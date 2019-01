Programación Viernes 25 de Enero

00.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Johann Strauss (hijo)

Obertura de la opereta El Pañuelo de encaje de la Reina

Orquesta Filarmónica de la República Checa / Alfred Walter

Nicolo Paganini

“La primavera”, sonata para violín y orquesta en La mayor

Salvatore Accardo, violín

Orquesta Filarmónica de Londres / Charles Dutoit

Maria Szymanowska (1789-1831)

Fantasía dedicada a Su Alteza, la Princesa Zajączek

Anna Ciborowska, piano

Joseph Martin Kraus

Sinfonía buffa en Fa mayor

Orquesta de Cámara de Suecia / Petter Sundkvist

8.00

Alan Hovhaness (1911-2000)

Canción de la tarde, para flauta, violín, timbales y orquesta de cuerdas

Paul Edmund-Davies, flauta

Arnold Kobyliansky, violin

Randy Max, timbales

Orquesta “I fiamminghi” de Flandes / Rudolf Werthen

Camille Saint-Saëns

Seis estudios para la mano izquierda, op.135

Michel Beroff, piano

Piotr illych Chaikovsky

La tempestad, fantasía sinfónica sobre temas de Shakespeare, op.18

Orquesta Sinfónica de Chicago / Claudio Abbado

9.00

Arthur Bliss

Quinteto con oboe

Nicholas Daniel, oboe

Cuarteto Maggini

Pablo Sarasate

Tres danzas españolas para violín y piano: Habanera, Playera y Malagueña

Tianwa Yang, violín

Markus Hadulla, piano

Joseph Haydn

Sinfonía Nº14 en La mayor

Orquesta Austro-Húngara Haydn / Adam Fischer

10.00

Erik Satie

Cinco nocturnos

Aldo Ciccolini, piano

Ludwig van Beethoven

Cuarteto Nº5 en La mayor, op.18, Nº5

Cuarteto Jerusalén

Harald Saeverud (1897-1992)

Danza Silju, op.17a

Orquesta Sinfónica de Stavanger / Ole Kristian Ruud

11.00

La gran aldea (Alemania)

August Klughardt (1847-1902)

Quinteto para vientos, op.79

Quinteto de Vientos de Bergen

Friedrich Wilhelm Kalkbrenner

Concierto para piano y orquesta Nº1 en re menor, op.61

Howard Shelley, piano

Orquesta Sinfónica de Tasmania / Howard Shelley

12.00

Clásicos a la carta

Alexander Borodin

Cuarteto Nº1 en La mayor

Cuarteto Borodin

Gioachino Rossini

Obertura de la ópera La Cenicienta

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Giulio Caccini

Ave María

Inessa Galante, soprano

Orquesta Sinfónica Nacional de Letonia / Aleksandrs Vilumanis

13.00

La música del fauno

Nikolai Myaskovsky

Serenata en Mi bemol mayor, op.32, Nº1

Orquesta del Ministerio de Defensa de la Unión Soviética / Nikolai Mikailov

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº31 en La bemol mayor, op.110

Alexandre Tharaud, piano

Giuseppe Tartini

Concierto para violín y orquesta en la menor

Enrico Gatti, violín

Ensamble 415 / Chiara Banchini

14.00

Jean Françaix (1912-1997)

A ocho, octeto para clarinete, corno, fagot, dos violines, viola, chelo y contrabajo

Ensamble Gaudier

Hugo Alfvén (1872-1960)

Rapsodia sueca Nº3, op.47

Orquesta Filarmónica de Estocolmo / Stig Westerberg

Johann Adolf Hasse (1699-1783)

Fuga y grave en sol menor

Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

15:00

Música documental (Los siglos XX y XXI)

Paul Constantinescu (1909-1963)

Sinfonía Nº1

Orquesta Filarmónica de Iasi “Moldova” / Ion Baciu

Antonio Bibalo (1922-2008)

Cántico, para soprano y cinta

Anne Gjevang, soprano

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

La odisea del regreso

Heitor Villa-Lobos

Concierto para guitarra y orquesta

Julian Bream, guitarra

Orquesta Sinfónica de Londres / André Prevín

Franz Schubert

“El organillero”, del ciclo Viaje de invierno, D.911

Dietrich Fischer-Dieskau, barítono

Alfred Brendel, piano

Giuseppe Verdi

Gran ballet de la ópera Don Carlos

Orquesta del Metropolitan Opera de Nueva York / James Levine

Ludwig van Beethoven

Sexteto para dos cornos y cuarteto en Mi bemol mayor, op.81

Jeno y Janos Kevehazi, cornos

Ildiko Hegyi y Peter Popa, violines

GyüzüMathé, viola

Peter Szabó, chelo

19.00

Antonio Salieri

Sinfonía en Re mayor, “Il giorno onomástico”

London Mozart Players / Matthias Bamert

Frederic Chopin

Fantasía en fa menor, op.49

Alexandre Tharaud, piano

Alberto Ginastera

Concierto para arpa y orquesta

Gianetta Baril, arpa

Orquesta Sinfónica de Edmonton / Uri Mayer

20.00

Ciclos (Conciertos para vientos de Mozart)

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para flauta y orquesta N°2 en Re mayor, K.314

Patrick Gallois, flauta

Orquesta de Cámara de Suecia / Patrick Gallois

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para corno y orquesta N°3 en Mi bemol mayor

Gerd Seifert, corno

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Elías Parish-Alvars

Serenata para arpa

Gabriella Dall’Olio, arpa

21.00

Música Nocturna

Igor Stravinsky

La consagración de la primavera (arreglo para piano a cuatro manos del compositor)

Martha Argerich y Daniel Barenboim, piano a cuatro manos

Giuseppe Ferlendis

Concierto para oboe y orquesta Nº1 en Fa mayor

Heinz Holliger, oboe

Academy of St. Martin in the Fields / Kenneth Sillito

Dietrich Buxtehude

Sonata para violín, viola da gamba y bajo continuo en Si bemol mayor, BuxWV273

Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

Silvestre Revueltas

Ventanas

Orquesta Filarmónica de Los Ángeles / Esa-Pekka Salonen

Hector Berlioz

Herminia

Véronique Gens, soprano

Orquesta Nacional de la Región de Loire / John Axelrod

Joseph Haydn

Cuarteto Nº1 en Si bemol mayor, op.1, Nº1

Cuarteto Tátrai

23:00

Industria Nacional

Joaquín Turina

Danzas gitanas. Primer libro

Mirian Conti, piano

Carlos Micháns (1950)

Cuarteto Nº2

Cuarteto Rafael

George Frideric Handel

Concierto para oboe y orquesta en sol menor

Andrés Spiller, oboe

Camerata Bariloche / Elías Khayat

Marlos Nobre

Desafío

Eduardo Vasallo, chelo

Cristina Filoso, piano