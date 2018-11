Programación Viernes 23 de Noviembre

00.00

Trasnoche Jazz

Leo Parker

The lion’s roar

Rollin’ with Leo

Martin Brunner

In the colour of winter

Renee Olstead

Taking a chance on love

What a difference a day makes

Meet me, midnight

———————-

Arnold Bax

“Los bosques en Noviembre”, poema sinfónico

Orquesta del Ulster / Bryden Thomson

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Ferruccio Busoni

Obertura cómica para orquesta, op.38

Orquesta Filarmónica de la BBC / Neeme Järvi

Johann Melchior Molter

Concierto para clarinete y orquesta en Re mayor

Thomas Friedli, clarinete

Orquesta de Cámara del Sudoeste Alemán / Paul Angerer

Alexander Glazunov

Preludio y dos mazurcas para piano, op.25

Tatjana Franová, piano

Jean Sibelius

Suite campestre, op.98b

Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi

Francesco Geminiani

Sonata para guitarra, chelo y clave Nº2 en do menor, de “El arte de la guitarra”

Laszlo Szendrey-Karper, guitarra

Ede Banda, chelo

Janos Sebestyen, clave

08.00

Franz Berwald

Sinfonía Nº2 en Re mayor, “Caprichosa”

Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi

Erich Wolfgang Korngold

Don Quijote, seis piezas características para piano

Ana Vega-Toscano, piano

Gustav Holst

Invocación para chelo y orquesta

Julian Lloyd Webber, chelo

Orquesta Philharmonia / Vernon Handley

09.00

Jules Massenet

Escenas dramáticas, suite para orquesta Nº3

Orquesta Nacional de la Ópera de Montecarlo / John Elliot Gardiner

Anton Bruckner

Kyrie, Gloria y Credo, de la Misa para coro a ocho voces y ensamble de vientos

Colegium Vocale

La Chapelle Royale / Philippe Herreweghe

Luigi Cherubini

Obertura de concierto

Academy of St.Martin in the Fields / Neville Marriner

10.00

Alexander Borodin

Cuarteto Nº2 en Re mayor

Cuarteto Borodin

William Sterndale Bennett

Tres romances para piano, op.14

ilona Prunyi, piano

Georg Philipp Telemann

Concierto para trompeta y orquesta en Re mayor

Maurice André, trompeta

Academy of St.Martin in the Fields / Neville Marriner

11.00

La gran aldea (Brasil)

Alberto Nepomuceno

Serie Brasilera

Orquestra Sinfónica Brasileña / Souza Lima

Alberto Nepomuceno

Sonata para piano en fa menor, op.9

Maria Inês Guimarães, piano

Alberto Nepomuceno

Selección de canciones

André Vidal, tenor

Gisele Pires Mota, piano

12.00

Clásicos a la carta

Camille Saint-Saëns

“Printemps qui commence”; “Mon coeur s’ouvre à ta voix” y “Vois ma misère, hélas!” de la ópera Sansón y Dalila, op.47

José Carreras, tenor

Agnes Baltsa, mezzosoprano

Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Colin Davis

Franz Schubert

Sonatina para violín y piano en la menor, op.137, Nº2, D.385

Fabio Biondi, violín

Olga Tverskaya, piano

Antonio de Cabezón

Tres sobre el canto llano de La españoleta

Atrium Musicae de Madrid / Gregorio Paniagua

13.00

La música del fauno

Miklós Rózsa (1907-1995)

Concierto para violín y orquesta, op.24

Baiba Skride, violín

Orquesta Filarmónica de Tampere / Santtu-Matias Rouvali

Baldassare Galuppi

Sonata para flauta, oboe y bajo continuo en Sol mayor

Miembros del ensamble L’Opera Stravagante

Alexander von Zemlinsky

Seis canciones en forma de vals sobre poemas populares toscanos,

op.6

Diana Damrau, soprano

Stephan Matthias Ladermann, piano

14.00

Ignace Pleyel (1757-1831)

Sinfonía en do menor

Capella Istropolitana / Uwe Grodd

Béla Bartók

Al aire libre

Claude Helffer, piano

François Devienne

Cuarteto para fagot y cuerdas en sol menor, op.73, Nº3

Klaus Thunemann, fagot

Thomas Zehetmair, violín

Tabea Zimmermann, viola

Christoph Henkel, chelo

15:00

Música documental (Los siglos XX y XXI)

Germaine Tailleferre (1892-1983)

Concierto para piano y orquesta N°1 para piano y orquesta (1924)

Peter Jablonsky, piano

Orquesta Avanti / Hanu Lintu

Grabado en vivo el 26 de junio de 2010

Harrison Birtwhistle (1934)

Cinco distancias para cinco instrumentos (1993)

Ensamble Intercontemporáneo / Pierre Boulez

Sean Shepherd

Tuolummne (2012)

Orquesta de Cleveland / Franz Welser Möst

Grabado en vivo en el Severnace Hall de Cleveland el 10 de abril de 2013

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

Buenos Vecinos (Mauro Apicella)

19.00

Los Conciertos de la 96.7

Dúo de guitarras Sfriso-Ujaldón

20.00

Ciclos (Música Alla Turca)

Wolfgang Amadeus Mozart

Obertura, Coro de los jenízaros, Aria de Osmín y Final de El rapto en el serrallo (1782)

Luba Orgonosova y Cindia Sieden, sopranos

Stanford Olsen y Uwe Pepper, tenores

Cornelius Hauptmann, bajo

Coro Monteverdi

Solistas Barrocos Ingleses / John Eliot Gardiner

Wolfgang Amadeus Mozart

“Alla turca”, tercer movimiento de la Sonata para piano n°11 en La mayor, K.331

Mitsuko Uchida, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Rondó, tercer movimiento del Concierto N°5 para violín y orquesta en La mayor, K.219, “Turco”

Gidon Kremer, violín

Orquesta Filarmónica de Viena / Nikolaus Harnoncourt

Joseph Haydn

Segundo y tercer movimiento de la Sinfonía N°100 en Sol mayor, “Militar”

Orquesta de St. Luke’s / Charles Mackerras

Ludwig van Beethoven

Dos fragmentos del último movimiento de la Sinfonía N°9 en re menor, “Coral”, op.125

Richard Lewis, tenor

Coro de la Orquesta de Cleveland

Orquesta de Cleveland / George Szell

21.00

Música Nocturna

Johann Sebastian Bach

El arte de la fuga, BWV1080

The Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Manuel Ponce

Chapultepec, tres bocetos sinfónicos para orquesta

Orquesta Sinfónica del Estado de México / Enrique Bátiz

Gabriel Fauré

Cinco melodías de Venecia, op.58

Elly Ameling, soprano

Dalton Baldwin, piano

23:00

Industria Nacional

Štěpán Rak

Adió, Finlandia. Fantasía sonata sobre una canción folklórica finesa, op.30

Esteban Colucci, guitarra

Zoltán Kodály

Las hilanderas de Székely

Orsolya Kirkosa, Marcela Sotelano, y Gisela Barok, sopranos

Laura Domínguez y Milagros Seijó, mezzosopranos

Enrique Folger, tenor

Alejandro Di Nardo, bajo

Coral Hungaria

Orquesta Ars Hungarica / Sylvia Leidemann

Grabado en vivo en el Teatro Colón el 14 de septiembre del año 2005

Ángel Lasala

Trío N°1, “Poema de las serranías” (1944)

Trío de Olavarría