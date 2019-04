Programación Viernes 26 de Abril

00.00

Trasnoche Jazz

The Allyn Robinson Project

Amelia

Bread puddin’

Anne Drummond

Harold land

Rustic room

Elvira Nikolaisen

Come rain or come shine

I concentrate on you

I’ll be seeing you

Joseph Haydn

Concierto para piano y orquesta Nº4 en Sol mayor, Hob.18, Nº4

Philippe Entremont, piano y dirección

Orquesta de Cámara de Viena

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Ferenc Erkel

Czardas de la ópera Ladislao Hunyadi

Orquesta Filarmónica de Budapest / Janos Sandor

Heinrich Franz von Biber

Sonata para violín y bajo continuo Nº6 en do menor

Ricercar Consort

Franz Liszt

“El Valle de Obermann”, de Suiza, 1er.año del ciclo Años de peregrinaje

Jorge Bolet, piano

Francois Boieldieu

Concierto para arpa y orquesta Nº6

Lily Laskine, arpa

Orquesta de Cámara Jean Francois Paillard / Jean Francois Paillard

Anton Arensky

Suite del ballet “Noches egipcias”, op.50a

Orquesta Sinfónica de la Radio de la Unión Soviética / Boris Demchenko

Ferruccio Busoni

Sonatina para piano Nº1, Kinderman 257

Geoffrey Douglas Madge, piano

George Frideric Handel

Jubilate, HWV 279

Charles Brett, contratenor

Rogers Covey-Trump y Paul Elliot, tenores

David Thomas, bajo

Coro de la Catedral de Cristo de Oxford

The Academy of Ancient Music / Simon Preston

09.00

Niels Gade

Sinfonía Nº8 en si menor, op.47

Sinfonieta de Estocolmo / Neeme Järvi

Wolfgang Amadeus Mozart

Cuarteto para cuerdas Nº7 en Mi bemol mayor, K.160

Cuarteto Festetics

Dmitri Kabalevsky

Ocho preludios para piano, op.38

Murray MacLachlan, piano

10.00

Joseph Haydn

Concierto para chelo y orquesta Nº1 en do mayor, Hob.7b, Nº1

Nicolas Altstdaedt, chelo

Orquesta de Cámara Académica de Potsdam / Michael Sanderling

Camille Saint-Saëns

Sonata para oboe y piano en Re mayor, op.166

Nicholas Daniel, oboe

Julius Drake, piano

Alexander Arutiunian

Sinfonietta

Orquesta de Cámara de Moscú / Constantine Orbelian

11.00

La gran aldea (Italia)

Luigi Cherubini

Cuarteto de cuerdas Nº1 en Mi bemol mayor (1814)

Cuarteto Melos

Antonio Salieri

Concierto para piano y orquesta en Do mayor

Andreas Staier, chelo

Conceto Köln

12.00

Clásicos a la carta

Christoph Willibald Gluck

Selección de la ópera Alceste

Anne-Sofie von Otter, mezzosoprano

Paul Groves, tenor

Coro Monteverdi

English Boroque Soloists / John Elliot Gardiner

Modest Mussorgsky

Cuadros de una exposición

Sergio Tiempo, piano

13.00

La música del fauno

Darius Milhaud

Sinfonía Nº7, op.344

Orquesta Sinfónica de la Radio de Basilea / Alun Francis

Giovanni Benedetto Platti (1697-1763)

Concerto grosso sobre Corelli en sol menor

Academia de Música Antigua de Berlín

Franz Berwald

Septeto para clarinete, fagot, corno, violín, viola, chelo y contrabajo en Si bemol mayor

Miembros del Quinteto de Vientos Arion y del Cuarteto Schein

Mikael Björk, contrabajo

14.00

Aram Jachaturián

Concierto-rapsodia para violín y orquesta, op.96

Andrei Korsakov, violín

Orquesta del Teatro Maly de Moscú / Yuri Simonov

François Joseph Gossec (1734-1829)

Cuarteto con flauta Nº1 en Re mayor, op.141

Aurèle Nicolet, flauta

Nuevo Trio Pasquier

Sigismond Thalberg

Gran fantasía y variaciones para piano sobre motivos de Norma, op.12

Francesco Nicolosi, piano

15:00

Música documental (Los siglos XX y XXI)

Leo Smit (1900-1943)

Sonata para flauta y piano

Koos Verheul, flauta

Jaan van der Meer, piano

John Cage

Primera construcción en metal (1939)

Percusionistas de Buenos Aires / Carmelo Saitta

Grabado en vivo en la Facultad de Derecho de la UBA el 21 de mayo de 2005

Bohuslav Martinú

Noneto

Ensamble Viena-Berín

Kaija Saariaho

Cielo de invierno (2013)

Orquesta Sinfónica de Boston / John Storgårds.

Grabado en vivo en el Symphony Hall de Boston el 26 de enero pasado

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

Buenos Vecinos (Mauro Apicella)

19.30

La Orquesta Sinfónica Nacional en directo desde el CCK

Con la dirección de Hadrián Ávila, la Sinfónica Nacional interpretará el Concierto para timbales y orquesta, de Ney Rosauro, con Marcos Serrano como solista, y Escenas Rurales, de Gerardo Gardelín. Además, junto al Sonia Posetti Sexteto, la Sinfónica interpretará Elemental, de Sonia Posetti.

21.45

Música Nocturna

Edward Elgar

Concierto para violín y orquesta en si menor, op.61

Nigel Kennedy, violín

Orquesta Filarmónica de Londres / Vernon Handley

Johann Nepomuk Hummel

Partita-octeto en Mi bemol mayor

Solistas de la Orquesta de Cámara de Europa

Jean Françaix

Cinco retratos de muchachas

Jean Françaix, piano

César Cui

Suite miniatura para orquesta, op.20

Orquesta Filarmónica de Hong Kong / Kenneth Schermerhorn

23:00

Industria Nacional

Constantino Gaito

Sonata para chelo y piano, op.26

Eduardo Vasallo, chelo

Cristina Filoso, piano

Antonio Lauro

Suite venezolana

Jorge Santos, guitarra

Alberto Ginastera

Quinta escena del segundo acto, “El ultraje”, y Novena escena del tercer acto, “El milagro”, de la ópera Don Rodrigo

Virginia Tola, soprano

Plácido Domingo, tenor

Rafael Sardina, narrador

Orquesta Sinfónica de Santa Bárbara / Gisèle Ben-Dor