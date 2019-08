Programación Viernes 23 de Agosto

00.00

Trasnoche Jazz

Larry Carlton y la SWR Big Band

Milestones

Friday nights shuffle

Gabriele Mirabassi y Richard Galliano

Los artistas

Carcajada

Eartha Kitt

St.Louis Blues

Sing low

Yellow dog blues

Arnold Schoenberg

Concierto para piano y orquesta, op.42

Maurizio Pollini, piano

Orquesta Filarmónica de Berlín / Claudio Abbado

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Ferruccio Busoni

Obertura cómica para orquesta, op.38

Orquesta Filarmónica de la BBC / Neeme Järvi

Johann Melchior Molter

Concierto para clarinete y orquesta en Re mayor

Thomas Friedli, clarinete

Orquesta de Cámara del Sudoeste Alemán / Paul Angerer

Alexander Glazunov

Preludio y dos mazurcas para piano, op.25

Tatjana Franová, piano

Jean Sibelius

Suite campestre, op.98b

Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi

Francesco Geminiani

Sonata para guitarra, chelo y clave Nº2 en do menor, de “El arte de la guitarra”

Laszlo Szendrey-Karper, guitarra

Ede Banda, chelo

Janos Sebestyen, clave

08.00



Franz Berwald

Sinfonía Nº2 en Re mayor, “Caprichosa”

Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi

Erich Wolfgang Korngold

Don Quijote, seis piezas características para piano

Ana Vega-Toscano, piano

Gustav Holst

Invocación para chelo y orquesta

Julian Lloyd Webber, chelo

Orquesta Philharmonia / Vernon Handley

09.00

Compartimos el concierto que ofreció el viernes pasado en el Auditorio Nacional del CCK, el dúo de pianos conformado por Ivan Rutkauskas y Marcelo Ayub, en el quinto concierto de una nueva temporada del ciclo Los Conciertos de la 96.7

10.20

Anton Bruckner

Kyrie, Gloria y Credo, de la Misa para coro a ocho voces y ensamble de vientos

Colegium Vocale

La Chapelle Royale / Philippe Herreweghe

Luigi Cherubini

Obertura de concierto

Academy of St.Martin in the Fields / Neville Marriner

11.00

La gran aldea (España)

Ruperto Chapí

Sinfonía en re menor

Orquesta de la Comunidad de Madrid / José Ramón Encinar

Antonio Soler

Un ángel y el demonio

Escolanía de la Abadía de Santa Cruz del Valle de los Caídos / Jean-Michel Hasler

Elena Romero

Canción y danza sobre tres notas

Alberto Portugheis, piano

Elena Romero

Idilio

Alberto Portugheis, piano

12.00

Clásicos a la carta

Max Bruch

Concierto para violín y orquesta Nº2 en re menor, op.44

Itzhak Perlman, violin

Orquesta Filarmónica de Israel / Zubin Mehta

William Walton

Cuarteto Nº2 en la menor

Cuarteto Gabrielli

13.00

La música del fauno

Béla Bartók

Concierto para dos pianos, percusión y orquesta

Martha Argerich y Nelson Freire, pianos

Jan Labordus y Jan Pustjens, percusión

Orquesta Real del Concertgebouw de Ámsterdam / David Zinman

Giacomo Meyerbeer

Aria de Inés, del primer acto de la opera La Africana

Diana Damrau, soprano

Orquesta de la Opera de Lyon / Emmanuel Villaume

Luigi Boccherini

Sinfonía Nº6 en re menor, “La casa del diablo”

Orquesta del Festival de Londres / Ross Pople

14.00

Max Bruch

Trío en do menor, op.5

Trío Göbel de Berlín

Jan Dimas Zelenza (1679-1745)

Sinfonía a 8 en la menor

Orquesta Barroca de Friburgo / Gottfried von der Goltz

Joaquín Turina

Bailete: Suite de danzas del siglo XIX, op.79

Jordi Masó, piano

15:00

Música documental (Los siglos XX y XXI)

Alberto Ginastera

Variaciones concertantes, op.23 (1953)

Orquesta Filarmónica Real / Enrique Arturo Diemecke

Steve Reich

City Life. Siinfonía para piano y sampler digital (1994)

Ensamble Steve Reich / Bradley Lubman

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Buenos Vecinos (Mauro Apicella)

19.50

La Orquesta Sinfónica Nacional en directo desde el CCK

Con dirección del francés Sylvain Gasançon, la Sinfónica Nacional brinda un nuevo concierto, que incluye obras de Dutilleux, Honegger y el triple concierto de Beethoven, con Xavier Inchausti, JoséAraujo y Marcelo Balat como solistas.

21.30

Música Nocturna

Franz Schubert

El canto del cisne, D. 957

Olaf Bär, barítono

Geoffrey Parsons, piano

Baldassare Galuppi (1706 – 1785)

Sonata a tres para dos violines y bajo continuo en Fa mayor

Miembros del ensamble L’Opera Stravagante

Enrique Granados

Danzas españolas

Daniel Ligorio, piano

23:00

Industria Nacional

Natalia Solomonoff (1968)

Rahnächte

Ensemble Reflexion K / Gerald Eckert

Emilio Napolitano

Gato al estilo popular

Luis Gianneo

Lamento quichua

Astor Piazzolla

Four for tango

Cuarteto de Cuerdas de la Universidad Nacional de La Plata

Grabación realizada en 1993