Programación Viernes 25 de Diciembre

00.00

Programa especial de Navidad

02.00

Trasnoche Jazz

Lou Donaldson

South of the border

Twist time

Renaud García-Fons

Fui piedra

Susannah McCorkle

At the Jazz Band Ball

Blues in the night

Skylark

02.30

La Trasnoche de La 96.7

Hacedoras de música (Margarita Pollini)

03.30

Philibert Delavigne

Las flores, op.4

Mandel Quartet

Franz Liszt

Fantasía romántica sobre dos melodías suizas

Leslie Howard, piano

Antonín Dvorak

Cuarteto Nº10 en Mi bemol mayor, op.51

Cuarteto Vermeer

Capel Bond

Concierto Nº2 en La mayor, de Seis conciertos a siete partes

The Parley of Instruments Baroque Orchestra / Roy Goodman

Dmitri Shostakovich

Sinfonía de cámara op.110

Orquesta de Cámara de Europa / Rudolf Barshai

Ludwig van Beethoven

Sonata para chelo y piano Nº5 en Re mayor, op.102, Nº2

Mischa Maisky, chelo

Martha Argerich, piano

Heitor Villa-Lobos

Choros Nº1 para guitarra

Pepe Romero, guitarra

Joseph Haydn

Fantasía para piano en Do mayor, Hob.XVII:4

Alfred Brendel, piano

Franz Krommer

Sexteto para vientos en do menor

Consortium Classicum

Benjamin Britten

Tardes musicales. Soirées musicales (sobre temas de Rossini)

National Philharmonic Orchestra / Richard Bonynge

Johann Sebastian Bach

Partita para clave Nº2 en do menor, BWV 826

Martha Argerich, piano

Igor Stravinsky

Pulcinella, suite para orquesta

Academy of St. Martin in the Fields/Neville Marriner

Alessandro Marcello

Concierto para oboe, cuerdas y bajo contínuo en re menor

Alf Nilsson, oboe

Royal Swadish Chamber Orchestra/ Mats Liljefors

Max Reger

Sonata para clarinete y piano en Si bemol mayor, op.107

Nikolaus Friedrich, clarinete

Thomas Palm, piano

Frédéric Chopin

Fantasía para piano en fa menor, op.49

Vladimir Horowitz, piano

Felix Mendelssohn

Cuarteto Nº6 en fa menor, op.80

Cuarteto Melos

07.00

Y la mañana va

Christian Cannabich

Sinfonía Nº48 en Si bemol mayor

Orquesta de Cámara Nicolaus Esterházy Sinfonía / Uwe Grodd

Sergei Rachmaninov

Sonata para piano Nº1 en re menor, op.28

Howard Shelley, piano

Pietro Antonio Locatelli

Sonata para flauta y bajo continuo en Re mayor, op.2, Nº11

Ensamble Musica ad Rhenum

Henryk Wieniawski

Variaciones sobre un tema original, op.15

Vadim Repin, piano

Alexander Markovich, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para piano y orquesta Nº26 en Re mayor, K.537, “De la Coronación”

Maria João Pires, piano

Orquesta de Cámara de la Fundación Gulbenkian de Lisboa / Theodor Guschlbauer

Henry Purcell

“La mujer virtuosa”, música para la comedia de Thomas D’Urfey

The Parley of Instruments / Peter Holman

Franz Schubert

Seis momentos musicales, op.94

Daniel Barenboim, piano

Vincenzo Bellini

“Son salvo… A una fonte”, del Acto III de “I Puritani”

Marcelo Álvarez, tenor

Orquesta de la Ópera Nacional de Gales / Carlo Rizzi

Antonin Dvorak

Serenata para instrumentos de viento en re menor, op.44

Orquesta Filarmónica de Londres / Christopher Hogwood

Johannes Brahms

Concierto para piano y orquesta Nº2 en Si bemol mayor, op.83

Marc-André Hamelin, piano

Orquesta Sinfónica de Dallas / Andrew Litton

11.00

Bailando en el Titanic (Fabián persia)

12.00

Con Bombos y Platillos (Marina Calzado Linage)

13.00

Artista de Moda (Boris)

14.00

Complemento musical

Carlos Guastavino

Sonata para guitarra Nº2

Carlos Groisman, guitarra

Anton Reicha

Quinteto para vientos en Mi bemol mayor, op.88, Nº2

Quinteto de Vientos de Bergen

Michel Richard Delalande

Segunda fantasía o Capricho que el rey solicitaba a menudo

Orquesta de Cámara Jean-François Paillard / Jean-François Paillard

Joseph Haydn

Concierto para violín y orquesta Nº4 en Sol mayor, Hob.VIIa:4

Riccardo Minasi, violín

15.00

De Segovia a Yupanqui (Sebastián Domínguez)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Buenos Vecinos (Mauro Apicella)

20.00

Transmisiones de Orquestas de todo el país (Boris)

22.00

En Frasco Chico (Norberto Lara)

23.00

Después del Concierto