemol mayor, op.91

Hermann Baumann, corno

Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig / Kurt Masur



Johann Jakob Froberger (clavecinista y compositor alemán, 1616-1667)

Partita para clave, catálogo 620

Sergio Vartolo, clave

Carl Nielsen

Pequeña suite para cuerdas, op.1. Arreglo para cuarteto de cuerdas

Cuarteto Zapolski

10.00



Giuseppe Martucci

Trío en Do mayor, op.59

Alessandro Simoncini, violín

Luca Simoncini, chelo

Mario Borciani, piano

Francis Poulenc

Suite francesa

Orquesta de vientos de Londres / Denis Wick

11.00

La gran aldea (Inglaterra)

Frank Bridge

Trío Nº2

Trío Borodin

Arnold Bax

El bosque feliz

Orquesta del Ulster / Bryden Thomson

William Byrd

Christ rising again

Grupo Vocal Red Byrd

Rose Consort of Viols

12.00

Clásicos a la carta

Giuseppe Verdi

Selección de Nabucco

Ghena Dimitrova, soprano

Lucia Valentini Terrani, mezzosoprano

Plácido Domingo, tenor

Piero Cappuccilli, barítono

Evgeny Nesterenko, bajo

Coro y Orquesta de la Ópera Alemana de Berlín / Giuseppe Sinopoli

Sergei Rachmaninov

Suite para dos pianos Nº2, op.17

Martha Argerich, piano

Nelson Freire, piano

Johann Sebastian Bach

Concierto para clave y orquesta Nº4 en La mayor, BWV 1055

Ivor Bolton, clave

St. James’ Baroque Players / Ivor Bolton

13.00

La música del fauno

Miklós Rózsa (1907-1995)

Concierto para violín y orquesta, op.24

Baiba Skride, violín

Orquesta Filarmónica de Tampere / Santtu-Matias Rouvali

Baldassare Galuppi

Sonata para flauta, oboe y bajo continuo en Sol mayor

Miembros del ensamble L’Opera Stravagante

Alexander von Zemlinsky

Seis canciones en forma de vals sobre poemas populares toscanos,

op.6

Diana Damrau, soprano

Stephan Matthias Ladermann, piano

14.00

Ignace Pleyel (1757-1831)

Sinfonía en fa menor

Capella Istropolitana / Uwe Grodd

Alberto Ginastera

Tres piezas para piano, op.6

Alfredo Corral, piano

Franz Krommer

Sexteto para vientos en Mi bemol mayor

Consortium Classicum

15:00

Música documental (Los siglos XX y XXI)

Anton Webern

Cuarteto de cuerdas (1938)

Cuarteto Arditti

Arthur Honegger

La danza de los muertos, oratorio con texto de Pauil Claudel (1938)

Christoph Bantzer, recitante

Katherina Müller, soprano

Kaja Plessing, contralto

Michael Connaire, tenor

Stefan Adam, bajo

Cantoría de San Nicolás de Hamburgo

Camerata de Hamburgo / Matthias Hoffmann-(bórgrefe) Borggrefe

Hans Abrahamsen (1952)

Walden, para quinteto de vientos

The London Sinfonietta / Oliver Knussen

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Buenos Vecinos (Mauro Apicella)

19.00

Los Conciertos de La 96.7

En esta oportunidad recibimos al dúo que integran la violinista Cecilia Isas y el pianista Alan Kwiek. El programa comprende la Sonata para violín y piano Nº9 en La mayor, op.47, “Kreutzer”, de Ludwig van Beethoven, y dos obras de Grażyna Bacewicz: Vitral y su Sonata para violín y piano Nº3.

Te esperamos en el auditorio de la Radio, Maipú 555. Entrada libre y gratuita.

20.00

Ciclos (Sonatas para guitarra de Guastavino)

Carlos Guastavino

Sonata para guitarra Nº1

Silvana Saldaña, guitarra

Carlos Guastavino

Sonata para guitarra Nº2

María Isabel Siewers, guitarra

Carlos Guastavino

Sonata para guitarra Nº3

Víctor Villadangos, guitarra

———-

Johann Strauss II

La cuadrilla de los artistas, op. 201

Orquesta Cincinnati Pops / Erich Kunzel

21.00

Música Nocturna

Hector Berlioz

La infancia de Cristo, op.25

Anne Sofie von Otter,mezzo-soprano

Anthony Rolfe Johnson, Michel Fockenoy, tenores

Gilles Cachemaille, Rene Schirrer, barítonos

Jose van Dam, Jules Bastin, bajos

Coro Monteverdi

Orquesta de la Ópera de Lyon / John Eliot Gardiner

John Jenkins (1592-1678)

Fantasía-suite en Re mayor

The Parley of Instruments / Peter Holman

Leo Brouwer

Contradanza sonera

Trío Arbós

23:00

Industria Nacional

Georg Philippe Telemann

Concierto para corno y orquesta en Re mayor

Güelfo Nalli, corno

Camerata Bariloche / Elías Khayat

Alberto Ginastera

Las horas de la estancia, op.11, con textos ded Silvina Ocampo (1943)

Olivia Blackburn, soprano

Alberto Portugheis, piano

Juan Carlos Zorzi

Requiem para Camila

Orquesta Filarmónica de Buenos Aires / Eduardo Marturet

Grabación de la transmisión radial del estreno, realizado en el Teatro Colón el 25 de mayo de 1984

Augusto Sebastiani

Célebre canzonetta napolitana transcripta y variada, “Fenesta che lucivi”

Marcela Méndez, arpa