Programación Viernes 20 de Septiembre

Trasnoche Jazz

“The Quintet”

Salt peanuts

Wee

Craig Taborn

Gift horse

Les McCann

Wonder why

Please send me someone to love

I cried for you

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano Nº17 en Re mayor, K.576

Claudio Arrau, piano

Y la mañana va

Frederick Delius

Preludio de la ópera Irmelin

Orquesta Sinfónica “Nova Scotia” / Georg Tintner

Jean Sibelius

Cuatro piezas para violín y piano, op.78

Nils-Erik Sparf, violín

Bengt Forsberg, piano

Carl Philipp Emanuel Bach

Sonatina para dos claves y orquesta en Re mayor, Wq.109

Martin Haselböck e Ingomar Rainer, claves

Orquesta Académica de Viena / Martin Haselböck

Joseph Haydn

Cuarteto Nº21 en Mi bemol mayor, op.17, Nº3

Cuarteto Tatrai

Hugo Alfvén

Rapsodia sueca Nº3, op.47

Orquesta Nacional Real de Escocia / Niklas Willén

Leopold Hofmann

Concierto para chelo y orquesta en Re mayor

Tim Hugh, chelo y dirección

Orquesta Northern Sinfonia

Francis Poulenc

Sonata para clarinete y piano

Ronald van Spaendonck, clarinete

Alexandre Tharaud, piano

Alice Mary Smith (compositora inglesa, 1839-1884)

Sinfonía en la menor

London Mozart Players / Howard Shelley

Antonio Vivaldi

Concierto para guitarra, viola d’amore y orquesta en re menor, R.540

Eduardo Fernández, guitarra

Norbert Blume, viola d’amore

Orquesta de Cámara de Inglaterra / George Malcolm

Mikalojus Konstantinas Ciurlionis (compositor lituano, 1875-1911)

Cuatro preludios para piano

Müza Rubackyte, piano

Richard Wagner

El Idilio de Sigfrido

Orquesta de Cámara Orpheus

Johan Kvandal

“Música nocturna”, noneto para ocho instrumentos de viento y contrabajo Nº2, op.57

Ensamble de Vientos de Noruega

Karl Davydov

Tres piezas de salón para chelo y piano, op.30

Marina Tarasova, chelo

Alexander Polezhaev, piano

La gran aldea (Argentina)

Alberto Williams

Poema del Iguazú, op.115

Orquesta Filarmónica de Gran Canaria / Adrian Leaper

Luis Gianneo

Tres piezas criollas

Cuarteto Gianneo

Clásicos a la carta

Saverio Mercadante

Concierto para flauta y orquesta en Re mayor

Jean-Pierre Rampal, flauta

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Johann Sebastian Bach

Suite orquestal Nº3 en Re mayor, BWV 1068

Orquesta de Cámara de Stuttgart / Karl Münchinger

Carlos Guastavino

Cuarteto para arcos

Cuarteto Gianneo

La música del fauno

Clara Wieck Schumann

Concierto para piano y orquesta en la menor, op.7

Isata Kanneh-Mason

Orquesta Filarmónica Real de Liverpool / Holly Mathieson

Domenico Scarlatti

“Scritte con falso inganno”, cantata para soprano y orquesta

Patrizia Ciofi, soprano

Il Complesso Barocco / Alan Curtis

Sergei Prokofiev

Cuarteto Nº2 en Fa mayor, op.92

Cuarteto de Praga

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía Nº34 en Do mayor, K.338

London Mozart Players / Matthias Bamert

Georges Bizet

Cantos del Rin

Julia Severus, piano

William Boyce (1711-1779)

Concerto grosso en Si bemol mayor

Ensamble Cantilena / Adrian Shepherd

Música documental (Los siglos XX y XXI)

Carlos Chávez

Invención III (1967)

Amy Wilkins, arpa

Per Nørgård (1932)

Sinfonía Nº4

Orquesta Filarmónica de Viena / Sakari Oramo

Grabado en vivo en la Gran Sala de Conciertos de Viena el 26 de mayo de 2014

Chan Ka Nin (1949)

y las máscaras evocan…

Trío Gryphon

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

Buenos Vecinos (Mauro Apicella)

Los Conciertos de La 96.7

Te invitamos a escuchar la presentación del Ensamble A-Corde que integran Dolores Costoyas, Miguel de Olaso y Federico Ciancio, en tiorba, archilaúd y arpa. El trío ofrecerá un programa con obras para instrumentos de cuerda de Alessandro Scarlatti, Antonio Vivaldi, Bernardo Pasquini y otros compositores italianos.

Ciclos (Conciertos para violín de Szymanowski)

Karol Szymanowski

Concierto para violín y orquesta Nº1, op.35 (cadencia de Paweł Kochański)

Lydia Mordkovitch, violín

Orquesta Fialrmónica de la BBC / Vassily Sinaisky

Karol Szymanowski

Concierto para violín y orquesta Nº2, op.61

Kaja Danczowska, violín

Orquesta Filarmónica Nacional de Varsovia / Kazimierz Kord

Francesco Corbetta

“Alemanda favorita del compositor”, de La guitarra real

Jakob Lindberg, guitarra barroca

Música Nocturna

Alban Berg

Concierto para violín y orquesta

Gidon Kremer, violín

Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Colin Davis

Edvard Grieg

Danzas noruegas para piano a cuatro manos, op.35

Eva Knardahl y Kjell Ingebretsen piano a cuatro manos

François Couperin

Sonata en trío Nº4 en Si bemol mayor

Ensamble Rebel

Louis Spohr

Seis canciones alemanas para voz, clarinete y piano

Helen Donath, soprano

Dieter Klöcker, clarinete

Klaus Donath, piano

Malcolm Arnold

Obertura “Peterloo”, op.97

Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Birmingham / Malcolm Arnold

Frédéric Chopin

Gran dúo concertante para sobre temas de “Roberto el diablo”, de Meyerbeer

Sol Gabetta, chelo

Bertrand Chamayou, piano

Benedetto Marcello

Introducción, aria y presto

Orquesta de Cámara Franz Liszt de Budapest / János Rolla

Industria Nacional

Segio Schmilovich (1959)

Pyrámide del sur

Reena Berger, piano

Grabado en vivo en la Facultad de Derecho de la UBA el 3 de septiembre de 2005

Edward Elgar

Variaciones enigma, op.36

Orquesta Sinfónica de Córdoba / Hadrián Ávila Arzuza

Grabado en vivo en la Sala Argentina del CCK el 5 de agosto de 2017

Cecilia Gros (1963)

Las ruinas circulares (sobre un texto de Jorge Luis Borges)

Lea Prime, marimba

Pablo Parera, cello

Dmitri Shostakovich

Tahití trot

Orquesta Real del Concertgebouw de Amsterdam / Riccardo Chailly