Programación Viernes 25 de Octubre

00.00

Trasnoche Jazz

Arne Domnérus

Summer night

Barney goin’ easy

Vinnie Colaiuta

Slink

Peter Cincotti

I changed the rules

Miss Brown

You stepped out of a dream

———

Francesco Geminiani

Concerto grosso en Si bemol mayor, op.7, Nº6

The Academy of St.Martin in the Fields / Iona Brown

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Muzio Clementi

Obertura Nº2 en Re mayor, WoO 36

Orquesta Philarmonia / Francesco D’ Avalos

Joseph Haydn

Sonata para piano Nº38 en Fa mayor, Hob.16, Nº23

Emanuel Ax, piano

Frederic Curzon (compositor inglés, 1899-1973)

Robin Hood, suite para orquesta

Orquesta Sinfónica de la Radio de la República Checa / Adrian Leaper

Franz Liszt

Fantasía húngara, para piano y orquesta

Jean-Ives Thibaudet, piano

Orquesta Sinfónica de Montreal / Charles Dutoit

08.00



Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para violín y piano Nº24 en Fa mayor, K.376

Itzhak Perlman, violín

Daniel Barenboim, piano

Bohuslav Martinú

Sinfonía Nº3

Orquesta Nacional de Escocia / Bryden Thomson

Carl Heinrich Graun (compositor alemán, 1704-1759)

“Mio bel nume”, de la ópera Orfeo

Philippe Jaroussky, contratenor

Ensamble “Le Concert d’ Astrée” / Emmanuelle Haim

09.00



Johannes Brahms

Trío para clarinete, chelo y piano en La mayor, op.114

Alan Hacker, clarinete

Jennifer Ward Clark, chelo

Richard Burnett, piano

Zdenek Fibich

Al crepúsculo, idilio sinfónico, op.39

Orquesta Sinfónica de la Radio de Praga / Frantisek Vajnar

Alexander Glazunov

Preludio y fuga en mi menor

Stephen Coombs, piano

10.00



Robert Volkmann

Concierto para chelo y orquesta en la menor, op.33

Jörg Baumann, chelo

Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín / Miltiades Caridis

Charles Avison

Concerto grosso Nº6 en Re mayor, sobre temas de sonatas para clave de Domenico Scarlatti

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Nicolai Miaskovsky

Sonata para piano Nº6 en La bemol mayor, op.64, Nº2

Murray McLachlan, piano

11.00

La gran aldea (Estados Unidos)

William Grant Still

Sinfonía Nº1, “Afroamericana”

Orquesta Sinfónica de Detroit / Neeme Järvi

Quincy Porter

Cuarteto para cuerdas Nº3

The Chester String Quartet

Charles Ives

Selección de canciones

Michael Cavalieri, barítono

Ian Howell, contratenor

Ryan MacPherson, tenor

Douglas Dickson, piano

Solistas de vientos

12.00

Clásicos a la carta

Edvard Grieg

Concierto para piano y orquesta en la menor, op.16

Nikolai Lugansky, piano

Orquesta Sinfónica Alemana de Berlín / Kent Nagano

Joseph Haydn

Cuarteto Nº63 en Si bemol mayor, op.76, Nº4 Hob.III:78, “Aurora”

Cuarteto Amadeus

13.00

La música del fauno

Heinrich Ignaz von Biber (1644-1704)

Battalia en Re mayor

Il Giardino Armonico / Giovanni Antonini

Kurt Weill

Sonata para chelo y piano

Roger Drinkall, chelo

Dian Baker, piano

Luigi Boccherini

Concierto para flauta y orquesta en Re mayor, op.27

Peter-Lukas Graf, flauta

Camerata Zürich / Räto Tschupp

14.00

Jacques Ibert

Divertimento para orquesta de cámara

Orquesta de la Suisse Romande / Neeme Järvi

Clara Wieck Schumann

Sonata para piano en sol menor

Isata Kanneh-Mason, piano

Pietro Locatelli

Concierto para violín y orquesta en Fa mayor, op.3, Nº10

Giuliano Carmignola, violín

Orquesta Barroca de Venecia / Andrea Marcon

15:00

Música documental (Los siglos XX y XXI)

Dmitri Shostakovich

Sonata para piano Nª2, op.64 (1943)

Emil Gilels, piano

Marc-Antoine Dabalvie

La fuente de una mirada (2007)

Orquesta Sinfónica de la Radio del Norte de Alemania / Christoph Eschenbach

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Buenos Vecinos (Mauro Apicella)

19.50

La Orquesta Sinfónica Nacional en directo desde el CCK

Con la dirección de Mariano Chiacchiarini, la Sinfónica Nacional interpretará Todo Noche de Daniel Sprintz. Luego, junto a Alexander Panizza en piano, será el turno del Concierto en Re mayor, de Ravel. Por último, escucharemos el oratorio Nagasaki, de Alfred Schnittke, con la participación de la mezzosoprano Alejandra Malvino y el Coro Polifónico Nacional.

21.50

Música Nocturna

Sergei Rachmaninov

Trío elegíaco Nº2 en re menor, op.9

Trío Beaux Arts

Tomaso Albinoni

Concierto para oboe y orquesta en Si bemol mayor, op.9, Nº11

Anthony Robson, oboe

Collegium Musicum 90 / Simon Standage

Christoph Willibald Gluck

“O del mio dolce ardor bramato oggetto”, de la ópera Paris y Elena

Magdalena Kožená, mezzosoprano

Orquesta Philharmonia de Praga / Muchel Swierczewski

23.00

Industria Nacional

Ernesto Drangosch

“Estudios de octavas”, “Romanzas sin palabras”, de Estudios de concierto

Blas González, piano

Ernesto Drangosch

“Cake-Walk”, de Estudios de concierto

Estela Telerman, piano

Ernesto Drangosch

“Mariposas” y “Polonesa”, de Estudios de concierto (1915)

Abel Ghelman, piano

Carlos Cutaia (1941)

Música para viola y orquesta

Gustavo Massun, viola

Orquesta Sinfónica Nacional / Mario Benzecry

Grabado en vivo en el Auditorio de Belgrano el, 13 de octubre de 1998

Pedro Chemes

Meditaciones (2018)

“María”

Miguel de Olaso, laúd renacentista

“El niño”

Hermann Schreiner, chelo piccolo

“Cristo”

Cristian Cocchiararo, oboe

——-

Johannes Brahms

Danza húngara Nº2 en re menor, (orquestación de Andreas Hállen)

Orquesta del Concertgebouw de Amsterdam / Bernard Haitink