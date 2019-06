Programación Viernes 21 de Junio

00.00

Trasnoche Jazz

George Gruntz Concert Jazz Band

Bunauara

Harold López-Nussa

Me voy pá Cuba

Bacalao con pan

Cortina

Ayse Gencer

Pennies from heaven

Give me the simple life

Charles Gounod

Pequeña sinfonía para instrumentos de viento

Orquesta de Cámara de Saint Paul / Christopher Howgood

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Edward Elgar

“Pompa y Circunstancia”, Marcha militar Nº5 en Do mayor, op.39

Orquesta Filarmónica de Londres / Daniel Barenboim

Ivan Khandoshkin

Sonata para violín, viola y chelo Nº2 en Mi bemol mayor, op.3

Anastasia Khitruk, violín

Dmitry Yakubosky, viola

Kyrill Yevtushenko, chelo

Giuseppe Sammartini

Concierto para flauta dulce y cuerdas en Fa mayor

Per Brochmann, flauta dulce

Los Solistas de Trondheim / Bjarne Fiskum

Ernesto Nazareth

Dos valses: Julieta y Eponina

Polly Ferman, piano

Max Reger

El violinista ermitaño, poema sinfónico op.128

Orquesta del Concertgebouw de Amsterdam / Neeme Järvi

Félix Mendelssohn

Capricho y fuga para cuarteto de cuerdas, op.81

Cuarteto Aurora

Vincent D’Indy

Pequeña sonata para piano, según la forma clásica, op.9

Michael Schäfer, piano

Manuel de Falla

Fragmentos de la Suite del ballet “El Sombrero de Tres Picos”

Orquesta Philharmonia / Carlo María Giulini



09.00

Ludwig van Beethoven

Sonata para violín y piano Nº8 en Sol mayor, op.30, Nº3

Anne-Sophie Mutter, violín

Lambert Orkis, piano

Marc-Antoine Charpentier

“Cántico por la paz”, motete

Coro y Orquesta Barroca de Amsterdam / Ton Koopman

Mieczyslaw Karlowicz

Rapsodia lituana, op.11

Orquesta Sinfónica de Varsovia / Jacek Kaspszyk

10.00

Leroy Anderson (compositor estadounidense, 1908-1975)

Concierto para piano y orquesta en Do mayor

Jeffrey Biegel, piano

Orquesta de Concierto de la BBC / Leonard Slatkin

Wolfgang Amadeus Mozart

Cuarteto Nº3 en Sol mayor, K.156

Cuarteto Festetics

Míchael Haydn

Sinfonía en Si bemol mayor, Perger 52

Orquesta Filarmónica de Oradea / Ervin Acél

11.00

La gran aldea

12.00

Clásicos a la carta

13.00

La música del fauno

Thomas Arne

Obertura Nº5 en Re mayor, de Ocho oberturas a ocho partes

The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

Edouard Lalo

Concierto ruso para violín y orquesta, op.29

Olivier Charlier, violín

Orquesta Filarmónica de la BBC / Yan Pascal Tortelier

Malcolm Arnold

Sonata para flauta y piano, op.121

Judith Pearce, flauta

Ian Brown, piano

14.00

Alexander Glazunov

Concierto para saxofón y orquesta, op.109

John Harle, saxofón

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Erwin Schulhoff

Cinco estudios de jazz

Kathryn Stott, piano

Carl Maria von Weber

Quinteto para clarinete y cuarteto de cuerdas en Si bemol mayor, op.34

Charles Neidich, clarinete

L’Archibudelli

15:00

Música documental (Los siglos XX y XXI)

Charles Ives

La pregunta sin respuesta (versión definitiva)

Orquesta Sinfónica de Chicago / Michael Tilson Thomas

Grazyna Bacewicz (1909-1969)

Quinteto para piano y cuerdas N°2

Krystian Zimerman, piano

Kaja Danczowska y Agata Szymczewska, violines

Richard Groblewski, viola

Rafał Kwiatkowski, chelo

Colin Matthews (1947)

Punto de inflexión

Orquesta Nacional de la BBC de Gales / Thomas Søndergård

Grabado en vivo en el Royal Albert Hall, Londres, el 29 de julio de 2013

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

Buenos Vecinos (Mauro Apicella)

20.00

Ciclos (Obra de Henri Duparc)

Henri Duparc

La ola y la campana, canción (versión original para voz y orquesta)

Ludovic Tézier, baritone

Orquesta Nacional de Radio Francia /

Grabado en vivo en la Sala Pleyel de París, 28 de marzo de 2014

Henri Duparc

La huida, dúo para mezzosoprano, barítono y piano

Sarah Walker, mezzosoprano

Thomas Allen, barítono

Roger Vignoles, piano

Henri Duparc

“A las estrellas”, del Poema nocturno

Orquesta del Capitolio de Toulouse / Michel Plasson

Henri Duparc

Éxtasis y Serenata florentina, sobre poemas de Lahore

Elegía por la muerte de Robert Emmert, con texto de Moore

Testamento, con texto de Silvestre

La vida anterior, con texto de Baudelaire

Lamento, con texto de Gautier

Gérard Souzay, barítono

Dalton Baldwin, piano

21.00

Música Nocturna

Robert Schumann

Danzas de la cofradía de David, op.6

Murray Perahia, piano

Gustav Holst

Invocación para chelo y orquesta

Julian Lloyd Webber, chelo

Philharmonia Orchestra / Vernon Handley

Luigi Boccherini

Quinteto para cuerdas en Si bemol mayor, op.39

Ensamble 415

Gian Francesco Malipiero

Concierto para piano y orquesta Nº1

Sandro Ivo Bartoli, piano

Orquesta de la Radio de Saarbrücken / Michele Carulli

François Couperin

Motete a Santa Susana

Sandrine Piau y Caroline Pelon, sopranos

Jean-Paul Fouchécourt, contratenor

Jérôme Correas, bajo

Les Talens Lyriques / Christophe Rousset

Reinhold Glière

Ocho piezas para violín y chelo, op.39

Eleonora Turovsky, violín

Yuri Turovsky, chelo

23:00

Industria Nacional

Carlos Guastavino

La rosa y el sauce, con texto de Francisco Silva

Se equivocó la paloma, con texto de Rafael Alberti

José Carreras, tenor

Martin Katz, piano

Vicente Moncho (1939)

Escuché, dulces y solemnes, a los tubos del órgano

Ensamble de Vientos Meadows de la Universidad Metodista del Sur / Jack Delaney

Jorge Labrouve (1948-2008)

Lo desconocido es… para contralto, clarinete, chelo y piano

Ensamble Bartók

Leo Sujatovich

Sueños y deseos

Víctor Hugo Villena, bandoneón

Orquesta Filarmónica de Radio Francia / Christophe Mangou

Grabado en vivo en la Sala Olivier Messiaen el 2 de julio del año 2010