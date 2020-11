Programación Viernes 20 de Noviembre

00.00

Después del Concierto (Martín Wullich)

01.00

Trasnoche Jazz

Enrico Rava

Echoes of Duke

Traps

Mulgrew Miller y Niels Pedersen

Sophisticated lady

Just squeeze me

Stacey Kent

I’ve got a crush on you (George & Ira Gershwin)

You are there (Johnny Mandel)

01.30

La Trasnoche de La 96.7

Hacedoras de música (Margarita Pollini)

2.30

Johannes Brahms

Rapsodia para piano en si menor, op.79, Nº1

Radu Lupu, piano

Marin Marais

Pieza en trío en sol menor

Ensamble Rebel

Gabriel Fauré

Claro de Luna, op.46, Nº2 y Otoño, op.18, Nº3

Barbara Hendricks, soprano

Michel Dalberto, piano

Enrique Granados

El amor y la muerte y Epílogo, de la suite Goyescas, op.11

Alicia de Larrocha, piano

Antonín Dvorak

Cuarteto Nº10 en Mi bemol mayor, op.51

Cuarteto Vermeer

Mauro Giuliani

Gran dúo concertante para flauta y guitarra en La mayor, op.52

Mikael Helasvuo, flauta

Jukka Savijoki, guitarra

Piotr Ilich Chaikovsky

Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op.35

Nathan Milstein, violín

Orquesta Filarmónica de Viena / Claudio Abbado

Carl Maria von Weber

Sonata para piano en re menor, op.49, Nº3

Sviatoslav Richter, piano

Arnold Bax

Scherzo sinfónico

Orquesta Filarmónica Real / Vernon Handley

Johann Sebastian Bach

Sonata para violín y clave en fa menor, BWV 1018

Péter Czaba, violín

Zoltán Kocsis, piano

Cecile Chaminade

Concertino para flauta y orquesta, op.107

Susan Milan, flauta

City of London Sinfonia / Richard Hickox

Francisco Tárrega

Cinco preludios para guitarra

Eduardo Fernández, guitarra

Ludwig van Beethoven

Sinfonía Nº5 en do menor, op.67

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Jacques Ibert

Capricho para diez instrumentos

Erwartung Ensemble

Luigi Boccherini

Sinfonía en Mi bemol mayor, op.12, Nº2

Orquesta New Philharmonia / Raymond Leppard

Georg Philipp Telemann

Obertura para flauta, cuerdas y bajo contínuo en mi menor

Jean-Pierre Rampal, flauta

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Frédéric Chopin

Mazurca para piano Nº33 en Si mayor, op.56, Nº1

Artur Rubinstein, piano

07.00

Y la mañana va

Piotr illych Chaikovsky

Capricho italiano, op.45

Orquesta Sinfónica de Mineapolis / Antal Dorati

Matthew Locke

Música para las cornetas y sacabuches de su majestad

Ensamble London Gabrielli

Claude Debussy

Seis epígrafes antiguos, para piano a cuatro manos

Michel Béroff y Jean-Philippe Collard, piano a 4 manos

Jean Sibelius

Sinfonía en mi menor, op.39

Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Birmingham / Simon Rattle

César Cui

Suite concertante para violín y orquesta, op.25

Takako Nishizaki, violín

Orquesta Filarmónica de Hong Kong / Kenneth Schermerhorn

Béla Bartók

Seis danzas en ritmo búlgaro para piano, Sz 107, del Microcosmos Vol.6

Kornél Zempléni, piano

09.00

Módulo Educativo

12.00

Con Bombos y Platillos (Jessica Calzado Linage)

13.00

Artista de Moda (Boris)

14.00

Módulo Educativo

18.00

Buenos Vecinos (Mauro Apicella)

20.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

22.00

En Frasco Chico (Norberto Lara)

23.00

Después del Concierto