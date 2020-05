Programación Viernes 22 de Mayo

00.00

Después del Concierto (Martín Wullich)

01.00

La Trasnoche de La 96.7

Antonin Dvorák

Quinteto para cuerdas en Mi bemol mayor, op.97

Ensamble Raphael

João de Sousa Carvalho (compositor portugués, 1745-1799)

Obertura de la ópera L’Eumene

Orquesta de Cámara Franz Liszt de Budapest / János Rolla

Richard Strauss

Concierto para oboe y pequeña orquesta en Re mayor, op.144

Heinz Holliger, oboe

Orquesta Sinfónica de Cincinnati / Michael Gielen

Ernesto Nazareth (compositor brasileño, 1863-1934)

Confidencias, Celestial, Creer y esperar y Torbellino de besos, cuatro valses para piano

Polly Ferman, piano

Piotr Ilich Chaikovsky

Sinfonía Nº5 en mi menor, op.64

Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons

Johan Kvandal (compositor noruego, 1919-1999)

Sonata para guitarra, op. 65

Stein-Erik Olsen, guitarra

Johannes Brahms

Trío para clarinete, chelo y piano en la menor, op.113

Kálmán Berkes, clarinete

Miklos Perényi, chelo

Zoltánn Kocsis, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Divertimento en Fa mayor, K.247

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Igor Stravinsky

Suite Italiana, para violín y piano

Cho-Liang Lin, violín

André-Michel Schub, piano

Carl Maria von Weber

Concierto para fagot y orquesta en Fa mayor, op.75

László Hara, fagot

Orquesta de Cámara de la Academia Franz Liszt / Ervin Lukács

George Frideric Handel

Suite para clave en re menor, HWV 436

Trevor Pinnock, clave

Joseph Haydn

Concierto para flauta, oboe, cuerdas y dos cornos en Sol mayor, Hob.VII: h2

Jean-Pierre Rampal, flauta

Pierre Pierlot, oboe

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Paul Hindemith

Sonata para chelo y piano Nº3, op.11

Roger Drinkall, chelo

Dian Baker, piano

Gustav Mahler

Canciones tempranas (orquestación de Luciano Berio)

Thomas Hampson, barítono

Orquesta Philharmonia / Luciano Berio

Max Reger

Doce valses-capricho, op.9

Dúo Tal & Groethuysen, dúo de piano a cuatro manos

Jean Marie Leclair

Obertura en La mayor, op.13, Nº3

Ensamble Florilegium

Carl Philipp Emanuel Bach

Concierto para flauta y orquesta en re menor

Ingrid Dingfelder, flauta

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Charles Mackerras

07.00

Y la mañana va

François-Adrien Boieldieu

Obertura de la ópera “La dama blanca”

Orquesta de la Suiza Italiana / Howard Griffiths

Giovanni Francesco Giuliani

Cuarteto para violín, viola, mandolina y laúd en Sol mayor

Cuarteto Plectr’Archi

Robert Schumann

Sonata para piano N°1 en Fa sostenido menor, op.11

Maurizio Pollini, piano

Jean Sibelius

Suite de la música incidental para la obra teatral “El cisne blanco”, de August Strindberg, op.54

Orquesta Sinfónica de Gotenburgo / Neeme Järvi

Henry Vieuxtemps]

Elegía para viola y piano en fa menor, op.30

Therese-Marie Gilisen, viola

Jean-Claude Vanden Eynden, piano

Antonio Vivaldi

“In turbate mare irato”, motete Ryom 627

Simone Kermes, soprano

Orquesta Barroca de Venecia / Andrea Marcon

Reinhold Gliere

Suite del ballet “La Amapola Roja”

Orquesta del Teatro Bolshoi / Yuri Fayer

George Frederick Pinto (compositor inglés, 1785-1806)

Sonata para piano en do menor

Ian Hobson, piano

Francis Poulenc

Suite Francesa, para vientos, percusión y órgano

Orquesta de Vientos de Londres / Denis Wick

Giovanni Bottesini

Concierto para contrabajo y orquesta Nº2 en si menor

Ludwig Streicher, contrabajo

Orquesta de Cámara de Munich / Hans Stadlmair

Franz Liszt

Los ideales, poema sinfónico Nº12, Searle 106

Orquesta Sinfónica de Budapest / Arpad Joo

Georges Bizet

Cantos del Rin

Julia Severus, piano

11.00

La gran aldea (Polonia)

Feliks Janiewicz

Concierto para violín y orquesta Nº5 en mi menor

Zbigniew Pilch, violín

Ensamble Musicae Antiquae Collegium Varsoviense / Kai Bumann

Karol Szymanowski

Sinfonía Nº4 para piano y orquesta, op.60, “Sinfonía concertante”

Piotr Paleczny, piano

Orquesta Filarmónica Nacional de Polonia / Kazimierz Kord

Frédéric Chopin

Nocturno para piano en Sol mayor, op.37, Nº2

Elisabeth Leonskaja, piano

12.00

Clásicos a la carta

Wolfgang Amadeus Mozart

Cuarteto con piano Nº1 en sol menor, K.478

Trío Beaux Arts junto con Bruno Giuranna en viola

Dmitri Shostakovich

Cuarto movimiento de la Sinfonía Nº11 en sol menor, op.103, “El año 1905”

Orquesta Sinfónica de Boston / Andris Nelsons

Tomaso Albinoni

Concierto para dos oboes y cuerdas en Fa mayor, op.9, Nº3

Pierre Perlot y Jacques Chambon, oboes

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

13.00

Complemento musical

Edouard Lalo

Sonata para chelo y piano en la menor

Maria Kliegel, chelo

Bernd Glemzer, piano

Christoph Graupner]

Obertura en sol menor, GWV 470

L’arpa festante / Rien Voskuilen

Ture Rangström

Selección de canciones

Solveig Kringelborn, soprano

Malcolm Martineau, piano

14.00

]Artista de Moda

15.00

Complemento musical

Franciszek Lessel

Sonata para piano en La mayor, op.2, Nº3

Marcin Lukaszewski, piano

Pietro Antonio Locatelli

Concierto para violín y orquesta en do menor, op. 3, Nº2

Giuliano Carmignola, violín

Orquesta Barroca de Venecia / Andrea Marcon

Engelbert Humperdinck

Cuarteto en Do mayor, EHWV 164

Cuarteto Diógenes

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Buenos Vecinos (Mauro Apicella)

20.00

Transmisiones

22.00

Complemento musical

23.00

Después del Concierto