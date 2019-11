Programación Viernes 22 de Noviembre

00.00

Trasnoche Jazz

Fabrizio Bosso

Joyful day

You’ve changed

Sebastián Zanetto

Presentimiento

Sin piloto

Viktoria Tolstoy

Tell me a bedtime story

Naima

——–

Edvard Grieg

Libro cuarto de las Piezas Líricas para piano, op.47

Eva Knardahl, piano.

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Julius Fučik

“Marinarella”, obertura gitana, op.215

Orquesta Filarmónica Checa / Vaclav Neumann

Johan Peter Emilius Hartmann

Allegro fantasía para violín y piano en Re mayor

Elisabeth Schneider, violín

Bohumila Jedlicková, piano

Benjamin Godard

Tres piezas para flauta y orquestra: Idilio, Serenata a Mabel y Leyenda pastoral

Marc Grauwels, flauta

Orquesta de Cámara de Waterloo / Ulysse Waterlot

Joseph Haydn

Sinfonía Nº6 en Re mayor, Hob.1 Nº6, “La Mañana”

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

08.00



Vincent D’Indy

Tema variado, fuga y canción, op.85

Michael Schäfer, piano

Ludwig van Beethoven

Obertura, introducción, adagio y allegro, del ballet “Las Criaturas de Prometeo”, op.43

Orquesta Sinfónica de Montreal / Kent Nagano

Charles Koechlin

“Primavera”, quinteto para flauta, violín, viola, chelo y arpa, op.156

Philippe Racine, flauta

Robert Zimansky, violin

Monika Clemann, viola

Curdin Coray, chelo

Xenia Schindler, arpa

09.00



Reinhold Gliere

Sinfonía Nº1 en Mi bemol mayor, op.8

Orquesta Filarmónica Eslovaca / Stephen Gunzenhauser

Fernando Sor

Variaciones para guitarra sobre un tema de Mozart

Andrés Segovia, guitarra

João de Sousa Carvalho (compositor portugués, 1745-1799)

Obertura de la ópera “Eumene”

Orquesta de Cámara Franz Liszt / Janos Rolla

10.00



Ernest Chausson

Poema para violín y orquesta, op.25

Julia Fischer, violín

Orquesta Filarmónica de Monte Carlo / Yakov Kreizberg

Paul Hindemith

Música de concierto para cuerdas y metales, op.50

Orquesta Philharmonia de Londres / Paul Hindemith

Ferruccio Busoni

Suite para clarinete y piano, op.33

Davide Teodoro, clarinete

Aldo Orvieto, piano

11.00

La gran aldea (República Checa)

Bohuslav Martinú

Sinfonía Nº5

Orquesta Sinfónica de Bamberg / Neeme Järvi

Heinrich Ignaz Franz von Biber

Sonata para violín y bajo continuo Nº3 en Fa mayor, Chafe 140

Ensamble Romanesca

David Popper

Rapsodia húngara para chelo y piano, op.68

János Starker, chelo

Shigeo Neriki, piano

12.00

Clásicos a la carta

Ludwig van Beethoven

Concierto para piano y orquesta Nº3 en do menor, op.37

Maurizio Pollini, piano

Orquesta Filarmónica de Viena / Karl Böhm

Enrique Granados

Allegro de concierto para piano

Alicia de Larrocha, piano

Alfonso El Sabio

Cantigas de Santa María

Camerata Mediterranea / Joel Cohen

13.00

La música del fauno

Igor Stravinsky

Sinfonía en tres movimientos

Raymond O’ Connell, piano

Orquesta Nacional de Escocia / Alexander Gibson

Joseph Haydn

Cuarteto en Sol mayor, Hob.III:75

Cuarteto Tátrai

Giacomo Meyerbeer

Escena de Palmide, del segundo acto de El cruzado en Egipto

Diana Damrau, soprano

Coro y Orquesta de la Opera Nacional de Lyon / Emmanuel Villaume

14.00

Giuseppe Torelli (1658–1709)

Concierto para violín y orquesta en mi menor, op.8, N°9

Simon Standage, violín

Collegium Musicum 90 / Simon Standage

Albert Roussel

Trío para flauta, viola y chelo

Xavier Aragau, flauta

Jean-Louis Bonafous, viola

Agnès Vesterman, chelo

Józef Elsner (1769 – 1854)

Sinfonía en Do mayor, op.11

Orquesta Sinfónica Filarmónica de Opole / Boguslaw Dawidow

15:00

Música documental (Los siglos XX y XXI)

Frank Martin

Trío sobre melodías populares irlandesas

Trío de Oslo

Péter Eötvös (1944)

Atlantis, con texto de Sándor Weöres (1995)

Vojtek Drabowicz, barítono

Julian Chudoba, niño soprano

Márta Fábián, címbalom

Simon Stockhausen, sintetizador

Orquesta Filarmónica de la Radio de Holanda / Peter Eötvös

Grabado en vivo el Concertgebouw de Amsterdam el 23 de octubre de 1999

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Buenos Vecinos (Mauro Apicella)

20.00

Ciclos (Homenajes de Manuel de Falla)

Manuel de Falla

“Fanfarria sobre el nombre de Enrique Fernández Arbós” de Homenajes

Orquesta Sinfónica de Cincinnati / Jesús López Cobos

Manuel de Falla

Pour le Tombeau de Claude Debussy (1920)

Julian Bream, guitarra

Manuel de Falla

Pour le Tombeau de Claude Debussy (versión orquestal del compositor)

Orquesta Sinfónica de Cincinnati / Jesús López Cobos

Manuel de Falla

“A Paul Dukas. Spes Vitae”

Josep Colom, piano

Manuel de Falla

“A Paul Dukas. Spes Vitae”, de Homenajes (versión para orquesta del compositor)

Orquesta Sinfónica de Cincinnati / Jesús López Cobos

Manuel de Falla

“Pedrelliana” de Homenajes

Orquesta Sinfónica de Cincinnati / Jesús López Cobos

———-

Friedrich Kuhlau

Quinteto para flauta y cuerdas en La mayor, op.51, Nº3

Jean-Pierre Rampal, flauta

Cuarteto Juilliard

21.00

Música Nocturna

Anton Bruckner

Sinfonía Nº4 en Mi bemol mayor, Romántica

Orquesta de Cleveland / Christoph von Dohnányi

Arnold Bax

Sonata para clarinete y piano en Re mayor

Robert Plane, clarinete

Benjamin Frith, piano

Georg Philipp Telemann

Aria de Edronica y Aria de Hildegard, de la ópera El paciente Sócrates

Nuria Rial, soprano

Orquesta de Cámara de Basilea

Luigi Boccherini

Concierto para chelo y orquesta Nº9 en Si mayor

David Geringas, chelo

Orquesta de Cámara de Padua y del Veneto / Bruno Giurana

Louis Moreau Gottschalk (compositor y pianista estadounidense 1829 –1869)

El banjo, fantasía grotesca, op.15

Cecile Licad, piano

23.00

Industria Nacional

Juan José Castro

Suite introspectiva (1961)

Orquesta del Festival de Los Ángeles / Juan José Castro

Registro documental realizado en ocasión del estreno, el 2 de junio de 1962

Ludwig van Beethoven

Cuarteto Nº8 en mi menor, op.59, Nº2

Cuarteto de Cuerdas Buenos Aires

Grabado en vivo en el Auditorio de Radio Nacional el 26 de octubre de año 2012