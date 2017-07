Programación Viernes 21 de Julio

00.00

Trasnoche Jazz

Thelonious Monk, Dizzy Gillespie, Sonny Stitt y Art Blakey

I mean you

Paolo Pavan y Pasqualino Ubaldini

Five special blues

il saltimbanco

Carter Calvert

The best is yet to come

Please don’t stop him

00.30

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano Nº12 en Fa mayor, K.332

Mitsuko Uchida, piano

01.00

Tiempos Modernos

Victor Herbert (compositor estadounidense 1859-1924)

Concierto para chelo y orquesta Nº1 en Re mayor, op.8

Mark Kosower, chelo

Orquesta Ulster / Johann Falleta

Grabación editada en abril de 2016

Sergei Rachmaninov

Danzas Sinfónicas, op45

Orquesta Filarmónica de Munich / Valery Gergiev

Philarmonie im Gasteig, Munich 5 abril de 2016

02.00

La Trasnoche de La 96.7

Johann Sebastian Bach

Concierto para dos pianos y orquesta en Do mayor, BWV 1061

András Schiff y Zoltán Kocsis, pianos

Orquesta de Cámara de la Academia Franz Liszt / Albert Simon

Heitor Villa-Lobos

Bachianas brasileiras Nº1 para ocho chelos

Los doce chelistas de la Orquesta Filarmónica de Berlín

Maurice Ravel

Shéhérazade, tres poemas para voz y orquesta

Kiri Te Kanawa, soprano

Orquesta de la Opera Nacional de Bélgica / John Pritchard

Camille Saint-Saëns

Cuarteto Nº1 en Sol mayor, op.153

Cuarteto Miami

Francisco Tárrega

Tres mazurcas para guitarra

Tom Kerstens, guitarra

Jean Sibelius

Sinfonía Nº7 en Do mayor, op.105

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Dietrich Buxtehude

Nimm Von Uns, Herr, Du Treuer Gott, BuxWV 78, cantata

Capella Antiqua Nova/ Facundo Agudín

Johannes Brahms

Cuatro piezas para piano, op.119

Radu Lupu, piano

Béla Bartók

Dos retratos, op.5 Sz 37

Shlomo Mintz, violín

Orquesta Sinfónica de Londres / Claudio Abado

Georg Philipp Telemann

Obertura para oboe, trompeta, cuerdas y bajo contínuo en Re mayor

Maurice André, trompeta

Ad Mater, oboe

Jaap Schröder y Jacques Holtman, violines

Anner Bylsma, chelo

Gustav Leonhardt, clave / Frans Brüggen

Alexander Scriabin

Sonata para piano Nº5, op.53

Vladimir Horowitz, piano

Ludwig van Beethoven

Diez variaciones para trío sobre “Ich bin der Schneider Kakadu” de Wenzel Müller, op.21ª

Pinchas Zuckerman, violín

Jacqueline Du Pré, chelo

Daniel Barenboim, piano

Piotr Ilich Chaikovsky

Sinfonía Nº2 en do menor, op.17, “Pequeña Rusia”

Orquesta Sinfónica de Chicago / Claudio Abbado

Monsieur de Sainte-Colombe

El hijo. Preludio en mi menor para viola de gamba

Jordi Savall, viola da gamba

Franz Schubert

Sonata para piano en La mayor, D.959

Maurizio Pollini, piano

Carl Ditters von Dittersdorf

Concierto para oboe y orquesta en Sol mayor

Heinz Holliger, oboe

Camerata Bern / Thomas Füri

07.00

Y la mañana va

Eugen D’Albert

Obertura para el drama “Esther”, op.8

Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Martyn Brabbins

Heinrich Von Biber

Primera suite en Re mayor, de la colección Mensa sonora

Musica Antiqua Köln / Reinchard Goebel

Robert Schumann

Tres romanzas, op.94

Jean-Pierre Rampal, flauta

Robert Veyron-Lacroix, piano

Selim Palmgren (compositor finlandés, 1878 – 1951)

Retratos de Finlandia, op.24

Orquesta Filarmónica de Turku / Jacques Mercier

08.00



William Sterndale Bennett

Catorce preludios, op.33

ilona Prunyi, piano

Josef Strauss

Vals Delirio, op.212

Orquesta Filarmónica de Viena / Herbert von Karajan

Georg Philipp Telemann

Trío sonata para dos violines y bajo continuo en Mi bemol mayor

Collegium Musicum 90 / Simon Standage

Ernesto Nazareth (compositor brasileño, 1863-1934)

Duvidoso, Garoto y Faceira

Marcelo Verzoni, piano

09.00



Reinhold Gliere

Concierto para corno y orquesta en Si bemol mayor, op.91

Hermann Baumann, corno

Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig / Kurt Masur



Johann Jakob Froberger

Suite Nº20 en Re mayor

Lars Ulrik Mortensen, clave

Carl Nielsen

Pequeña suite para cuerdas, op.1. Arreglo para cuarteto de cuerdas

Cuarteto Zapolski

10.00



El artista de la semana

Claudio Arrau

Ludwig Van Beethoven

Concierto para piano y orquesta Nº1 en Do mayor, op.15

Claudio Arrau, piano

Orquesta del Royal Concertgebouw de Amsterdam / Bernard Haitink

Francis Poulenc

Suite francesa

Orquesta de vientos de Londres / Denis Wick

11.00

La gran aldea (Holanda)

Richard Hol

Sinfonía Nº1 en do menor

Orquesta Residente de Hague / Matthias Bamert

Cornelis Thymanszoon Padbrué

El calvario

Camerata Trajectina

Johann Wilhelm Wilms

Primer movimiento de la Sonata para violín y piano en Si bemol mayor, op.29

Werner von Schnitzler, violín

Cosmin Boeru, piano

12.00

Clásicos a la carta

William Schuman

Sinfonía Nº3

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein

Léo Delibes

“Viens, Mallika”, de la ópera Lakmé

Hei-Kyung Hong, soprano

Jennifer Larmore, mezzosoprano

Orquesta de la Radio de Munich / Jesús López Cobos

Richard Addinsell

Concierto de Varsovia

Jean-Yves Thibaudet, piano

Orquesta Sinfónica de la BBC / Hugh Wolf

Wolfgang Amadeus Mozart

“Rondo alla turca” de la Sonata para piano Nº11 en La mayor, K.331

Jeno Jandó, piano

13.00

La música de Fauno

Tiempos viejos

Gabriel Fauré

Sonata para violín y piano Nº2 en mi menor, op.108

Christian Ferras, violín

Pierre Barbizet, piano

Registro de 1954

Johann David Heinichen

Obertura para dos oboes, fagot, cuerdas y bajo continuo

Il Fondamento / Paul Dombrecht

Zoltán Kodály

Danzas de Marosszék

Jenő Jandó, piano

14.00

El compositor de la semana

Arnold Bax

Trío en Si bemol mayor

Trío Borodin

Benrhard Crusell (1755-1838)

Concierto para clarinete y orquesta en Si bemol mayor, op.11

Emma Johnson, clarinete

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Gerard Schwarz

15:00

Música documental (Los siglos XX y XXI)

Arnold Schönberg

Cinco piezas para orquesta, op.16

Orquesta Real del Concertgebouw de Amsterdam / Mariss Jansons

Filipe de Sousa (1927-2006)

Quinteto para vientos

Quinteto de Vientos de la Orquesta de la Ópera Alemana de Berlín

Toru Takemitsu

Concierto para viola y orquesta. “Una cuerda alrededor del otoño”

Nobuko Imai, viola

Orquesta Saíto Kinen / Seiji Ozawa

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

Buenos Vecinos (Mauro Apicella)

20.00

Ciclos (El “ciclo judío” de Ernest Bloch 2º Parte)

Ernest Bloch

Tres poemas judíos

Orquesta Filarmónica de Londres / Dalia Atlas

Ernest Bloch

Abodah. Una melodía de Yom Kippur

Hagai Shaham, violín

Arnon Erez, piano

Ernest Bloch

Schelomo. Rapsodia hebraica para chelo y orquesta

Mstislav Rostropovich, chelo

Orquesta Nacional de Francia / Leonard Bernstein

21.00

Música Nocturna

Dmitri Shostakovich

Sinfonía Nº7 en Do mayor, op.60, “Leningrado”

Orquesta Sinfónica del Ministerio de Cultura de la Unión Soviética /

Gennadi Rozhdestvensky

Franz Xaver Richter (1709-1789)

Cuarteto para cuerdas en Sol mayor, op.5

Cuarteto Apponyi

Emmanuel Chabrier

Capricho

Annie d’Arco, piano

Francesca Caccini (1587-1641)

S’io m’en vo

Elena Cecchi Fedi, soprano

Cappella di Santa Maria degli Angiolini / Gian Luca Lastraioli

23:00

Industria Nacional

Steve Reich

Música para trozos de madera

Percusionistas de Buenos Aires / Fabián Berman

Vincent Persichetti

Serenata Nº10

Marcelo Álvarez, flauta

Mara Diniello, arpa

Rodolfo Arizaga (1926-1985)

Passacaglia, op 14

Camerata Bariloche / Fernando Hasaj

Cecilia Gros (1963)

Una que sepamos todos, para cuarteto de tubas

Fernando Sánchez, Hugo Migliora, Eduardo Oscar López y Pedro Pulzovan en tubas

Gaetano Donizetti

Dos fragmentos de la ópera I Puritani

Raúl Giménez, tenor

Sally Cooper Dyson, soprano

Scottish Philharmonic Singers

Orquesta de Cámara de Escocia / Miguel Ángel Veltri