Programación Viernes 21 de Agosto

00.00

Después del Concierto (Martín Wullich)

01.00

La Trasnoche de La 96.7

Hacedoras de música (Margarita Pollini)

Jean Sibelius

Concierto para violín y orquesta en re menor, op.47

Cho-Liang Lin, violín

Orquesta Philharmonia / Esa-Pekka Salonen

Matthew Locke

Suite en sol menor

The Newberry Consort / Mary Springfels

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano Nº17 en Si bemol mayor, K.570

Mitsuko Uchida, piano

Paul Hindemith

Música de Concierto para orquesta de vientos, op.41

Eastman Wind Ensemble / Donald Hunsberger

Franz Schubert

La bella molinera, D.795 (selección)

Olaf Bar, barítono

Geoffrey Parsons, piano

Carl Philipp Emanuel Bach

Concierto para oboe y orquesta en Mi bemol mayor. Wq.165

Péter Pongrácz, oboe

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Nikolai Rimsky-Korsakov

Sinfonietta sobre temas rusos en la menor, op.31

Orquesta Sinfónica del Estado de San Petersburgo / Andre Anichanov

Ludwig van Beethoven

Concierto para piano y orquesta Nº1 en Do mayor, op.15

Martha Argerich, piano

Orquesta Philharmonia / Giuseppe Sinopoli

Raffaele Calace (compositor italiano, 1863-1934)

Suite para dos mandolinas Nº3, op.98

Alison Stephens – Sue Mossop, mandolinas

Sergei Prokofiev

Obertura sobre temas hebreos en do menor, op.34

Evgeny Kissin, piano

Vladimir Spivakov y Boris Garlitsky, violines

Yuri Gandelsman, viola

Mijail Milman, viola

Michel Lethiec, chelo

Heitor Villa-Lobos

Cinco preludios para guitarra

Eduardo Fernández, guitarra

Francis Poulenc

Ocho nocturnos para piano

Pascal Rogé, piano

Henry Purcell

Sonata para trompeta y cuerdas en Re mayor

Maurice André, trompeta

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Antonin Dvorák

Serenata para cuerdas en Mi mayor, op.22

Orquesta de Cámara Orpheus

Claude Debussy

El rincón de los niños, L.113

Nikita Magaloff, piano

07.00

Y la mañana va

Hans Pfitzner

Concierto para chelo y orquesta en la menor, op. póstumo

Alban Gerhardt, chelo

Orquesta Sinfónica de la Radio y Televisión de Berlín / Sebastian Weigle

William Byrd

Fantasía para clave

Zsuzsa Pertis, clave

Johan Peter Selmer (compositor noruego, 1844-1910)

Carnaval en Flandes, poema sinfónico op.32

Orquesta Filarmónica de Oslo / Michail Jurowski

Claude Debussy

2do.libro de los Doce Estudios para piano

Maurizio Pollini, piano

John Hebden

Concierto para cuerdas Nº4 en Mi bemol mayor

Orquesta de cámara Cantilena / Adrian Shepherd

Robert Schumann

Fantasía para violín y orquesta en Do mayor, op.131

Václav Snítil, violín

Orquesta Sinfónica de Praga / Libor Hlaváček

Alexander Glazunov

Preludio y fuga en la menor, op.101, Nº1

Stephen Coombs, piano

09.00

Módulo Educativo

12.00

Con Bombos y Platillos (Marina Calzado Linaje)

13.00

Artista de Moda (Boris)

14.00

Módulo Educativo

18.00

Buenos Vecinos (Mauro Apicella)

20.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

22.00

Industria Nacional

Robert Schumann

Concierto para chelo y orquesta en la menor, op.129

Sol Gabetta, chelo

Orquesta de Cámara de Basilea / Giovanni Antonini

Pompeyo Camps

Fantasía para cuerdas, op.42

José Juncosa, violín

Francisco Sánchez, chelo

Orquesta Sinfónica de la Universidad de San Juan / Jorge Fontenla

Alberto Ginastera

Cinco canciones populares argentinas, op.10

Alicia Nafé, mezzosoprano

Carmen Piazzini, piano

Carlos Micháns

Cuarteto Nº1

Cuarteto Rápale

23.00

Después del Concierto