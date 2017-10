Programación Viernes 20 de Octubre

00.00

Trasnoche Jazz

Ella Fitzgerald y Oscar Peterson

Mean to me

More than you know

I hear music

Benny Bailey

One long string

Pat Metheny y Charlie Haden

Waltz for Ruth

Our spanish love song

——————–

00.30

Felix Mendelssohn

Concierto para piano y orquesta Nº2 en re menor, op.40

András Schiff, piano

Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Charles Dutoit

01.00

Tiempos Modernos

Giacomo Puccini

Acto tercero de la ópera La fanciulla del west

Jorge Lagunes, barítono

Andeka Gorrotxategui, tenor

Angeles Blancas Gulin, soprano

Solistas coro y Orquesta del Bellas artes / Fernando Malheiro

Teatro Bellas Artes de Mexico 17 de agosto de 2017

Wolgang Rihm

Concierto para violín, chelo, piano y orquesta

Trio Jean Paul

Orquesta Filarmónica de Hannover / Eiji Oue

Hannover, 2 de octubre de 2015

02.00

La Trasnoche de La 96.7

Arcangelo Corelli

Sonata en trío para dos violines y bajo continuo en Fa mayor, op.2, Nº7

Cuarteto Purcell

Ludwig van Beethoven

Cuarteto Nº16 en Fa mayor, op.135

Cuarteto Emerson

Ernö Dohnányi

Variaciones sobre una canción infantil para piano y orquesta, op.25

András Schiff, piano

Orquesta Sinfónica de Chicago / Georg Solti

Johann Sebastian Bach

Sonata para flauta en la menor, BWV 1013

Peter-Lukas Graf, flauta

Arnold Bax

Trío en Si bemol

Trío Borodin

Frédéric Chopin

Nocturno para piano Nº6 en sol menor, op.15, Nº3

Maria João Pires, piano

Max Reger

Variaciones y fuga sobre un tema de Johann Adam Hiller, op.100

Orquesta Real del Concertgebouw de Amsterdam/ Neeme Järvi

Antonio Salieri

Concierto para violín, oboe y chelo y orquesta en Re mayor

Heinz Holliger, oboe

Thomas Füri, violín

Thomas Demenga, chelo

Camerata Bern / Thomas Füri

Francesco Corbetta

Suite para guitarra en sol menor, de La guitarre royalle

Jakob Lindberg, guitarra

Franz Schubert

Quinteto con piano en La mayor, D. 667, “La Trucha”

András Schiff, piano

Miembros del Cuarteto Hagen

Alois Posch, contrabajo

Claude Debussy

Imágenes, L.110 (Libro Nº1)

Philippe Entremont, piano

George Frideric Handel

Sonata a 5 en Si bemol Mayor, HWV 288

Simon Standage, violín

The English Concert / Trevor Pinnock

Johannes Brahms

Geistliches Wiegenlied, op.91, Nº2

Jessye Norman, soprano

Daniel Barenboim, piano

Wolfram Christ, viola

Joseph Haydn

Sinfonía Nº103 en Mi bemol mayor, Hob.I:103, “Drum roll”

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Antonio Vivaldi

Concierto para viola d´amore y orquesta en La mayor, R.396

Laszlo Barsony, viola d’amore

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

07.00

Y la mañana va

Emmanuel Chabrier

Danza eslava, de la ópera “Rey a pesar suyo”

Orquesta Filarmónica de Montecarlo / Hervé Niquet

Joseph Lanner

Los Publicistas, vals op.103

Ensamble Viena

Ernesto Nazareth (brasileño, 1863-1934)

Tres tangos: Garoto, Fon fon y Favorito

Polly Ferman, piano

Carl Stamitz

Cuarteto concertante en Si bemol mayor, op.14, Nº5

Orquesta de Cámara de Nueva Zelanda / Donald Armstrong

Cesar Franck

Las Eólidas, poema sinfónico

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Kurt Masur

08.00



Marc Antoine Charpentier

Concierto para violas, catálogo Hitchcock 545

Les Arts Florissants / William Christie

Charles Ives

Sonata para violín y piano Nº4

Hilary Hahn, violín

Valentina Lisitsa, piano



Alexander Borodin

Sinfonía Nº2 en si menor

Orquesta Sinfónica de la Radio de Bratislava / Stephen Gunzenhauser

Ludwig van Beethoven

Rondó a capriccio, op.129

Evgeny Kissin, piano

09.00



Jacques Offenbach

Obertura y fragmentos del ballet Alegría Parisina

Orquesta Cincinnati Pops / Erich Kunzel

Franz Liszt

Rapsodia húngara Nº3

Orquesta Filarmónica de Israel / Zubin Mehta

Antonin Dvorak

Cuarteto para cuerdas Nº8 en Mi mayor, op.80

Cuarteto Chilingirian

10.00

El artista de la semana

Orquesta de cámara Orpheus

George Gershwin

Canción de cuna

Herbie Hancock, piano

Orquesta de Cámara Orpheus

————

Charles Auguste De Bériot

Concierto para violín y orquesta en la menor, op.104, Nº9

Takako Nishizaki, violín

Orquesta Sinfónica de la Radio de Bélgica / Alfred Walter

11.00

La gran aldea (Noruega)

Fartein Valen

Sinfonía Nº2, op.40

Orquesta Filarmónica de Bergen / Aldo Ceccato

Olav Berg

Concierto para clariente y orquesta

Hakon Véstly, clarinete

Orquesta Sinfónica de Stavanger / Gerard Oskamp

Thomas Tellefsen

Aire de ballet y En el valle

Oyvind Gimse, chelo

Havard Gimse, piano

12.00

Clásicos a la carta

Wolfgang Amadeus Mozart

Selección de La flauta mágica, K.620

Hanno Müller-Brachmann, barítono

Christoph Strehl, tenor

Erika Miklósa, soprano

Dorothea Röschmann, soprano

Solistas del Coro de Niños de Tölz

Mahler Chamber Orchestra / Claudio Abbado

Ástor Piazzolla

“Andante” y “Allego” de Tango Suite, en arreglo para chelo y dúo de guitarras

Yo-Yo Ma, chelo

Sergio y Odair Assad, guitarras

Maurice Ravel

Bolero

Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa

Alexander Scriabin

Estudio para piano en re sostenido menor, op.8, Nº12, “Patético”

Yuri Bukof, piano

13.00

La música del fauno

Tiempos viejos

Joseph Haydn

Sinfonía concertante en Do mayor

Myrtil Morel, oboe

Fernand Oubradous, fagot

Roland Charmy, violín

André Navarra, chelo

Orquesta dirigida por Charles Munch

——————–

Karol Szymanowski

Cuarteto Nº1 en Do mayor, op.37bis

Cuarteto de Varsovia

Wilhelm Stenhammar

¡Excelsior!, obertura sinfónica, op.13

Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi

14.00

El compositor de la semana

Jean-Baptiste Lully

Tercer acto de Acis y Galatea

Véronique Gens y Mireille Delunsch, sopranos

Monique Simon, mezzosoprano

Jean-Paul Fouchécourt y Howard Crook, tenores

Laurent Naouri y Thierry Felix, barítonos

Les Musiciens du Louvre / Marc Minkowski

—————–

Frédéric Chopin

Balada para piano Nº2 en Fa mayor, op.38

Ivo Pogorelich, piano (nacido el 20 de octubre de 1958)

Frederick Delius

Dos acuarelas

Bournemouth Sinfonietta / Richard Studt

15:00

Música documental (Los siglos XX y XXI)

Julián Carrillo

Preludio a Colón, para soprano, flauta, guitarra, violín, arpa y octavia

Meredith Borden, soprano

Ensamble del Festival Estadounidense de Música Microtonal

Galina Ustvolskaya (1919-2006)

Octeto para dos oboes, cuatro violines, timbales y piano

Ensamble Schönberg

Wolfgang Rihm (1952)

Tiempo cantado

Anne-Sophie Mutter, violín

Orquesta Sinfónica de Pittsburgh / Manfred Honeck

Grabado en vivo el 6 de septiembre de 2014

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

Buenos Vecinos (Mauro Apicella)

20.00

Los Conciertos de La 96.7

21.00

Música Nocturna

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía Nº36 en Do mayor, K.425, “Linz”

Orquesta Real del Concertgebouw de Ámsterdam / Nikolaus Harnoncourt

Aaron Copland

Sonata para clarinete y piano

Victoria Soames, clarinete

Julius Drake, piano

Jean Marie Leclair (1697-1764)

Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op.10, Nº3

Simon Standage, violín

Collegium Musicum 90 / Simon Standage

Franz Liszt

Pace non trovo

Diana Damrau, soprano

Helmut Deutsch, piano

23:00

Industria Nacional

Ariel Hagman (1972)

Elegía. Sobre poemas de “Carta abierta” de Juan Gelman

Levón, recitante

Orquesta Sinfónica del SODRE / LuisGorelik

Grabado en vivo en Montevideo el 21 de febrero de este año

Emilio Napolitano

Vidalita

José Bragato

Popular

Astor Piazzolla

La muerte del ángel

Cuarteto Harmony

Richard Strauss

Duett Concertino para clarinete, fagot, orquesta de cuerdas y arpa

Luis Rossi, clarinete

Ezequiel Fainguersch, fagot

Orquesta de Cámara de Chile / Mika Eichenholz