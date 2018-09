Programación Viernes 21 de Septiembre

00.00

Trasnoche Jazz

Arturo Puertas

Una mosca en el cordel

Juegos en el viento

Brother Jack McDuff

Georgia

Mark Murphy

Along came Betty

Doxy

Robert Fuchs

Serenata para cuerdas Nº3 en mi menor, op.21

Camerata Bern / Thomas Füri

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Arnold Bax

Obertura para una comedia picaresca

Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thomson

Johan Peter Emilius Hartmann

Allegro fantasía para violín y piano en Re mayor

Elisabeth Schneider, violín

Bohumila Jedlicková, piano

Benjamin Godard

Tres piezas para flauta y orquestra: Idilio, Serenata a Mabel y Leyenda pastoral

Marc Grauwels, flauta

Orquesta de Cámara de Waterloo / Ulysse Waterlot

Joseph Haydn

Sinfonía Nº6 en Re mayor, Hob.1 Nº6, “La Mañana”

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

08.00



Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano Nº17 en Re mayor, K.576

Claudio Arrau, piano

Ludwig van Beethoven

Obertura, introducción, adagio y allegro, del ballet “Las Criaturas de Prometeo”, op.43

Orquesta Sinfónica de Montreal / Kent Nagano

Charles Koechlin

“Primavera”, quinteto para flauta, violín, viola, chelo y arpa, op.156

Philippe Racine, flauta

Robert Zimansky, violin

Monika Clemann, viola

Curdin Coray, chelo

Xenia Schindler, arpa

09.00



Compartimos el concierto que ofrecieron el viernes pasado en nuestro auditorio, la soprano Maria Cristina Kiehr y la laudista Dolores Costoyas, interpretando obras de Dowland, Ferrobosco y Bacheler, en el séptimo concierto de la temporada 2018 del ciclo Los Conciertos de la 96.7



10.25



Eric Coates

“Covent Garden” y “Westminster”, de la Suite de Londres.

Orquesta de Concierto de la BBC / Adrian Boult

Ferruccio Busoni

Suite para clarinete y piano, op.33

Aldo Orvieto, piano

Davide Teodoro, clarinete

11.00

La gran aldea (Brasil)

Heitor Villa-Lobos

Trío Nº1 en do menor

Trío Ahn

Cesar Guerra-Peixe

Museo de la conspiración

Orquesta Juvenil de Milwaukee / Manuel Prestamo

Tradicional

Acuarela do Brasil, Chega de saudade y Felicidade

Cuarteto de Brasilia

Edmundo Villani-Côrtes

Para sempre

Licio Bruno, barítono

Claudia Marques, piano

12.00

Clásicos a la carta

Karl Amadeus Hartmann

Concierto fúnebre para violín y cuerdas

Christiane Edinger, violín

Orquesta Sinfónica de la Radio de Polonia / Krzysztof Penderecki

Franz Liszt

Sonata para piano en si menor, S.178

Vladimir Horowitz, piano

Jacques Offenbach

“Barcarola” de la ópera Los cuentos de Hoffmann

Anna Netrebko, soprano

Elina Garança, mezzosoprano

Orquesta Philarmonia de Praga / Emmanuel Villaume

13.00

La música del fauno

Niels Gade (1817-1890)

Sinfonía Nº4 en Si bemol mayor, op. 20

Sinfonietta de Estocolmo / Neeme Järvi

Nicola Porpora

“Nobil onda”, de la ópera Adelaide

Karina Gauvin, soprano

Il Complesso Barocco / Alan Curtis

Joseph Haydn

Cuarteto Nº44 en Re mayor, op.50, Nº6, Hob.III:48, “Cuarteto prusiano Nº6”

Cuarteto Tátrai

14.00

Erwin Schulhoff

Doble concierto para flauta, piano y cuerdas

Bettina Wild, flauta

Aleksandar Madžar, piano

Orquesta de Cámara Filarmónica de Alemania / Andreas Delfs

Johann Nepomuk Hummel

Sonata para piano en fa sostenido menor, op.81

Hae-won Chang, piano

Vincent D’Indy

Sarabanda y minué para flauta, oboe, clarinete, fagot y piano, op.72

Catherine Cantin, flauta

Maurice Bourgue, oboe

Michel Portal, clarinete

Amaury Wallez, fagot

Pascal Rogé, piano

15:00

Música documental (Los siglos XX y XXI)

Zoltán Kodály

Muchachas noruegas (1940) y Demasiado tarde (1934)

Coro de la Radio Televisión de Hungría / Ferenc Sapszon

Jarmil Burghauser (1921-1997)

Los caminos, para cuerdas, arpa, guitarra, ciímbalo y percusión

Miembros de la Orquesta Sinfónica de Praga / Jarmil Burghauser

Sofia Gubaidulina (1931)

Triple concierto, para violín, chelo, bayan y orquesta

Baiba Skride, violín

Harriet Krijgh, chelo

Elsbeth Mosser, bayan

Orquesta Sinfónica de Boston / Andris Nelsons

Grabado en vivo en la Sala de la Sinfónica de Boston el 25 de febrero de 2017

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

Buenos Vecinos (Mauro Apicella)

20.00

Ciclos (Sinfonías de William Walton)

William Walton

Sinfonía Nº2 en si bemol menor

Orquesta de Cleveland / George Szell

Gioachino Rossini

Juana de Arco, cantata para mezzosoprano y piano

Marilyn Horne, mezzosoprano

Martin Katz, piano

21.00

Música Nocturna

George Frideric Handel

Israel en Egipto

Ruth Holton, Elisabeth Priday y Donna Deam, sopranos

Ashley Stafford, Michael Chance, Patrick Collin y Jonathan Peter Kenny, contratenores

Nicolas Robertson, Philip Salmon, Paul Tindall y Andrew Tusa, tenores

Julian Clarkson y Christopher Purves, bajos

Coro Monteverdi

English Baroque Soloists / John Eliot Gardiner

Erik Satie

Jack in the box

Angela Brownridge, piano

Niccolò Piccinni (1728-1800)

Concierto para flauta y orquesta en Re mayor

Peter-Lukas Graf, flauta

Orquesta de Cámara de Padua y del Veneto / Bruno Giuranna

23:00

Industria Nacional

Giampaolo Coral

Variaciones sobre un tema de Arnold Schönberg

Fabián Pérez Tedesco, marimba

Constantino Gaito

“Introducción: El alba”, “Gato” y “Ritmo de zamba”, “La tempestad” y “Epílogo. El Valle de Isandú”, del poema coreográfico La flor del irupé, op.39

Orquesta Filarmónica de Buenos Aires / Pedro Ignacio Calderón

Registro documental

Roberto Caamaño (1923-1993)

Diálogos para dos pianos, op.26

Manuel Massone y Silvia Dabul, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata en trío para flauta, viola y arpa, K.423

Trío Luminar

Grabado en vivo en el Auditorio del Banco Nación el 24 de mayo del año 2006