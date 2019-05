Programación Viernes 24 de Mayo

00.00

Trasnoche Jazz

Clare Fischer

The Duke

It was only yesterday

Ray Russell

Without a trace

Goodbye pork pie hat

Jesse Peters

Set break blues

Casino life

For the love

———

Johann Sebastian Bach

Sonata en trío de la Ofrenda musical

Manfredo Kraemer, violín

Manfredo Zimmerman, flauta barroca

Nina Diehl, chelo barroco

Mario Videla, clave

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Gustav Holst

Marcha, de la Suite de Moorside

Ensamble London Brass Virtuosi / David Honeyball

Maurice Ravel

Valses nobles y sentimentales, para piano

Bertrand Chamayou, piano

George Gershwin

Canción de cuna, para cuarteto de cuerdas

Miembros de la Orquesta Filarmónica de Moscú

Carl Maria Von Weber

Obertura y marcha, de la música incidental para Turandot, de Friedrich Schiller

Orquesta Filarmónica de Queensland / John Georgiadis

Johann Strauss

Historias de los bosques de Viena, vals op.325

Orquesta de Conciertos de la BBC / Willi Boskovsky

08.00



Frederic Chopin

Dos baladas para piano: Nº1 en sol menor op.23 y Nº2 en Fa mayor op.38

Vladimir Ashkenazy, piano

Robert Schumann

Sinfonía Nº4 en re menor, op.120

Orquesta de Cleveland / Christoph von Dohnanyi

Frank Martin

Balada para flauta y orquesta

Susan Milan, flauta

City of London Sinfonia / Richard Hickox

09.00

Johannes Brahms

Sonata para viola y piano Nº1 en fa menor, op.120, Nº1

Lars Anders Tomter, viola

Leif Ove Andsnes, piano

Charles Ives

Cuarteto para cuerdas Nº1, “del Ejército de Salvación”

Cuarteto de Cuerdas Blair

Johann Sebastian Bach

Concierto para clave y orquesta Nº5 en fa menor, BWV 1056

Ivor Bolton, clave y dirección

St.James Baroque Players

10.00

Bohuslav Martinu

Sinfonía Nº5

Orquesta Sinfónica de Bamberg / Neeme Järvi

Heitor Villa-Lobos

Suite floral

Alfred Heller, piano

William Herschel (compositor alemán, 1738-1822)

Sinfonía Nº14 en Re mayor

London Mozart Players / Matthias Bamert



11.00

La gran aldea (Italia)

Giulio Caccini

Selección del primer acto de la ópera L’Euridice

Scherzi Musicali / Nicholas Achten

Ferrucio Busoni

Suite para clarinete y piano, op.10

Davide Teodoro, clarinete

Aldo Orvieto, piano

Luigi Cherubini

Obertura de la ópera Anacreón, o el amor fugitivo

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

12.00

Clásicos a la carta

Nicolò Paganini

Sonata Varsavia para violín y orquesta

Gidon Kremer, violín

Orquesta Filarmónica de Viena / Ricardo Mutti

Claude Debussy

Suite bergamasque, L.75

Zoltán Kocsis, piano

Gustav Mahler

Las canciones del caminante

Andreas Schmidt, barítono

Orquesta Sinfónica de Cincinnati / Jesús López-Cobos

Dmitri Shostakovich

“Juventud” de la Suite El Tábano, op.97

Orquesta Philadelphia / Riccardo Chailly

13.00

La música del fauno

Niels Gade (1817-1890)

Sinfonía Nº4 en Si bemol mayor, op. 20

Sinfonietta de Estocolmo / Neeme Järvi

Nicola Porpora

“Smanie d’affanno”, de la ópera Adelaide

Karina Gauvin, soprano

Il Complesso Barocco / Alan Curtis

Joseph Haydn

Cuarteto Nº4 en Re mayor

Cuarteto Tátrai

14.00

Erwin Schulhoff

Doble concierto para flauta, piano y cuerdas

Bettina Wild, flauta

Aleksandar Madžar, piano

Orquesta de Cámara Filarmónica de Alemania / Andreas Delfs

Johann Nepomuk Hummel

Sonata para piano en fa sostenido menor, op.81

Hae-won Chang, piano

Vincent D’Indy

Sarabanda y minué para flauta, oboe, clarinete, fagot y piano, op.72

Catherine Cantin, flauta

Maurice Bourgue, oboe

Michel Portal, clarinete

Amaury Wallez, fagot

Pascal Rogé, piano

15:00

Música documental (Los siglos XX y XXI)

Amadeo Roldán (1900-1939)

Rítmicas Nº5 en tiempo de son montuno

Rítmicas Nº6 en tiempo de rumba

Percusionistas de Buenos Aires

Grabado en vivo en la Facultad de Derecho de la UBA el 17 de abril de 2004

Finn Mortensen (1922-1983)

Quinteto para vientos, op.4

Quinteto de Vientos de Oslo



Luigi Dallapiccola (1904-1975)

Tempus destruendi, tempus aedificandi

Nuevo Coro de Cámara de Londres / James Wood

Andrzej Panufnik (1914-1991)

Concierto para chelo y orquesta

Andrzej Bauer, chelo

Sinfonietta Cracovia / (vóisiech mijniévski) Wojciech Michniewski

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

Buenos Vecinos (Mauro Apicella)

19.50

La Orquesta Sinfónica Nacional en directo desde el CCK

Con la dirección de Carlos Vieu, la Sinfónica interpretará Danza salvaje, op.26, de Lucio Bruno Videla, Toccata festiva para órgano y orquesta, op.36, de Samuel Barber, con Sebastián Achenbach, como solista, y la Misa glagolítica, de Leos Janácek, con la soprano Mónica Ferracani, la mezzosoprano Florencia Machado, el tenor Enrique Folger, el bajo Mario De Salvo y la participación del Coro Polifónico Nacional.

21.30

Música Nocturna

Enrique Granados

Goyescas, suite para piano, op.11

Alicia de Larrocha, piano

Pietro Antonio Locatelli

Concierto para violín y orquesta en Re mayor, de El Arte del Violín, op. 3, Nº1

Giuliano Carmignola, violín

Orquesta Barroca de Venecia / Andrea Marcon

23:00

Industria Nacional

Richard Strauss

Sonata para violín y piano en Mi bemol mayor, op.18

Xavier Inchausti, violín

Paula Peluso, piano

Grabado en vivo en la Sala Argentina del CCK, el 1° de noviembre de 2016

Alberto Ginastera

Cuarteto Nº3, op.40

Oriana Favaro, soprano

Cuarteto Gianneo

Grabado en vivo en el Centro Cultural Córdoba, el 22 de octubre de 2016