Programación Viernes 23 de Octubre

00.00

Después del Concierto (Martín Wullich)

01.00

Trasnoche Jazz

Terence Blanchard

The premise

Bud Powell

Tempus Fugit

Celia

So sorry please

Linda Ronstadt

But not for me

Bewitched, bothered and bewildered

01.30

La Trasnoche de La 96.7

Hacedoras de música (Margarita Pollini)

2.30

Gabriel Fauré

Fantasía para piano y orquesta en Sol mayor, op.111

Alicia De Larrocha, piano

London Philharmonic Orchestra/ Rafael Frühbeck de Burgos

Joseph Haydn

Concierto para flauta, oboe, cuerdas y dos cornos en Do mayor

Helmut Klóckl, flauta

Gerhard Rhenania, oboe

Camerata Rhenania / Hanspeter Gmür

Erik Satie

Tres gymnopedias

Angela Brownridge, piano

Michel Richard Delalande

Segunda fantasía o Capricho que el rey solicitaba a menudo

Orquesta de Cámara Jean-François Paillard / Jean-François Paillard

Sergei Prokofiev

Sinfonía Nº7 en do sostenido menor, op.131

Orquesta Filarmónica de Berlín / Seiji Ozawa

Luigi Cherubini

Cuarteto Nº3 en re menor

Cuarteto Melos

Francisco Tárrega

Cinco preludios para guitarra

Eduardo Fernández, guitarra

Max Reger

Sonata para clarinete y piano en fa sostenido menor, op.49, Nº2

Nikolaus Friedrich, clarinete

Thomas Palm, piano

Antonio Vivaldi

Concierto para viola d´amore y orquesta en re menor

Laszlo Barsony, viola d’amore

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Carlos Guastavino

La casa, cantilena Nº10

Daniel Levy, piano

Johannes Brahms

Variaciones sobre un tema de Haydn, op.56

Orquesta Filarmónica de Berlín / Claudio Abbado

Ludwig van Beethoven

Romanza para violín y orquesta Nº1 en Sol mayor, op.40

Arthur Grumiaux, violín

Orquesta del Concertgebouw de Amsterdam / Bernard Haitink

Emmanuel Chabrier

Diez piezas pintorescas para piano

Alain Planès, piano

Franz Schubert

Trío Nº2 en Mi bemol, D.929

Trío Beaux Arts

07.00

Y la mañana va

William Walton

En honor a la ciudad de Londres

Coro Bach

The Philharmonia / David Willcocks

George Frideric Handel

Concerto grosso Nº10 en re menor, op.6, Nº10

I Musici

Béla Bartók

Sonata para piano

Claude Helffer, piano

Hans Pfitzner

Scherzo para orquesta

Orquesta Sinfónica de Bamberg / Werner Andreas Albert

Johann Strauss, hijo

Rosas del sur, vals

Orquesta Strauss de Viena / Joseph Francek

Luigi Boccherini

Quinteto con guitarra en Re mayor, Gerard 449

Zoltán Tokos, guitarra

Cuarteto Danubius

Percy Grainger

Dos piezas para piano: Canción colonial y Melodía para caminar,

Himno a la cosecha y En Dahomey

Martin Jones, piano

Darius Milhaud

Suite Provenzal

Orquesta del Capitolio de Toulouse / Michel Plasson

09.00

Módulo Educativo

12.00

Con Bombos y Platillos (Jessica Calzado Linage)

13.00

Artista de Moda (Boris)

14.00

Módulo Educativo

18.00

Buenos Vecinos (Mauro Apicella)

20.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

22.00

En Frasco Chico (Norberto Lara)

23.00

Después del Concierto