Programación Viernes 23 de Diciembre

00.00

La trasnoche de la 96.7

Trasnoche Jazz

——————–

Ludwig van Beethoven

Trío Nº9 en Mi bemol mayor, WoO 38

Trío Beaux Arts

01.00

Tiempos Modernos

Alban Berg

Sonata para piano, op.1

Helen Grimaud, piano

Grabación de estudio recientemente editada

Maurice Ravel

El niño y los sortilegios

Personajes e intérpretes:

Niño, Cecilia Pastawski

Madre, Libélula y taza china, Maria Goso

La butaca, Milagros Burga

Sillón, Luis Asmat

Reloj y El Gato, Sebastián Angulegui

Tetera y Rana, Elías Ongay

El fuego y Ruiseñor, Constanza Diaz Falu

Pastor, German Polon

Pastorcita y Ardilla, .Florencia Molinero

La Princesa, Elisabeth Guerrero

Las matemáticas, Pablo Saiola

Gata, Natalia Salardino

Arbol, Augusto Nureña

Murcielago y Numero, Ana Sampedro

Lechuza y Número, Natasha Nocetti

Número, Laura Avila

Coro del Instituto de Arte del Teatro Colón / Marcelo Ayub

Ensamble vocal de cámara XXI / Miguel Pesce

Orquesta Académica del Teatro Colón / Emmanuel Seifert

Teatro Colón, 27 de noviembre de 2016

02.00

Giovanni Battista Pergolesi

Concierto para violín y orquesta de cuerdas en Si bemol mayor

Bettina Mussumeli, violín

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Georges Enescu

Deceto para instrumentos de viento en Re mayor, op.14

Ensamble de vientos de Bucarest / Constantin Silvestri

Felix Mendelssohn

Sinfonía Nº3 en la menor, op.56, “Escocesa”

Orquesta Filarmónica de Budapest / András Kórodi

Alexander Glazunov

Suite sobre el nombre Sacha, op.2

Tatjana Franová, piano

Joseph Haydn

Concierto para flauta, oboe, cuerdas y dos cornos en Do mayor, Hob.VII: h1

Jean-Pierre Rampal, flauta

Pierre Pierlot, oboe

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Arnold Bax

Cuarteto Nº1 en Sol mayor

English String Quartet

Hector Berlioz

La muerte de Cleopatra, escena lírica para soprano y orquesta

Béatrice Uria-Monzon, mezzosoprano

Orquesta Nacional de Lille / Jean-Claude Casadesus

Johann Sebastian Bach

Sonata para clave en re menor, BWV 964 (transcripción de la Sonata para violín solo Nº2 en la menor, BWV 1003)

Rosalyn Tureck, piano

Leonard Bernstein

Sinfonía Nº1, “Jeremías”, para mezzosoprano y orquesta

Christa Ludwig, mezzosoprano

Orquesta Filarmónica de Israel / Leonard Bernstein

Antonio Salieri

Concierto para violín, oboe y chelo y orquesta en Re mayor

Heinz Holliger, oboe

Thomas Füri, violín

Thomas Demenga, chelo

Camerata Bern / Thomas Füri

George Frideric Handel

Sinfonía del Acto I de la ópera Saúl

The English Concert / Trevor Pinnock

Ralph Vaughan Williams

Fantasía sobre melodías populares de Sussex para chelo y orquesta

Julian Lloyd Webber, chelo

Philharmonia Orchestra / Vernon Handley

César Franck

Preludio, coral y fuga para piano

Artur Rubinstein, piano

Zoltán Kodály

Dos canciones populares de Zobor

Coro Femenino de Györ / Miklós Szabó

Luigi Boccherini

Concierto para chelo y orquesta Nº10 en Re mayor, G.483

Orchestra da Camera di Padova e del Veneto / Bruno Giurana

07.00

Y la mañana va

Antonin Dvorak

Carnaval, obertura op.92

Orquesta Filarmónica Real / John Farrer

Antonio Vivaldi

Concierto para violín, dos chelos, cuerdas y bajo continuo en Do mayor, R.561

Il Giardino Armonico / Giovanni Antonini

Astor Piazzolla

Le grand tango

Eduardo Vassallo, chelo

Cristina Filoso, piano

Frederic Delius

“Amanecer”, danza de la suite Florida

Orquesta del Ulster / Vernon Handley

Carl Maria von Weber

Sonata para flauta y piano en Fa mayor, op.10, Nº1

Aurèle Nicolet, flauta

Bruno Canino, piano

08.00

Francois Boieldieu

Concierto para arpa y orquesta en Do mayor

Catherine Michel, arpa

Orquesta Nacional de la Opera de Montecarlo / Antonio de Almeida

Engelbert Humperdinck

Obertura de la ópera Hansel y Gretel

Orquesta de la Ópera Estatal de Berlín / Artur Rother

Aaron Copland

Cuarteto con piano

Charles Rex, violín

Rebecca Young, viola

Alan Stepansky, chelo

Israela Margalit, piano

09.00

Giuseppe Torelli

Concierto de Navidad, op.8, Nº6

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Wolfgang Amadeus Mozart

Variaciones para violín y piano sobre “Helàs, j’ai perdu mon amant”, K.360

Sergei Girshenko, violín

Larissa Belotserkovskaia, piano

Antonin Dvorák

Suite Americana, op.98b

Orquesta Filarmónica de Rusia / Dmitry Yablonsky

Nicolai Rimsly-Korsakov

Sueño de una noche de verano, op.56, Nº2

Anna Netrebko, soprano

Daniel Barenboim, piano

Grabado en vivo en el Festival de Salzburgo del año 2009

10.00

El artista de la semana

Julian Bliss

Benny Goodman

Don’t be that way / Stompin’ at the Savoy

Eddie De Lange

Moonglow

George y Ira Gershwin

Lady be good

Julian Bliss Septet

Albert Roussel

Pequeña suite para orquesta, op.39

Orquesta Nacional Real de Escocia / Stéphane Denève

George Frideric Handel

Obertura de la ópera “Il pastor Fido”

The English Concert / Trevort Pinnock

11.00

La gran aldea (Holanda)

Carel Anton Fodor

Concierto para clave y orquesta en sol menor, op.12

Arthur Schoonderwoerd, clave

Ensamble Cristofori

Matthijs Vermeulen

Sinfonía Nº6, “Momentos felices”

Orquesta Filarmónica de Rotterdam / Lucas Vis

12.00

Clásicos a la carta

Arnold Schoenberg

Paz en la Tierra, op.13

Coro de Cámara de Dresde / Hans-Christoph Rademann

Bedrich Smetana

“Blanik” del ciclo Mi patria

Orquesta Sinfónica de la Radio Nacional de Polonia / Antoni Wit

Friedrich Kalkbrenner

Concierto para piano y orquesta Nº1 en re menor, op.61

Hans Kann, piano

Orquesta Sinfónica de Hamburgo / Heribert Beissel

13.00

La música de Fauno

Tiempos viejos

Sergei Prokofiev

Cuarteto de cuerdas Nº2 en Fa mayor, op.92

Cuarteto Carmirelli

————

Johann David Heinichen

Concerto grosso en Sol mayor

Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

Manuel de Falla

Fantasía Bética

Javier Perianes, piano

14.00

El compositor de la semana

Leoš Janáček

Sinfonietta

Orquesta Filarmónica de Berlín / Claudio Abbado

—————————–

Carl Maria von Weber

Sonata para flauta y piano en Fa mayor, op.10, Nº1

Aurèle Nicolet, flauta

Bruno Canino, piano

William Walton

Suites orquestales de Façade

The English Northern Philharmonia / David Lloyd-Jones

15:00

Música documental (los siglos XX y XXI)

Erwin Schulhoff (1894-1942)

Doble concierto para flauta, piano y orquesta, op.43 (1923)

Bettina Wild, flauta

Aleksander Madža, piano

Orquesta Filarmónica de Cámara de Alemania / Andreas Delfs

Charles Camilleri (1931-2009)

Tres canciones folklóricas maltesas (1971)

Susanne Stanzeleit, violín

Sophia Rahman, piano

Xaver Montsalvatge (1912-2002)

Sinfonía de Réquiem (1986)

Orquesta Sinfónica de la Radiotelevisión de España / Víctor Pablo García

Sonia González, soprano

Grabado en vivo en el Teatro Monumental de Madrid el 13 de enero de 2012

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

Té para dos (Donna Caroll y Oscar López Ruiz)

20.00

Ciclos (Atribuciones erróneas)

Arcangelo Corelli

Sonata para violín y continuo en re menor, op.5, Nº12, “La follia” (basada en un tema de tradición popular)

Trío Locatelli

Fritz Kreisler

La Précieuse, en el estilo de Couperin (atribuida erróneamente a Louis Couperin)

Shlomo Mintz, violín

Clifford Benson, piano

Leopold Mozart

Casación en Sol mayor para juguetes, dos oboes, dos cornos, cuerdas y continuo (“Sinfonía de los juguetes”) (atribuida erróneamente a Joseph Haydn y a Michael Haydn)

Orquesta de Cámara Franz Liszt de Budapest / Frygies Sándor

Robert Pearsall

Dúo cómico de dos gatos (atribuido erróneamente a Rossini)

Elisabeth Söderström, soprano

Kerstin Meyer, mezzosoprano

Jan Eyron, piano

—————-

Rodion Shchedrin

Stihira. Himno para el milenario de la cristianización de Rusia

Coro y Orquesta Nacional de Francia / Mstilslav Rostropovich

21.00

Música Nocturna

George Frideric Handel

Israel en Egipto

Ruth Holton, Elisabeth Priday y Donna Deam, sopranos

Ashley Stafford, Michael Chance, Patrick Collin y Jonathan Peter Kenny, contratenores

Nicolas Robertson, Philip Salmon, Paul Tindall y Andrew Tusa, tenores

Julian Clarkson y Christopher Purves, bajos

Coro Monteverdi

English Baroque Soloists / John Eliot Gardiner

Erik Satie

Jack in the box

Angela Brownridge, piano

Niccolò Piccinni (1728-1800)

Concierto para flauta y orquesta en Re mayor

Peter-Lukas Graf, flauta

Orquesta de Cámara de Padua y del Veneto / Bruno Giuranna

23:00

Industria Nacional

Juan José Castro (1895-1968)

Martín Fierro. Cantata sobre el texto de Miguel Hernández (1044)

Luciano Garay, barítono

Coro Polifónico de la Provincia de Santa Fe

Coro de la Universidad Nacional del Litoral

Orquesta Sinfónica de Santa Fe / Carlos Cuesta